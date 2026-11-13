Ivete, Simone e Timbalada: Salvador tem fim de semana de grandes shows

Salvador chega ao fim de semana de 13 a 15 de novembro com uma programação que reúne grandes nomes da música brasileira, encontros dedicados à cultura afro-baiana e atrações gratuitas em diferentes pontos da cidade. Ivete Sangalo apresenta o projeto “Ivete Clareou”, Simone retorna ao Teatro Castro Alves e a Timbalada abre sua temporada de ensaios no Candeal. A agenda também destaca Aguidavi do Jêje, Hiran em homenagem a Carlinhos Brown, festivais no Centro Histórico, samba, jazz, espetáculos teatrais e exposições. Confira o que fazer na capital baiana de sexta-feira a domingo.

Atenção: horários, valores e locais podem ser alterados pelos organizadores. Antes de sair, consulte os canais oficiais dos eventos.

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MÚSICA E SHOWS

SEXTA-FEIRA, 13

Aguidavi do Jêje recebe Chico César, BaianaSystem e Ilessi na Concha

Aguidavi do Jêje reúne convidados especiais em apresentação na Concha Acústica do TCA. - Foto: Bresani

A orquestra afro-percussiva Aguidavi do Jêje apresenta nesta sexta-feira, 13, o espetáculo “Encontro Ancestral”, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Formado por 14 ogãs ligados ao Terreiro do Bogum, o grupo recebe Chico César, BaianaSystem e Ilessi em uma apresentação que aproxima tradições musicais de matriz africana e sonoridades contemporâneas. O concerto reúne percussão, vozes e referências culturais presentes na trajetória do grupo.

SERVIÇO

O quê: Aguidavi do Jêje – Encontro Ancestral

Quando: Sexta-feira, 13 de novembro de 2026, às 19h

Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves, Campo Grande

Quanto: De R$ 48 a R$ 120, conforme modalidade divulgada

Ingressos: Sympla/Bileto





Hiran revisita a obra de Carlinhos Brown na CAIXA Cultural

Hiran é um dos nomes da nova geração da música baiana. - Foto: Divulgação

O cantor e rapper baiano Hiran apresenta, de sexta-feira, 13, a domingo, 15, o espetáculo “Hiran Canta Carlinhos Brown”, na CAIXA Cultural Salvador. O repertório reúne novas interpretações de composições como “Muito Obrigado Axé”, “Dandalunda”, “Segue o Seco” e “Cadê Dalila?”, aproximando a obra de Brown das referências musicais de Hiran. A apresentação explora diferentes possibilidades de arranjos e destaca a contribuição do compositor para a música baiana.

SERVIÇO

O quê: Hiran Canta Carlinhos Brown

Quando: Sexta, 13, e sábado, 14, às 20h; domingo, 15, às 19h

Onde: CAIXA Cultural Salvador, Rua Carlos Gomes, 57, Centro

Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Ingressos: Sympla e canais oficiais da CAIXA Cultural

Classificação indicativa: Livre

JP revisita clássicos de Bob Marley em show na Lapinha

JP homenageia repertório de Bob Marley em apresentação especial. - Foto: Divulgação

O reggae de Bob Marley ganha uma homenagem nesta sexta-feira, 13, às 21h, no restaurante Entre Folhas e Ervas, na Lapinha. No espetáculo “JP Toca Marley”, o artista revisita o repertório do músico jamaicano, referência mundial do gênero, em uma apresentação marcada pelo groove e pelas sonoridades do reggae. O tributo também representa um reencontro de JP com suas próprias influências musicais. Segundo o artista, interpretar as canções de Marley é a realização de um desejo antigo e uma oportunidade de revisitar as raízes do reggae em sua trajetória.

SERVIÇO

O quê: JP Toca Marley

Quando: Sexta-feira, 13 de novembro de 2026, às 21h

Onde: Restaurante Entre Folhas e Ervas, Largo da Lapinha, 15, Liberdade

Ingressos/reservas: WhatsApp (71) 99327-8997

Ricky Vallen apresenta espetáculo musical no Teatro Sesc Casa do Comércio

Ricky Vallen sobe ao palco em Salvador com show voltado à sua trajetória na música. - Foto: Divulgação

O cantor Ricky Vallen retorna a Salvador nesta sexta-feira, 13, com apresentação no Teatro Sesc Casa do Comércio, às 20h. Conhecido por suas interpretações de canções brasileiras e pelo repertório que percorre diferentes estilos da música popular, o artista leva ao palco um espetáculo centrado na expressão vocal. A apresentação integra a programação musical de novembro do teatro, no Caminho das Árvores.

SERVIÇO

O quê: Show de Ricky Vallen

Quando: Sexta-feira, 13 de novembro de 2026, às 20h

Onde: Teatro Sesc Casa do Comércio, Avenida Tancredo Neves, 1109, Caminho das Árvores

Ingressos: Bilheteria e canais oficiais do teatro

Brina Costa apresenta homenagem a Chico Buarque na Casa da Mãe

Brina Costa dá voz a canções marcantes da MPB em apresentação intimista no Rio Vermelho. - Foto: Divulgação

A cantora Brina Costa apresenta nesta sexta-feira, 13, o espetáculo “Chico Buarque e Eu”, na Casa da Mãe, no Rio Vermelho. O encontro é dedicado à obra do compositor brasileiro, cujo repertório reúne canções que atravessam diferentes períodos da música popular. A apresentação acontece às 21h e integra a programação musical do espaço, que recebe artistas ligados à produção autoral e à interpretação de clássicos brasileiros.

SERVIÇO

O quê: Chico Buarque e Eu, com Brina Costa

Quando: Sexta-feira, 13 de novembro de 2026, às 21h

Onde: Casa da Mãe, Rio Vermelho

Quanto: R$ 35 (primeiro lote), R$ 50 (segundo lote) e R$ 60 na porta, conforme divulgação

Ingressos: Canais oficiais da Casa da Mãe e da artista

SÁBADO, 14

Ivete Sangalo apresenta “Ivete Clareou” no Wet Eventos

Ivete Sangalo reúne Léo Santana e Toni Garrido em uma celebração do samba na capital baiana. - Foto: Divulgação

Ivete Sangalo leva o projeto “Ivete Clareou” ao Wet Eventos, na Avenida Paralela, neste sábado, 14, a partir das 14h. Com o samba como eixo central, o espetáculo apresenta uma proposta diferente dos shows tradicionais da cantora, aproximando seu repertório de referências musicais ligadas ao gênero. A apresentação integra a circulação do projeto por diferentes cidades e marca o retorno de Ivete aos palcos de Salvador com um formato dedicado ao samba.

SERVIÇO

O quê: Ivete Clareou

Quando: Sábado, 14 de novembro de 2026, a partir das 14h

Onde: Wet Eventos, Avenida Luís Viana Filho, 9581, Paralela

Quanto: Conforme setor e lote; valores atualizados não informados

Ingressos: Ingresse

Simone apresenta “Que Mulher É Essa?” no Teatro Castro Alves

Foto: Nana Moraes

A cantora Simone retorna a Salvador neste sábado, 14, às 20h, com o espetáculo “Que Mulher É Essa?”. A turnê propõe um percurso por diferentes representações do feminino, reunindo composições de Chico Buarque, Rita Lee e Marina Lima, entre outros nomes da música brasileira. Com direção musical e arranjos de Ana Frango Elétrico, o espetáculo tem direção artística e figurinos de Ronaldo Fraga, além de cenário e iluminação assinados por Mari Pitta.

