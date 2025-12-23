Dezenas de cestas básicas são entregues à Irmandade Senhor do Bonfim

- Foto: Reprodução

Dezenas de cestas básicas foram entregues à Irmandade do Santuário do Senhor do Bonfim da Bahia. A ação solidária de Natal, promovida pela Associação Baiana de Imprensa (ABI), vai beneficiar dezenas de famílias baianas em situação de vulnerabilidade.



Participam da ação Sueli Temporal, presidente da Associação Baiana de Imprensa; Marcelo Sacramento, juiz-presidente da Irmandade do Senhor do Bonfim e vice-presidente da Tribuna da Bahia; Roberto Muniz, diretor de Relações Institucionais da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e sócio do programa Multiálogos, da Tribuna da Bahia; e Nelson José de Carvalho, diretor social da ABI e membro da Irmandade do Senhor do Bonfim.

As cestas básicas serão recebidas pelo reitor da Basílica Santuário do Senhor do Bonfim, padre Edson Menezes, que há anos atua de forma dedicada nos projetos sociais do Santuário, voltados ao atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade.

Para a Irmandade do Senhor do Bonfim, a iniciativa reforça a importância da união entre instituições comprometidas com o papel social. “É muito gratificante contar com o empenho da Associação Baiana de Imprensa em uma mobilização que fará diferença real na vida de muitas famílias”, destacou Marcelo Sacramento.

A presidente da ABI, Sueli Temporal, primeira mulher a presidir a entidade em seus 95 anos de história, destacou o orgulho de a imprensa baiana exercer, de forma concreta, seu papel social ao longo dos anos.

Dentro da programação da Novena do Senhor do Bonfim, Sueli Temporal será a paraninfo da Noite da Imprensa, no dia 9 de janeiro, às 19 horas, celebração que irá homenagear os jornalistas baianos e os veículos de comunicação do estado. A noite promete ser um momento especial de reconhecimento e valorização da imprensa da Bahia.