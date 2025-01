Bruno Reis revela esquema especial de transporte para Festival da Virada

Prefeito deu detalhes de como vai funcionar a mobilidade durante entrevista coletiva - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Durante coletiva de imprensa do Festival Virada Salvador, que acontece entre os dias 27 e 31 de dezembro, na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio, o prefeito Bruno Reis comentou sobre a logística e operação do transporte público na capital baiana para atender ao público da festa.

De acordo com o gestor, serão 450 ônibus normais, 188 do STEC e mais 60 da frota regulada. Além disso, foram mobilizadas três linhas expressas com destino à Arena O Canto da Cidade: 2025 - Terminal Acesso Norte x Festival da Virada; 2025-01 - Estação Pirajá x Festival da Virada; e 2025-02 - Metrô Pituaçu x Festival da Virada.

"Temos os outros primeiros dias, quatro dias, seis linhas e no dia 31, oito linhas com operação 24 horas", afirmou. Confira as linhas: 1134 - Cabula VI x Estação BRT Pituba; 124702 - Arvoredo x Imbuí; 1034 - Parque São Cristóvão x Barroquinha; 1053 - Estação Mussurunga x Barra 3; e 1637 - Mirantes de Periperi x Boca do Rio/Imbuí. Já no dia 31, mais três linhas passam a funcionar 24 horas: 1604 - Base Naval / São Tomé / Escola de Menor x Lapa; 1346 - Estação Pirajá x Itapuã; e 1079 - Estação Mussurunga x Praia do Flamengo.

Atuação da Transalvador

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) terá 40 agentes de trânsito revezando-se para garantir a fluidez no tráfego e a segurança dos pedestres em 12 pontos de fiscalização. Um perímetro de segurança será estabelecido entre o Centro de Convenções e a Praça Osório Villas Boas, restringindo o acesso de veículos particulares e priorizando o transporte público.

Serão três bolsões de estacionamento ao redor da Arena O Canto da Cidade, totalizando 356 vagas de Zona Azul com tarifas especiais de R$20 por 12 horas. Além disso, pontos exclusivos serão designados para embarque e desembarque de veículos por aplicativos e particulares, com atenção especial para pessoas com deficiência.

Painéis eletrônicos, faixas e banners orientarão o público sobre travessias seguras, áreas de estacionamento e transporte público. A fiscalização será intensificada com 12 pontos fixos e equipes móveis atuando nos bairros do Stiep e Boca do Rio para coibir estacionamentos irregulares e garantir maior organização.