SERVIÇO

O quê: Simone – Que Mulher É Essa?

Quando: Sábado, 14 de novembro de 2026, às 20h

Onde: Teatro Castro Alves, Campo Grande. Sala a confirmar: a bilheteria indica Sala Principal, enquanto o site da cantora menciona a Concha Acústica

Quanto: De R$ 110 a R$ 340, conforme setor divulgado

Ingressos: Sympla e bilheteria do TCA



Mamah Soares celebra um ano do álbum “Memórias” no Teatro Gamboa

Mamah Soares revisita canções de seu primeiro disco em apresentação especial no Gamboa. - Foto: Divulgação

O percussionista, cantor e compositor baiano Mamah Soares apresenta, no sábado, 14 de novembro, às 17h, o espetáculo “Memórias Afrodigitais”, no Teatro Gamboa, em Salvador. O show celebra o primeiro aniversário do álbum “Memórias”, lançado em novembro de 2025, e combina percussão afro-baiana, batidas eletrônicas e projeções digitais. O repertório reúne composições autorais e releituras de cantos tradicionais dos blocos afro, com referências ao Ilê Aiyê e ao samba de roda. Entre as músicas está “Rua de Baixo”, homenagem às comunidades historicamente invisibilizadas do Pelourinho, como o Maciel de Baixo. Ex-integrante da Timbalada, Mamah participou do álbum “Cada Cabeça É Um Mundo”, de 1993, e desenvolve uma trajetória marcada pelo diálogo entre tradição percussiva e experimentação sonora. A apresentação contará com participação especial de Fall Clássico, um dos convidados do disco, que também reúne colaborações de Otto, Nego Freeza e Pumpkila.

SERVIÇO

O quê: Mamah Soares – Memórias Afrodigitais

Quando: Sábado, 14 de novembro de 2026, às 17h

Onde: Teatro Gamboa, Rua Gamboa de Cima, 3, Aflitos

Ingressos/informações: Instagram @mamahsoaresoficial

Classificação indicativa: Livre

Motumbá e Soteropagotrap se encontram em festival gratuito no Pelourinho

Motumbá, de Alexandre Guedes, divide a programação com Guedez e novos nomes do pagotrap baiano. - Foto: Uanderson Brittes

O Festival Pelourinho Cultural reúne a banda Motumbá e o projeto Soteropagotrap neste sábado, 14, a partir das 19h, no Largo Quincas Berro d’Água, com entrada gratuita. Liderada por Alexandre Guedes, ex-Timbalada, a Motumbá leva ao palco sua mistura de ritmos afro-brasileiros e caribenhos, com sucessos como “Bororó”, “Odoyá”, “Reza pro Mar” e “Pra Balançar”. Já o Soteropagotrap apresenta a fusão entre pagodão baiano e trap, reunindo os cantores Gibi, Nêssa e Shook Na Vozz, ao lado do anfitrião Guedez, cantor, compositor e produtor musical. Realizado desde março, o festival aproxima diferentes gerações e expressões da música baiana, com uma programação que valoriza a produção artística local e amplia o acesso à cultura no Centro Histórico.

SERVIÇO

O quê: Festival Pelourinho Cultural, com Motumbá e Soteropagotrap

Quando: Sábado, 14 de novembro de 2026, a partir das 19h

Onde: Largo Quincas Berro d’Água, Pelourinho

Quanto: Gratuito, com acesso limitado à capacidade do espaço

Ingressos: Acesso livre

Grupo Garagem comemora 45 anos de trajetória na JAM no MAM

Grupo Garagem leva seu jazz instrumental ao palco do MAM, com convidados especiais. - Foto: Divulgação | Ligia Rizerio

A JAM no MAM recebe neste sábado, 14, o Grupo Garagem, que celebra 45 anos de atuação na música instrumental baiana. Formado por Rowney Scott, Ivan Bastos e Ivan Huol, o trio apresenta composições que estabelecem conexões entre jazz, improvisação e música brasileira. A programação contará com participações de Bruno Aranha e Paulo Mutti. Após a apresentação do grupo, a Geleia Solar assume o palco para a tradicional sessão de improvisação musical no Museu de Arte Moderna da Bahia.

SERVIÇO

O quê: JAM no MAM – Grupo Garagem e Geleia Solar

Quando: Sábado, 14 de novembro de 2026, das 18h às 21h; acesso a partir das 17h

Onde: Museu de Arte Moderna da Bahia, Solar do Unhão, Avenida Lafayete Coutinho, s/n, Comércio

Quanto: De R$ 5 a R$ 40, conforme lote e modalidade

Ingressos: Sympla

Classificação indicativa: Livre

Sofia Pitta apresenta o álbum “Pureza Selvagem” no Rio Vermelho

Sofia Pitta leva suas composições autorais ao palco do Colaboraê. - Foto: Divulgação

A cantora e compositora baiana Sofia Pitta apresenta neste sábado, 14, às 20h, o show “Pureza Selvagem”, no Colaboraê, no Rio Vermelho. A apresentação leva ao palco o repertório de seu primeiro álbum, que aproxima pop e música brasileira de sonoridades contemporâneas da Bahia. As composições abordam temas como desejo, liberdade, relações e descoberta. O espetáculo reúne músicas autorais e releituras, explorando diferentes possibilidades de interpretação das canções.

SERVIÇO

O quê: Sofia Pitta – Pureza Selvagem

Quando: Sábado, 14 de novembro de 2026, às 20h

Onde: Colaboraê, Rua Borges dos Reis, 81, Rio Vermelho

Ingressos: Sympla



DOMINGO, 15

Timbalada abre temporada de ensaios no Candyall Guetho Square

Denny Denan e Buja Ferreira comandam os tambores da Timbalada no Candeal. - Foto: Divulgação

Os tambores da Timbalada voltam a ocupar o Candyall Guetho Square, no Candeal, neste domingo, 15, para a abertura da temporada de ensaios de verão 2026/2027. Sob o comando de Denny Denan e Buja Ferreira, o grupo apresenta um repertório ligado à sua trajetória na música baiana, com destaque para a percussão e as canções que marcaram diferentes fases da banda. A temporada celebra os 35 anos da Timbalada e prevê seis apresentações até fevereiro.

SERVIÇO

O quê: Ensaio da Timbalada – abertura da temporada 2026/2027

Quando: Domingo, 15 de novembro de 2026; horário não informado nas fontes consultadas

Onde: Candyall Guetho Square, Candeal

Ingressos: Canais oficiais da Timbalada, @timbaladaoficial

OSBA reúne Dvořák e Strauss em concerto no Teatro Castro Alves

Sob a regência de Carlos Prazeres, a OSBA recebe Marina Martins e Camila Titinger. - Foto: : Divulgação | Caio Lirio

A Orquestra Sinfônica da Bahia apresenta neste domingo, 15, mais uma edição da série “OSBA em Família”, na Sala Principal do Teatro Castro Alves. Sob regência de Carlos Prazeres, o programa reúne obras de Mário Ferraro, Richard Strauss e Antonín Dvořák, com participações da violoncelista Marina Martins e da soprano Camila Titinger. O concerto também homenageia o centenário de nascimento de Genaro de Carvalho, artista baiano ligado à tapeçaria moderna brasileira.

