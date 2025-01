Solteiro, Evaldo Macarrão curte show do Olodum: "Desbloqueadíssimo”

Evaldo Macarrão curtiu show do Olodum - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

Curtindo o verão de Salvador, Evaldo Macarrão está aproveitando ao máximo a solteirice, após o sucesso de sua atuação na novela global Renascer. O ator marcou presença no primeiro ensaio do Olodum, no Pelourinho, e celebrou a importância cultural do bloco afro.

“Eu estou aproveitando muito. Ano passado, por causa das gravações da novela, não consegui curtir o verão como gostaria. Agora, estou nos ensaios, nas festas e vivenciando tudo isso com intensidade. O Olodum é especial, porque não é só sobre Carnaval, mas sobre consciência negra e a formação política do nosso povo aqui no Pelourinho”, afirmou o ator soteropolitano ao Portal A TARDE.

Sobre o clima de liberdade, Evaldo não poupou sorrisos. Ao ser questionado sobre seu status de relacionamento, ele brincou: “Estou desbloqueadíssimo! Livre, rodando, curtindo tudo”.