Isaac Edington detalha mudanças de estruturas no Festival da Virada 2025

O presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, detalhou, na manhã desta sexta-feira, 27, as novidades estruturais do Festival da Virada 2025 que começa nesta sexta-feira, às 19h, na Arena Canto da Cidade, na Boca do Rio.

“A gente tem um aparato de serviços públicos onde há uma coalizão de todos os órgãos da prefeitura, juntamente com os órgãos da Segurança Pública para oferecer de fato uma área, um espaço bastante interessante com toda a segurança, conforto, uma vila gastronômica, a maior roda gigante do Brasil e esse ano a gente fez um aperfeiçoamento para esse festival”, iniciou, em conversa com o programa Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM.

“No ano passado tivemos muitos problemas com o excesso de público nas entrada do fundo do palco, por mais que a gente tivesse dois setores de entrada. […] Esse ano nós vamos fazer, junto com a polícia militar, a dobra de quantidade de acessos por conta dessa entrada em sentido único e com a saída por trás do palco”, continuou.

Segundo Isaac, a mudança ocorrerá pois em outros anos o público acabava ficando exposto para fora do evento nas partes dos acessos, no entanto, este ano isso não ocorrerá mais.

“No ano passado acumulava muita gente atrás do palco, que estava muito próximo a via, e acabava que nos pontos de pico as filas ficavam intermináveis para fora da pista, então colocava pedestres em risco, com retenção no trânsito. Com essa modificação [deste ano], a gente vai dobrar a quantidade de revista com a Polícia Militar para o outro lado e ao mesmo tempo essa fila vai ficar dentro do piso intertravado atrás do Centro de Convenções, portanto, caso haja uma retenção, mesmo com essa dobra de postos de abordagem, essa fila vai ficar dentro do espaço”, explicou.

Sobre a festa

Assim como nas últimas edições, o Festival Virada Salvador terá palcos alternativos, com atrações para diferentes públicos e estilos musicais. O Palco Brisa, trazendo os novos ventos da música baiana e brasileira, segue na programação, assim como a Torre Eletrônica, com Djs e outros artistas da música eletrônica.

A estrutura contará ainda com a Vila Gastronômica, reunindo food trucks com diferentes tipos de alimentos e bebidas, e a Arena Game, com opções de lazer para os gamers e amantes dos e-sports. Além disso, uma das maiores pistas de skate do Brasil estará à disposição de quem quer virar o ano praticando esportes radicais.

A tradicional queima de fogos no momento da virada de ano está garantida, não só na Boca do Rio – que terá dois pontos de fogos de artifício – como em diversos bairros de Salvador e nas ilhas: Barra, Rio Vermelho, Amaralina, Jardim de Alah, Patamares, Pernambués, Itapuã, Cajazeiras, Periperi, Paripe, Ribeira, Boa Viagem, Santo Antônio Além do Carmo, Ilha de Paramana, Ilha de Maré (Praia de Santana e Itamoabo), Ilha de Bananeira, Ilha de Santana, Bom Jesus dos Passos.