SERVIÇO

O quê: OSBA em Família

Quando: Domingo, 15 de novembro de 2026, às 17h

Onde: Sala Principal do Teatro Castro Alves, Campo Grande

Ingressos: Sympla/Bileto e bilheteria do TCA



Narcizinho apresenta ensaio no Espaço Cultural da Barroquinha

Ex-vocalista do Olodum, Narcizinho leva ritmos afro-baianos ao Centro Histórico. - Foto: : Divulgação

O cantor e compositor Narcizinho realiza mais uma edição de seu ensaio neste domingo, 15, às 17h, no Espaço Cultural da Barroquinha. Com trajetória ligada à música afro-baiana, o artista foi vocalista do Olodum durante 16 anos e também integrou o Muzenza. A apresentação reúne referências musicais que marcaram sua carreira, destacando sua relação com os blocos afro e com as tradições culturais de Salvador.

SERVIÇO

O quê: Ensaio de Narcizinho – edição de novembro

Quando: Domingo, 15 de novembro de 2026, às 17h

Onde: Espaço Cultural da Barroquinha, Centro

Ingressos: Ticketmaker

Joyce Alane, Dani Black e convidados participam do Novos Ventos

Joyce Alane e Dani Black representam diferentes sonoridades da nova geração da música brasileira. - Foto: Divulgação

O selo baiano FOGO comemora seis anos de atuação com o Festival Novos Ventos, neste domingo, 15, na Casa Rosa, no Rio Vermelho. A programação reúne Joyce Alane, Dani Black, a dupla Raiza & Cris e a cantora portuguesa Zinha, aproximando artistas de diferentes vertentes da música contemporânea. O encontro destaca a produção autoral e o intercâmbio de sonoridades, integrando a programação de novembro do espaço cultural.

SERVIÇO

O quê: Festival Novos Ventos – seis anos da FOGO

Quando: Domingo, 15 de novembro de 2026, às 16h

Onde: Casa Rosa, Praça Colombo, 106, Rio Vermelho

Ingressos: Canais oficiais do festival



Adelmo Assmar apresenta blues e rock na Varanda do SESI

Adelmo Assmar anima o fim de tarde de domingo no Rio Vermelho. - Foto: Divulgação

O músico Adelmo Assmar ocupa a Varanda do Teatro SESI Rio Vermelho neste domingo, 15, com uma apresentação dedicada ao blues, ao rock e às baladas. A programação começa às 17h e integra as atividades musicais do espaço, que recebe artistas de diferentes estilos em apresentações de formato intimista. O repertório anunciado destaca referências da música internacional e sonoridades associadas à trajetória do artista.

SERVIÇO

O quê: Pôr do Sol com Blues e Rock, com Adelmo Assmar

Quando: Domingo, 15 de novembro de 2026, às 17h

Onde: Varanda do Teatro SESI Rio Vermelho

Quanto: Não informado

Ingressos: Canais oficiais do Teatro SESI



SAMBA, FESTAS E CULTURA POPULAR

SEXTA-FEIRA, 13

Furduncinho reúne DJs e pagode no Pátio da Ordem Terceira

DJ Ober, DJ Karmaleoa, Jean Oliver e DJ Francaz animam a noite no Centro Histórico. - Foto: Divulgação

O Pátio da Ordem Terceira, no Pelourinho, recebe nesta sexta-feira, 13, a segunda edição do Furduncinho Salvador. Promovida em parceria com a All Saints Entretenimento, a festa reúne DJ Ober, DJ Karmaleoa, Jean Oliver e DJ Francaz, em uma programação dedicada ao pagode e às sonoridades presentes nas festas da capital baiana. O evento começa às 19h e segue pela madrugada, ocupando um dos espaços de eventos do Centro Histórico.

SERVIÇO

O quê: Furduncinho Salvador – 2ª edição

Quando: Sexta-feira, 13 de novembro de 2026, a partir das 19h

Onde: Pátio da Ordem Terceira, Pelourinho

Quanto: Valores conforme lote

Ingressos: Sympla



Grupo Botequim promove roda de samba no Santo Antônio Além do Carmo

Grupo Botequim mantém viva a tradição do samba de raiz em Salvador. - Foto: Daniel Pita

O Grupo Botequim realiza sua tradicional roda de samba nesta sexta-feira, 13, no pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo. A edição de novembro reúne músicos e público em torno de um repertório dedicado ao samba de raiz e às composições que marcaram diferentes gerações do gênero. A apresentação começa às 21h e ocupa um dos espaços culturais do Centro Histórico, mantendo a proposta de valorização do samba brasileiro.

SERVIÇO

O quê: Roda de Samba do Grupo Botequim – edição de novembro

Quando: Sexta-feira, 13 de novembro de 2026, às 21h

Onde: Pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo

Quanto: R$ 20 no primeiro lote divulgado

Ingressos: Canais oficiais do Grupo Botequim, @grupobotequim



Festa ARCADE realiza última edição do ano na Casa da Felicidade

A festa ARCADE promove sua terceira e última edição do ano nesta sexta-feira, 13, na Casa da Felicidade, em Salvador. A programação integra o circuito de festas voltadas à música e à dança, reunindo público em uma noite de entretenimento. Os ingressos foram anunciados entre R$ 20 e R$ 40, conforme a modalidade. A divulgação consultada confirma a data e o local, mas não apresenta a programação musical completa.

SERVIÇO

O quê: ARCADE – 3ª e última edição

Quando: Sexta-feira, 13 de novembro de 2026; horário não informado

Onde: Casa da Felicidade, Salvador

Quanto: De R$ 20 a R$ 40

Ingressos: Canais oficiais da festa, @festa.arcade



SÁBADO, 14

Banjo Novo e Grupo Botequim participam do Samba Abraço Negro

DJ Ober, DJ Karmaleoa, Jean Oliver e DJ Francaz animam a noite no Centro Histórico. - Foto: Divulgação

O Clube Fantoches da Euterpe recebe neste sábado, 14, o Samba Abraço Negro, encontro que destaca a presença de artistas negros na produção musical baiana. A programação anunciada reúne Banjo Novo, Grupo Botequim, Adilson Barbado e Kazen Sorriso. A festa aproxima diferentes projetos ligados ao samba e integra as atividades culturais realizadas durante o Novembro Negro, valorizando repertórios e tradições associados à música afro-brasileira.

SERVIÇO

O quê: Samba Abraço Negro

Quando: Sábado, 14 de novembro de 2026, a partir das 13h

Onde: Clube Fantoches da Euterpe, Salvador

Quanto: A partir de R$ 50, conforme divulgação

Ingressos: Ticketmaker



Taian Riachão homenageia o avô em roda de samba na Cantina da Lua

Neto de Riachão, Taian celebra o legado do sambista ao lado de convidados no Pelourinho. - Foto: : Divulgação

O sambista Taian Riachão celebra os 105 anos de nascimento do avô, Riachão, com uma roda de samba neste sábado, 14, às 20h, na Cantina da Lua, no Pelourinho. A apresentação terá participações de Edil Pacheco, Guiga de Ogum, Chocolate da Bahia, Dom Chicla e Encontro de Sambistas, com repertório dedicado à obra do compositor baiano, autor de clássicos como “Cada Macaco no Seu Galho” e “Vá Morar com o Diabo”. O local também carrega uma ligação afetiva com o homenageado, que frequentava a Cantina da Lua e mantinha uma amizade com seu proprietário, Clarindo Silva. Autor de mais de 500 composições, Riachão morreu em 2020, deixando um legado que atravessa gerações do samba brasileiro.

