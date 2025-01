Gilmelândia critica artistas que negam fotos aos fãs: "Obrigação"

Gilmelândia criticou artistas que ignoram fãs - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

Durante o primeiro ensaio do Olodum, realizado nesta terça, 7, no Pelourinho, a cantora Gilmelândia aproveitou para expressar sua opinião sobre artistas que não interagem com os fãs.

Em tom descontraído, mas firme, ela ressaltou a importância de tratar o público com respeito e carinho.

“Se a pessoa te ama, te admira, quer falar com você, por que não dar atenção? É uma obrigação tratar bem quem te apoia. Sempre amei tirar fotos, falar com as pessoas, porque eu trato os outros como gosto de ser tratada”, declarou Gil ao Portal A TARDE.

A artista ainda destacou o poder das palavras positivas no início do ano. “Estamos começando o ano, e precisamos dizer coisas boas e motivadoras. Eu amo esse contato, esse calor humano."