SERVIÇO

O quê: Roda de samba em homenagem aos 105 anos de Riachão

Quando: Sábado, 14 de novembro de 2026, às 20h

Onde: Cantina da Lua, Praça Quinze de Novembro, 2, Pelourinho

Quanto: R$ 35 (valor único)

Ingressos: Sympla

Atrações: Taian Riachão, Edil Pacheco, Guiga de Ogum, Chocolate da Bahia, Dom Chicla e Encontro de Sambistas

Samba no Parque ocupa a Arena Parque Santiago

Noelson do Cavaco, Jairinho e Renanzinho CBX comandam a 17ª edição do Samba no Parque. - Foto: Divulgação

A Arena Parque Santiago recebe neste sábado, 14, mais uma edição do Samba no Parque. A programação começa às 16h e integra o circuito de encontros musicais dedicados ao gênero em Salvador. O evento reúne público em torno do samba, em uma proposta de convivência e entretenimento. A grade detalhada de atrações e os valores atualizados dos ingressos não estavam disponíveis nas informações consultadas.

SERVIÇO

O quê: Samba no Parque

Quando: Sábado, 14 de novembro de 2026, às 16h

Onde: Arena Parque Santiago, Salvador

Ingressos: Canais oficiais, @sambanoparqueoficial



Club Classics leva festa à Casa da Felicidade

A Casa da Felicidade recebe neste sábado, 14, uma edição da Club Classics, festa voltada à música e à dança. A programação está marcada para as 22h e integra o circuito de eventos noturnos da cidade. A divulgação disponível confirma a realização da edição, mas não detalha o repertório, os artistas participantes ou os preços atualizados. As informações complementares devem ser consultadas nos canais oficiais do projeto.

SERVIÇO

O quê: Club Classics

Quando: Sábado, 14 de novembro de 2026, às 22h

Onde: Casa da Felicidade, Salvador

Ingressos: Instagram @clubclassicsbr



DOMINGO, 15

Fogo no Parquinho reúne Oh Polêmico, Bruno Magnata e samba no Terminal Náutico

Sete atrações se encontram no Terminal Náutico para uma tarde de samba e pagode. - Foto: Divulgação

O Terminal Náutico, em Salvador, recebe neste domingo, 15, a partir das 13h, a festa Fogo no Parquinho, com uma programação dedicada ao samba e ao pagode. Entre as atrações confirmadas estão Oh Polêmico, Bruno Magnata, Nego Damoé, Samba Trator, Noelson, Pagode do Segredo e Samba & Suor. O evento acontece em um novo espaço, com estrutura preparada para receber o público. Os ingressos adquiridos anteriormente continuam válidos, sem necessidade de troca.

SERVIÇO

O quê: Fogo no Parquinho

Quando: Domingo, 15 de novembro de 2026, a partir das 13h

Onde: Terminal Náutico, Salvador

Atrações: Nego Damoé, Samba Trator, Noelson, Bruno Magnata, Oh Polêmico, Pagode do Segredo e Samba & Suor

Ingressos: Ticket Maker

Samba de Última Hora realiza quarta edição do SDÚH na Laje

Samba de Última Hora leva seu repertório ao terraço do Cine Glauber Rocha, com vista para a Baía de Todos-os-Santos. - Foto: : Divulgação

O grupo Samba de Última Hora promove neste domingo, 15, a quarta edição do projeto “SDÚH na Laje”, no terraço do Cine Glauber Rocha, na Praça Castro Alves. Com início às 16h, a programação leva o samba ao espaço que oferece vista para a Baía de Todos-os-Santos. O encontro integra a agenda musical do feriado da Proclamação da República e reúne público e artistas no Centro Histórico de Salvador.

SERVIÇO

O quê: SDÚH na Laje – 4ª edição

Quando: Domingo, 15 de novembro de 2026, às 16h

Onde: Terraço do Cine Glauber Rocha, Praça Castro Alves, Centro

Ingressos: Shotgun



BTC40 promove edição de samba no Tatu Bola

O projeto BTC40 realiza uma edição neste domingo, 15, no Tatu Bola, em Salvador. A programação reúne público para uma tarde dedicada ao samba, com início anunciado às 15h. A divulgação apresenta condições diferenciadas de ingresso conforme o horário de entrada, incentivando a chegada antecipada. O evento integra o circuito de rodas de samba e encontros musicais realizados aos domingos na capital baiana.

SERVIÇO

O quê: BTC40

Quando: Domingo, 15 de novembro de 2026, às 15h

Onde: Tatu Bola, Salvador

Quanto: R$ 20 até as 18h; após esse horário, R$ 30 com nome na lista

Ingressos: Canais oficiais da produção



TEATRO E HUMOR

SEXTA-FEIRA, 13

Grupo Galpão apresenta “(Um) Ensaio sobre a cegueira” no Vila Velha

Montagem de Saramago aborda os limites da convivência humana. - Foto: : Divulgação

O Grupo Galpão chega a Salvador com “(Um) Ensaio sobre a cegueira”, montagem inspirada no romance de José Saramago. Com direção e dramaturgia de Rodrigo Portella, o espetáculo acompanha uma epidemia de cegueira que coloca à prova a ética, a solidariedade e a convivência humana. Premiada nacionalmente, a produção tem direção musical de Federico Puppi. As apresentações acontecem de sexta-feira (13) a domingo (15), no Teatro Vila Velha. A montagem também oferece o “Ingresso Experiência”, modalidade imersiva e sensorial no palco, destinada a maiores de 18 anos, mediante condições específicas.

SERVIÇO

Data: 13, 14 e 15 de novembro de 2026

Local: Teatro Vila Velha, Passeio Público, Campo Grande

Horário: Sexta e sábado, às 19h; domingo, às 18h

Ingressos: Sympla e bilheteria do teatro

Classificação: 16 anos

Duração: 140 minutos

Agamenon de Abreu apresenta “A Última Dança” na Barroquinha

Agamenon de Abreu celebra 35 anos de trajetória teatral com novo solo. - Foto: Fernanda Maia

O ator e multiartista baiano Agamenon de Abreu apresenta o espetáculo solo “A Última Dança” nesta sexta-feira, 13, e sábado, 14, às 19h, no Espaço Cultural da Barroquinha, em Salvador. Com direção de Joilson Nunes, a montagem celebra os 35 anos de trajetória teatral do artista e combina teatro, dança, música e artes visuais em uma reflexão sobre a vida, a morte e a ancestralidade. A história acompanha um costureiro que recebe uma encomenda misteriosa: confeccionar, em sete dias e sob absoluto sigilo, a roupa mais bela de sua carreira, destinada à última dança de alguém. Com duração de 50 minutos, a encenação utiliza elementos visuais, movimentos corporais e música ao vivo para construir uma experiência entre o real e o imaginário. Após as apresentações deste fim de semana, o espetáculo retorna à Barroquinha nos dias 21 e 22 de novembro. O projeto também inclui atividades formativas e apresentações gratuitas destinadas a estudantes da rede pública.

SERVIÇO

O quê: A Última Dança

Quando: Sexta, 13, e sábado, 14, às 19h; novas sessões nos dias 21, às 19h, e 22, às 18h

Onde: Espaço Cultural da Barroquinha, Centro de Salvador

Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Ingressos: Sympla

Duração: 50 minutos

Classificação indicativa: 13 anos

“Hamlet Cancelado” integra Mostra Sesc de Artes no Pelourinho

O clássico de Shakespeare ganha uma releitura contemporânea. - Foto: Tati Wexler

A 22ª Mostra Sesc de Artes apresenta nesta sexta-feira, 13, o espetáculo “Hamlet Cancelado”, no Teatro Sesc-Senac Pelourinho. A montagem integra a programação de artes cênicas do projeto, que reúne produções de diferentes regiões e linguagens. O trabalho parte de referências à obra de William Shakespeare, aproximando o clássico de uma abordagem contemporânea. A apresentação está marcada para as 19h30, no Centro Histórico de Salvador.

SERVIÇO

O quê: Hamlet Cancelado

Quando: Sexta-feira, 13 de novembro de 2026, às 19h30

Onde: Teatro Sesc-Senac Pelourinho

Quanto: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia) e R$ 16 (credencial Sesc)

Ingressos: Canais oficiais do Sesc

Classificação indicativa: 14 anos

“Enterrar Francisco” aborda memória e renascimento no Goethe-Institut

Leonardo Crusoé em cena no monólogo que revisita memórias familiares e questões de pertencimento. - Foto: Divulgação

A Cia Acerola de Teatro apresenta “Enterrar Francisco” nesta sexta-feira, 13, e sábado, 14, no Goethe-Institut Salvador. Com dramaturgia e atuação de Leonardo Crusoé e direção de Terena França, o espetáculo acompanha a trajetória de Francisco, homem do interior da Bahia marcado por abandonos e adversidades. Inspirada em uma tradição relacionada ao enterro da placenta dos recém-nascidos, a narrativa aborda memória, pertencimento e o desejo de renascimento.

SERVIÇO

O quê: Enterrar Francisco

Quando: Sexta, 13, e sábado, 14 de novembro de 2026, às 20h

Onde: Goethe-Institut Salvador/ICBA, Avenida Sete de Setembro, 1809

Quanto: R$ 30, conforme divulgação; modalidade não informada

Ingressos: Sympla

Classificação indicativa: 14 anos

“Aleluia” ocupa o palco do Teatro Módulo

Frank Menezes interpreta uma dona de casa na comédia “Aleluia”. - Foto: Divulgação

O Teatro Módulo recebe nesta sexta-feira, 13, às 20h, uma apresentação do espetáculo “Aleluia”. A montagem integra a programação teatral de novembro do espaço, na Pituba, e terá uma modalidade de ingresso solidário mediante doação de alimento não perecível. A divulgação consultada confirma o título, a data e a condição de acesso, mas não apresenta detalhes suficientes sobre a trama, o elenco e a direção.

SERVIÇO

O quê: Aleluia

Quando: Sexta-feira, 13 de novembro de 2026, às 20h

Onde: Teatro Módulo, Avenida Professor Magalhães Neto, 1177, Pituba

Quanto: Ingresso solidário mediante doação de 1 kg de alimento não perecível

Ingressos: Bilheteria e canais oficiais do Teatro Módulo



SÁBADO, 14

“O Segredo de Brokeback Mountain” chega ao Teatro Sesc Casa do Comércio

Clássico com Heath Ledger e Jake Gyllenhaal ganha nova versão em Salvador - Foto: Divulgação

A adaptação teatral de “O Segredo de Brokeback Mountain” chega a Salvador para duas apresentações, neste sábado, 14, e domingo, 15, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Dirigida por Moacyr Góes e protagonizada por Daniel Tonsig e Júlio Oliveira, a montagem acompanha a história de Jack Twist e Ennis del Mar, dois homens que se conhecem durante um trabalho nas montanhas e desenvolvem uma relação marcada pelo afeto, pelo silêncio e pela intolerância. O espetáculo conta com trilha sonora original executada ao vivo.

SERVIÇO

O quê: O Segredo de Brokeback Mountain

Quando: Sábado, 14, às 20h; domingo, 15, às 19h

Onde: Teatro Sesc Casa do Comércio, Avenida Tancredo Neves, 1109, Caminho das Árvores

Quanto: R$ 200 (inteira), R$ 100 (meia) e R$ 160 (solidária, mediante doação de 1 kg de alimento)

Ingressos: Sympla e bilheteria do teatro

Classificação indicativa: 16 anos

Cia Baiana de Patifaria apresenta “A Vida é um Cabaré!” no Módulo

A companhia celebra 40 anos de trajetória com humor e música ao vivo. - Foto: Divulgação

A Companhia Baiana de Patifaria continua sua temporada comemorativa de 40 anos com “A Vida é um Cabaré!”, neste sábado, 14, às 19h, no Teatro Módulo. Com direção de Daniel Marques e dramaturgia de Vini Morais e Lelo Filho, a montagem combina comédia, música ao vivo e crítica social. A trama acompanha as irmãs Dalva e Dolores, que tentam impedir o fechamento de um teatro herdado da família, enfrentando uma sucessão de conflitos e situações de humor.

SERVIÇO

O quê: A Vida é um Cabaré!

Quando: Sábado, 14 de novembro de 2026, às 19h; temporada anunciada também para 21 de novembro

Onde: Teatro Módulo, Avenida Professor Magalhães Neto, 1177, Pituba

Quanto: R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia)

Ingressos: Sympla e bilheteria do teatro

Classificação indicativa: 10 anos

“Clássicos: O Filme” integra programação da Mostra Sesc

O Teatro Sesc-Senac Pelourinho recebe neste sábado, 14, às 16h, o espetáculo “Clássicos: O Filme”, dentro de sua programação de novembro. A apresentação integra o calendário de atividades culturais promovidas pelo Sesc no Centro Histórico de Salvador. A divulgação disponível confirma o título, a data, o horário e os valores dos ingressos, mas não apresenta uma sinopse detalhada da montagem.

SERVIÇO

O quê: Clássicos: O Filme

Quando: Sábado, 14 de novembro de 2026, às 16h

Onde: Teatro Sesc-Senac Pelourinho

Quanto: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia) e R$ 16 (credencial Sesc)

Ingressos: Canais oficiais do Sesc

Classificação indicativa: Livre

“Tão Lindo Quanto Eu Me Lembro” chega à Aliança Francesa

A Aliança Francesa Salvador recebe neste sábado, 14, uma apresentação de “Tão Lindo Quanto Eu Me Lembro”. O espetáculo integra a programação de artes cênicas de novembro do espaço cultural e está anunciado para as 20h. A divulgação disponível confirma o evento, mas não oferece informações suficientes para detalhar a história, o elenco e a proposta de encenação. Os ingressos são disponibilizados pelos canais vinculados à produção.

SERVIÇO

O quê: Tão Lindo Quanto Eu Me Lembro

Quando: Sábado, 14 de novembro de 2026, às 20h

Onde: Aliança Francesa Salvador, Avenida Sete de Setembro, 401

Ingressos: Canais oficiais da produção



DANÇA E PERFORMANCES

Foto: Divulgação

DOMINGO, 15

Black Barbie World Kiki Ball celebra cultura ballroom na Cidade Baixa

O Centro Cultural SESI Casa Branca recebe neste domingo, 15, o Black Barbie World Kiki Ball, encontro ligado à cultura ballroom e às suas expressões de dança, moda e performance. Com entrada gratuita, a programação presta homenagem a Lunna Montty e Tanesha Queen, reunindo categorias como look, face, realness e runway. O evento terá DJ, chanters e orientação de figurino rosa, destacando a criatividade e as manifestações artísticas da cena ballroom.

SERVIÇO

O quê: Black Barbie World Kiki Ball

Quando: Domingo, 15 de novembro de 2026, às 17h

Onde: Centro Cultural SESI Casa Branca, Avenida Caminho de Areia, 1454, Cidade Baixa

Quanto: Gratuito

Ingressos: Acesso conforme orientações da organização, @monttyexperience



CINEMA E AUDIOVISUAL

Foto: Divulgação

SEXTA-FEIRA, 13

CineSom homenageia Pink Floyd com filme e show da banda Astoria

O projeto CineSom dedica sua edição desta sexta-feira, 13, ao repertório do Pink Floyd, na Saladearte Cinema do Museu, no Corredor da Vitória. A programação começa às 18h35, com a exibição de “Zabriskie Point”, filme de 1970 dirigido por Michelangelo Antonioni, e continua às 20h30 com apresentação da banda Astoria, que interpreta clássicos do grupo britânico. O encontro estabelece uma conexão entre cinema e música, característica da proposta do CineSom.

SERVIÇO

O quê: CineSom Festival – Pink Floyd

Quando: Sexta-feira, 13 de novembro de 2026; filme às 18h35 e show às 20h30

Onde: Saladearte Cinema do Museu, Avenida Sete de Setembro, Corredor da Vitória

Quanto: Combo filme e show no dia: R$ 70 (inteira) e R$ 54 (meia); somente show: R$ 40

Ingressos: Saladearte, bilheteria ou WhatsApp (71) 99981-7560



FESTIVAIS, FEIRAS, MODA E GASTRONOMIA

SEXTA-FEIRA, 13, E SÁBADO, 14

Festival MURAL abre programação com samba, arte urbana e oficinas em São Joaquim

Banda MYFRIENDS leva música ao primeiro dia do Festival MURAL, na Feira de São Joaquim. - Foto: Divulgação

A Feira de São Joaquim recebe nesta sexta-feira, 13, a abertura do Festival MURAL, com programação gratuita das 10h às 18h. O primeiro dia terá inauguração do novo circuito de arte mural, às 10h30, feira criativa com mais de 20 expositores, pinturas ao vivo e oficinas de audiovisual, papietagem, escrita poética, desenho e fotografia. A música fica por conta do Grupo Família Nesse Samba, às 12h, e da Banda MYFRIENDS, às 17h. A programação inclui ainda bate-papos sobre arte urbana e ancestralidade, além de intervenções artísticas em barcos, carrinhos de café e paredes da feira.

SERVIÇO

O quê: Festival MURAL – primeiro dia

Quando: Sexta-feira, 13 de novembro de 2026, das 10h às 18h

Onde: Feira de São Joaquim

Quanto: Gratuito

Destaques: Abertura do circuito de arte mural (10h30), Grupo Família Nesse Samba (12h) e Banda MYFRIENDS (17h)

Oficinas: Audiovisual (10h), papietagem (11h), escrita poética (14h), desenho (15h) e fotografia com celular (16h)

Ingressos/inscrições: Entrada gratuita; oficinas com vagas limitadas

Classificação indicativa: Conforme atividade; algumas oficinas têm idade mínima

SÁBADO, 14

Afro Fashion Day ocupa o Terreiro de Jesus com desfile gratuito

Afro Fashion Day celebra a moda, a cultura e a representatividade negra. - Foto: Divulgação

O Afro Fashion Day chega à 12ª edição neste sábado, 14, no Largo do Terreiro de Jesus, no Pelourinho. Realizado pelo jornal CORREIO, o evento apresenta o tema “Rainhas e Reis”, com referências à realeza africana e à ancestralidade negra. O desfile começa às 19h, enquanto a programação gratuita inclui oficinas e atividades relacionadas à moda, como turbantes, croquis e costura, na Feira da Sé. O encontro reúne profissionais e iniciativas ligados à moda afro-brasileira.

SERVIÇO

O quê: Afro Fashion Day 2026 – Rainhas e Reis

Quando: Sábado, 14 de novembro de 2026; desfile das 19h às 21h, com outras atividades durante o dia

Onde: Largo do Terreiro de Jesus e Feira da Sé, Pelourinho

Quanto: Gratuito

Ingressos: Acesso livre

Classificação indicativa: Não informada

Palacete Arte | Trama reúne mais de 70 artistas no Centro Histórico

A criatividade e a experimentação artística ganham espaço em obras que exploram diferentes linguagens e materiais. - Foto: Divulgação

O Palacete Tirachapéu recebe até domingo, 15, a feira de arte contemporânea Palacete Arte | Trama, que reúne mais de 70 artistas e coletivos em Salvador. Com entrada gratuita, a programação apresenta pinturas, esculturas, fotografias, videoarte e performances, além de encontros sobre colecionismo e mercado de arte. Entre as iniciativas participantes estão o Acervo da Laje, a Pinacoteca do Beiru e o Coletivo Zumví, aproximando artistas e público no Centro Histórico.

SERVIÇO

O quê: Palacete Arte | Trama – Feira de Arte Contemporânea

Quando: De 12 a 15 de novembro de 2026; sexta e sábado, das 14h às 22h; domingo, das 14h às 19h

Onde: Palacete Tirachapéu, Rua Chile, Centro Histórico

Quanto: Gratuito

Ingressos: Acesso livre

Classificação indicativa: Não informada

Festival MURAL reúne Filhas de Odé, Bambeia e atividades gratuitas

Filhas de Odé e Bambeia estão entre as atrações musicais do segundo dia do festival. - Foto: Divulgação

O Festival MURAL continua neste sábado, 14, na Feira de São Joaquim, com programação gratuita das 10h às 18h. O segundo dia reúne apresentações musicais, feira de artes e criatividade, pinturas ao vivo e oficinas de cianotipia, serigrafia, bordado e criação de acessórios autorais. O Grupo Filhas de Odé se apresenta às 12h, enquanto a programação musical também anuncia o grupo Bambeia, sem horário especificado. Entre os bate-papos estão encontros sobre moda, artivismo indígena e fotografia em festejos populares. O público poderá acompanhar ainda as intervenções do artista Samuca Santos e performances de Os Rastas Crew.

SERVIÇO

O quê: Festival MURAL – segundo dia

Quando: Sábado, 14 de novembro de 2026, das 10h às 18h

Onde: Feira de São Joaquim, Salvador

Quanto: Gratuito

Destaques: Grupo Filhas de Odé (12h), Bambeia (horário não informado), pinturas ao vivo e performances de Os Rastas Crew

Oficinas: Cianotipia (11h), serigrafia em ecobag (14h), bordado livre (15h) e acessórios autorais (16h)

Ingressos/inscrições: Entrada gratuita; oficinas com vagas limitadas

Classificação indicativa: Conforme atividade; algumas oficinas têm idade mínima

SÁBADO, 14, E DOMINGO, 15

Salvador Cocktail Festival reúne bares internacionais no Centro Histórico

O Centro Histórico de Salvador ganha cores, luzes e movimento com a programação do Salvador Cocktail Festival. - Foto: Divulgação

O Salvador Cocktail Festival realiza uma programação aberta ao público nas noites de sábado, 14, e domingo, 15, nas imediações do Palacete Tirachapéu, no Centro Histórico. A iniciativa reúne mais de 40 bares brasileiros e internacionais ao longo dos dois dias, com convidados de países da América Latina, África e Europa. Além da coquetelaria, a festa terá apresentações musicais, manifestações artísticas e praça de alimentação, integrando diferentes atividades ligadas à gastronomia e ao entretenimento.

SERVIÇO

O quê: Salvador Cocktail Festival – festa de rua

Quando: Sábado, 14, e domingo, 15 de novembro de 2026, no período noturno; horários exatos não informados

Onde: Imediações do Palacete Tirachapéu, Rua Chile, Centro Histórico

Quanto: Entrada gratuita; consumo pago à parte

Ingressos: Acesso livre

Informações: Site oficial

Classificação indicativa: Não informada

EM CARTAZ

TEATRO

“Idas e Vindas Secas” encerra temporada na Sala do Coro do TCA

Espetáculo “Idas e Vindas Secas” utiliza a palhaçaria para revisitar a obra de Graciliano Ramos na Sala do Coro do TCA. - Foto: Divulgação

A Cia Buffa encerra neste fim de semana a temporada de “Idas e Vindas Secas”, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves. Inspirada em “Vidas Secas”, de Graciliano Ramos, a montagem dirigida por Joice Aglae combina palhaçaria, circo, cinema mudo e teatro de animação. Em vez de reproduzir literalmente a narrativa do romance, o espetáculo investiga diferentes formas de aridez presentes na vida e nas relações humanas, construindo uma linguagem centrada no corpo e na imagem.

SERVIÇO

O quê: Idas e Vindas Secas

Quando: Em temporada até domingo, 15 de novembro de 2026; horários de cada sessão a confirmar

Onde: Sala do Coro do Teatro Castro Alves, Campo Grande

Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), conforme divulgação anterior; valores atuais a confirmar

Ingressos: Sympla e bilheteria do TCA

Classificação indicativa: Livre

“Tempo Rei” segue em temporada no Teatro Módulo

Espetáculo infantojuvenil “Tempo Rei” reúne música, fantasia e memórias afetivas em uma viagem pelos laços familiares no Teatro Módulo. - Foto: Divulgação

O Teatro Módulo recebe neste domingo, 15, às 11h, mais uma apresentação do espetáculo “Tempo Rei”. A montagem integra a programação de novembro do espaço, com temporada anunciada até o dia 22. O título faz referência à passagem do tempo, tema presente em diferentes expressões artísticas. A divulgação consultada confirma a sessão deste domingo, mas não apresenta informações suficientes para detalhar a trama e a ficha artística do espetáculo.

SERVIÇO

O quê: Tempo Rei

Quando: Domingo, 15 de novembro de 2026, às 11h; temporada até 22 de novembro

Onde: Teatro Módulo, Avenida Professor Magalhães Neto, 1177, Pituba

Quanto: Não informado

Ingressos: Canais oficiais do Teatro Módulo



EXPOSIÇÕES E ARTES VISUAIS

“Atlântico Sertão” reúne mais de 80 artistas no Museu de Arte da Bahia

A exposição “Atlântico Sertão” reúne obras de mais de 80 artistas e propõe novos olhares sobre o sertão brasileiro no Museu de Arte da Bahia - Foto: Maiara Cerqueira _ Estúdio Valente

O Museu de Arte da Bahia recebe “Atlântico Sertão”, exposição realizada pelo Centro Cultural Banco do Brasil que reúne obras de mais de 80 artistas, em sua maioria das regiões Norte e Nordeste. Com pinturas, esculturas, fotografias, vídeos e instalações, a mostra estabelece conexões entre os territórios do Atlântico e do sertão, abordando memória, ancestralidade, deslocamentos e direitos humanos. Entre os artistas participantes estão Adenor Gondim, Ayrson Heráclito, J. Cunha, Lita Cerqueira, Nádia Taquary e Ventura Profana.

SERVIÇO

O quê: Exposição Atlântico Sertão

Quando: Em cartaz até 29 de janeiro de 2027; terça a domingo, das 10h às 18h

Onde: Museu de Arte da Bahia, Avenida Sete de Setembro, 2340, Corredor da Vitória

Quanto: Gratuito

Ingressos: Acesso livre



“Narrativas da Beleza” apresenta a produção artística do Subúrbio

Obras de 15 artistas revelam diferentes olhares sobre o Subúrbio Ferroviário. - Foto: Divulgação | Manuela Cavadas

A CAIXA Cultural Salvador apresenta “Narrativas da Beleza”, exposição coletiva realizada pelo Acervo da Laje, museu-casa-escola fundado em São João do Cabrito. Reunindo trabalhos de 15 artistas, a mostra valoriza a memória, as paisagens e os saberes do Subúrbio Ferroviário. Com curadoria de José Eduardo Ferreira Santos e Vilma Santos e curadoria adjunta de Renata da Silva Cardoso, o percurso aborda questões ligadas à natureza, ao protagonismo feminino, à religiosidade e à vida cotidiana do território.

SERVIÇO

O quê: Narrativas da Beleza – Acervo da Laje

Quando: Até 17 de janeiro de 2027; terça a domingo, das 9h às 18h

Onde: CAIXA Cultural Salvador, Rua Carlos Gomes, 57, Centro

Quanto: Gratuito

Ingressos: Acesso livre

Classificação indicativa: Livre

“3 Obás de Xangô” homenageia Jorge Amado, Carybé e Caymmi

A exposição “3 Obás de Xangô” reúne obras, documentos e registros históricos de mais de 45 artistas na CAIXA Cultural Salvador, no Pelourinho - Foto: Divulgação | Ricardo Prado

A CAIXA Cultural Salvador, na unidade Pelourinho, apresenta “3 Obás de Xangô”, exposição dedicada às relações de Jorge Amado, Carybé e Dorival Caymmi com a cultura afro-baiana e o Ilê Axé Opô Afonjá. A mostra estabelece conexões entre literatura, artes visuais, música e religiosidade, destacando a contribuição dos três artistas para a valorização das tradições afro-brasileiras. O percurso integra a programação de artes visuais do espaço cultural no Centro Histórico.

SERVIÇO

O quê: Exposição 3 Obás de Xangô

Quando: Até 6 de dezembro de 2026; terça a domingo, das 9h às 18h

Onde: CAIXA Cultural Salvador, Rua do Saldanha, 14, Pelourinho

Quanto: Gratuito

Ingressos: Acesso livre



Roxinha Lisboa apresenta “Meu Brasil Interior” na CAIXA Cultural

Roxinha Lisboa traduz a cultura sertaneja em suas obras. - Foto: Divulgação

A artista popular alagoana Roxinha Lisboa apresenta, na CAIXA Cultural Salvador, a exposição “Meu Brasil Interior”, que reúne mais de 60 produções relacionadas à memória, ao cotidiano e às paisagens do sertão. Natural de Lagoa de Pedra, em Alagoas, Roxinha começou a pintar na maturidade e encontrou na arte uma forma de registrar experiências, afetos e manifestações culturais do interior brasileiro. A mostra destaca a relação entre criação artística, trabalho e autonomia feminina.

SERVIÇO

O quê: Meu Brasil Interior – Roxinha Lisboa

Quando: Até 22 de novembro de 2026; terça a domingo, das 9h às 18h

Onde: CAIXA Cultural Salvador, Rua Carlos Gomes, 57, Centro

Quanto: Gratuito

Ingressos: Acesso livre

Classificação indicativa: Livre

“O Reinado do Riso” explora o humor na cultura popular brasileira

Máscaras e personagens da cultura popular ganham destaque na exposição O Reinado do Riso. - Foto: Divulgação

A CAIXA Cultural Salvador recebe “O Reinado do Riso”, exposição que investiga a presença do humor e da brincadeira nas manifestações populares brasileiras. Com fantasias, mamulengos, fantoches, esculturas, pinturas, textos e fotografias, a mostra apresenta diferentes expressões da comicidade no país. Em Salvador, a cenografia estabelece relações com as festas populares da Bahia e seus cortejos terrestres e marítimos, aproximando elementos das tradições locais do universo artístico da exposição.

SERVIÇO

O quê: O Reinado do Riso

Quando: Até 17 de janeiro de 2027; terça a domingo, das 9h às 18h

Onde: CAIXA Cultural Salvador, Rua Carlos Gomes, 57, Centro

Quanto: Gratuito

Ingressos: Acesso livre

“De papel crepom e prata” apresenta outros olhares sobre a Caatinga

O Teatro Gamboa recebe, na Galeria Jayme Figura, a exposição fotoetnográfica “De papel crepom e prata”, do pesquisador Marcos Cajaíba. A mostra é um desdobramento visual de sua tese de doutorado e investiga representações da Caatinga para além das imagens de seca e escassez. O trabalho apresenta o território como um socioecossistema marcado por riquezas, singularidades e relações culturais, propondo ao público outras perspectivas sobre a paisagem e os modos de vida da região.

SERVIÇO

O quê: De papel crepom e prata

Quando: Em cartaz até fevereiro de 2027; horários de visitação a consultar

Onde: Galeria Jayme Figura, Teatro Gamboa, Rua Gamboa de Cima, 3, Aflitos

Quanto: Gratuito

Ingressos: Acesso livre, conforme funcionamento da galeria

Classificação indicativa: Não informada

“Ntangulumeso” relaciona memória e filosofia Kongo na Casa do Benin

A Casa do Benin recebe a exposição gratuita “Ntangulumeso”, do artista baiano Júnior Pakapym. Reunindo obras digitais e instalações, a mostra investiga conexões entre memória, tradição e filosofia Kongo em diáspora. O projeto parte das experiências do artista ao lado de Makota Valdina, referência do Candomblé Kongo/Angola, e propõe um diálogo entre produção artística contemporânea e saberes ancestrais. A ocupação integra a programação cultural do Pelourinho durante novembro.

SERVIÇO

O quê: Ntangulumeso

Quando: Em cartaz desde 6 de novembro; sexta, das 10h às 17h, e sábado, das 9h às 16h

Onde: Casa do Benin, Pelourinho

Quanto: Gratuito

Ingressos: Acesso livre

Classificação indicativa: Não informada

MUNCAB recebe itinerância da 36ª Bienal de São Paulo

O Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira apresenta a itinerância da 36ª Bienal de São Paulo, intitulada “Nem todo viandante anda estradas – Da humanidade como prática”. A exposição reúne obras que abordam experiências da diáspora africana, deslocamentos, território e produção artística contemporânea. A edição de Salvador conta com curadoria de Thiago de Paula Souza e Keyna Eleison e apresenta artistas como Alberto Pitta, Antonio Társis, Nádia Taquary, Ming Smith e Márcia Falcão.

SERVIÇO

O quê: 36ª Bienal de São Paulo – itinerância Salvador

Quando: Até 29 de novembro de 2026; terça a domingo, das 10h às 17h

Onde: MUNCAB, Rua das Vassouras, 25, Centro Histórico

Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); entrada gratuita aos domingos

Ingressos: Sympla e bilheteria do MUNCAB

Classificação indicativa: Não informada

“Padê Onã” apresenta esculturas de Sandro Aiyê no MUNCAB

Foto: Daniel Cerqueira

O artista visual Sandro Aiyê apresenta no MUNCAB a exposição “Padê Onã – Encontrar Caminhos”, que reúne sete esculturas de grandes dimensões produzidas com madeira de demolição. Com curadoria de Jamile Coelho e Jil Soares, a mostra investiga relações entre matéria, memória e transformação. A figura de Exu aparece como referência simbólica associada ao movimento, à comunicação e à abertura de caminhos, estabelecendo conexões entre arte contemporânea e cultura afro-brasileira.

SERVIÇO

O quê: Padê Onã – Encontrar Caminhos

Quando: Até 13 de janeiro de 2027; terça a domingo, das 10h às 17h

Onde: MUNCAB, Rua das Vassouras, 25, Centro Histórico

Quanto: Gratuito aos domingos; demais dias conforme bilheteria

Ingressos: Bilheteria do MUNCAB

Classificação indicativa: Não informada

“OMI TUTU” relaciona água e ancestralidade no MUNCAB

Hariel Revignet explora a relação entre água e ancestralidade em exposição no MUNCAB. - Foto: Divulgação

A artista Hariel Revignet apresenta “OMI TUTU – Água Fresca”, exposição que investiga os significados culturais, espirituais e simbólicos da água a partir de experiências afro-diaspóricas. Com curadoria de Jamile Coelho, a mostra estabelece conexões entre referências do Brasil e do Gabão, aproximando arte contemporânea, memória e ancestralidade. O trabalho integra a programação de artes visuais do Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira, no Centro Histórico de Salvador.

SERVIÇO

O quê: OMI TUTU – Água Fresca

Quando: Até 14 de fevereiro de 2027; terça a domingo, das 10h às 17h

Onde: MUNCAB, Rua das Vassouras, 25, Centro Histórico

Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); gratuidade aos domingos

Ingressos: Bilheteria do MUNCAB



“Ìrókó” apresenta árvore como símbolo de memória e ancestralidade

A mostra destaca a relação entre natureza, espiritualidade e ancestralidade africana. - Foto: Levi Fanan

O Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira recebe “Ìrókó: A Árvore Cósmica”, exposição que integra sua programação de novembro. A mostra utiliza referências à árvore sagrada para estabelecer relações entre natureza, espiritualidade e memória, valorizando aspectos culturais ligados às tradições afro-brasileiras. O projeto permanece em cartaz até o dia 29 e amplia o conjunto de exposições dedicadas à ancestralidade e às expressões da diáspora africana no museu.

SERVIÇO

O quê: Ìrókó: A Árvore Cósmica

Quando: Até 29 de novembro de 2026; terça a domingo, das 10h às 17h

Onde: MUNCAB, Rua das Vassouras, 25, Centro Histórico

Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); gratuito às quartas e domingos

Ingressos: Bilheteria do MUNCAB



“MAM no TCA” recupera a trajetória de Lina Bo Bardi na Bahia

Foyer do Teatro Castro Alves recebe exposição dedicada ao legado de Lina Bo Bardi na Bahia. - Foto: Mauricio Serra

O foyer do Teatro Castro Alves recebe “MAM no TCA – Ocupação Lina Bo Bardi”, mostra que recupera a relação histórica entre o Museu de Arte Moderna da Bahia e o complexo cultural do Campo Grande. A exposição apresenta aspectos da atuação de Lina Bo Bardi e do período em que o museu funcionou nas instalações do teatro, entre 1960 e 1963. A proposta valoriza a memória institucional e a contribuição da arquiteta para os espaços culturais da Bahia.

SERVIÇO

O quê: MAM no TCA – Ocupação Lina Bo Bardi

Quando: Até 20 de dezembro de 2026; horários de visitação a consultar

Onde: Foyer do Teatro Castro Alves, Campo Grande

Quanto: Gratuito

Ingressos: Acesso livre, conforme funcionamento do TCA



REGIÃO METROPOLITANA — FORA DA AGENDA DE SALVADOR

Jau, Edson Gomes e Jorge Vercillo se apresentam em Vilas do Atlântico

O Pôr do Jau reúne axé, reggae e MPB neste domingo (15), em Vilas do Atlântico. - Foto: Divulgação

O evento “Pôr do Jau” está anunciado para domingo, 15 de novembro, na Praia de Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas. A programação reúne Jau, Edson Gomes e Jorge Vercillo, aproximando diferentes estilos da música brasileira. Por acontecer fora de Salvador, a apresentação deve ficar separada da agenda da capital. As informações de ingressos e horários precisam ser consultadas nos canais oficiais do evento.

SERVIÇO

O quê: Pôr do Jau

Quando: Domingo, 15 de novembro de 2026; horário divulgado às 14h

Onde: Praia de Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas

Ingressos: Canais oficiais da organização



