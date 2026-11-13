AGENDA CULTURAL
Ivete, Simone e Timbalada: Salvador tem fim de semana de grandes shows
De sexta a domingo, samba, festivais e atrações gratuitas ampliam o roteiro cultural.
Salvador chega ao fim de semana de 13 a 15 de novembro com uma programação que reúne grandes nomes da música brasileira, encontros dedicados à cultura afro-baiana e atrações gratuitas em diferentes pontos da cidade. Ivete Sangalo apresenta o projeto “Ivete Clareou”, Simone retorna ao Teatro Castro Alves e a Timbalada abre sua temporada de ensaios no Candeal. A agenda também destaca Aguidavi do Jêje, Hiran em homenagem a Carlinhos Brown, festivais no Centro Histórico, samba, jazz, espetáculos teatrais e exposições. Confira o que fazer na capital baiana de sexta-feira a domingo.
Atenção: horários, valores e locais podem ser alterados pelos organizadores. Antes de sair, consulte os canais oficiais dos eventos.
MÚSICA E SHOWS
SEXTA-FEIRA, 13
Aguidavi do Jêje recebe Chico César, BaianaSystem e Ilessi na Concha
A orquestra afro-percussiva Aguidavi do Jêje apresenta nesta sexta-feira, 13, o espetáculo “Encontro Ancestral”, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Formado por 14 ogãs ligados ao Terreiro do Bogum, o grupo recebe Chico César, BaianaSystem e Ilessi em uma apresentação que aproxima tradições musicais de matriz africana e sonoridades contemporâneas. O concerto reúne percussão, vozes e referências culturais presentes na trajetória do grupo.
SERVIÇO
O quê: Aguidavi do Jêje – Encontro Ancestral
Quando: Sexta-feira, 13 de novembro de 2026, às 19h
Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves, Campo Grande
Quanto: De R$ 48 a R$ 120, conforme modalidade divulgada
Ingressos: Sympla/Bileto
Hiran revisita a obra de Carlinhos Brown na CAIXA Cultural
O cantor e rapper baiano Hiran apresenta, de sexta-feira, 13, a domingo, 15, o espetáculo “Hiran Canta Carlinhos Brown”, na CAIXA Cultural Salvador. O repertório reúne novas interpretações de composições como “Muito Obrigado Axé”, “Dandalunda”, “Segue o Seco” e “Cadê Dalila?”, aproximando a obra de Brown das referências musicais de Hiran. A apresentação explora diferentes possibilidades de arranjos e destaca a contribuição do compositor para a música baiana.
SERVIÇO
O quê: Hiran Canta Carlinhos Brown
Quando: Sexta, 13, e sábado, 14, às 20h; domingo, 15, às 19h
Onde: CAIXA Cultural Salvador, Rua Carlos Gomes, 57, Centro
Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)
Ingressos: Sympla e canais oficiais da CAIXA Cultural
Classificação indicativa: Livre
JP revisita clássicos de Bob Marley em show na Lapinha
O reggae de Bob Marley ganha uma homenagem nesta sexta-feira, 13, às 21h, no restaurante Entre Folhas e Ervas, na Lapinha. No espetáculo “JP Toca Marley”, o artista revisita o repertório do músico jamaicano, referência mundial do gênero, em uma apresentação marcada pelo groove e pelas sonoridades do reggae. O tributo também representa um reencontro de JP com suas próprias influências musicais. Segundo o artista, interpretar as canções de Marley é a realização de um desejo antigo e uma oportunidade de revisitar as raízes do reggae em sua trajetória.
SERVIÇO
O quê: JP Toca Marley
Quando: Sexta-feira, 13 de novembro de 2026, às 21h
Onde: Restaurante Entre Folhas e Ervas, Largo da Lapinha, 15, Liberdade
Ingressos/reservas: WhatsApp (71) 99327-8997
Ricky Vallen apresenta espetáculo musical no Teatro Sesc Casa do Comércio
O cantor Ricky Vallen retorna a Salvador nesta sexta-feira, 13, com apresentação no Teatro Sesc Casa do Comércio, às 20h. Conhecido por suas interpretações de canções brasileiras e pelo repertório que percorre diferentes estilos da música popular, o artista leva ao palco um espetáculo centrado na expressão vocal. A apresentação integra a programação musical de novembro do teatro, no Caminho das Árvores.
SERVIÇO
O quê: Show de Ricky Vallen
Quando: Sexta-feira, 13 de novembro de 2026, às 20h
Onde: Teatro Sesc Casa do Comércio, Avenida Tancredo Neves, 1109, Caminho das Árvores
Ingressos: Bilheteria e canais oficiais do teatro
Brina Costa apresenta homenagem a Chico Buarque na Casa da Mãe
A cantora Brina Costa apresenta nesta sexta-feira, 13, o espetáculo “Chico Buarque e Eu”, na Casa da Mãe, no Rio Vermelho. O encontro é dedicado à obra do compositor brasileiro, cujo repertório reúne canções que atravessam diferentes períodos da música popular. A apresentação acontece às 21h e integra a programação musical do espaço, que recebe artistas ligados à produção autoral e à interpretação de clássicos brasileiros.
SERVIÇO
O quê: Chico Buarque e Eu, com Brina Costa
Quando: Sexta-feira, 13 de novembro de 2026, às 21h
Onde: Casa da Mãe, Rio Vermelho
Quanto: R$ 35 (primeiro lote), R$ 50 (segundo lote) e R$ 60 na porta, conforme divulgação
Ingressos: Canais oficiais da Casa da Mãe e da artista
SÁBADO, 14
Ivete Sangalo apresenta “Ivete Clareou” no Wet Eventos
Ivete Sangalo leva o projeto “Ivete Clareou” ao Wet Eventos, na Avenida Paralela, neste sábado, 14, a partir das 14h. Com o samba como eixo central, o espetáculo apresenta uma proposta diferente dos shows tradicionais da cantora, aproximando seu repertório de referências musicais ligadas ao gênero. A apresentação integra a circulação do projeto por diferentes cidades e marca o retorno de Ivete aos palcos de Salvador com um formato dedicado ao samba.
SERVIÇO
O quê: Ivete Clareou
Quando: Sábado, 14 de novembro de 2026, a partir das 14h
Onde: Wet Eventos, Avenida Luís Viana Filho, 9581, Paralela
Quanto: Conforme setor e lote; valores atualizados não informados
Ingressos: Ingresse
Simone apresenta “Que Mulher É Essa?” no Teatro Castro Alves
A cantora Simone retorna a Salvador neste sábado, 14, às 20h, com o espetáculo “Que Mulher É Essa?”. A turnê propõe um percurso por diferentes representações do feminino, reunindo composições de Chico Buarque, Rita Lee e Marina Lima, entre outros nomes da música brasileira. Com direção musical e arranjos de Ana Frango Elétrico, o espetáculo tem direção artística e figurinos de Ronaldo Fraga, além de cenário e iluminação assinados por Mari Pitta.
SERVIÇO
O quê: Simone – Que Mulher É Essa?
Quando: Sábado, 14 de novembro de 2026, às 20h
Onde: Teatro Castro Alves, Campo Grande. Sala a confirmar: a bilheteria indica Sala Principal, enquanto o site da cantora menciona a Concha Acústica
Quanto: De R$ 110 a R$ 340, conforme setor divulgado
Ingressos: Sympla e bilheteria do TCA
Mamah Soares celebra um ano do álbum “Memórias” no Teatro Gamboa
O percussionista, cantor e compositor baiano Mamah Soares apresenta, no sábado, 14 de novembro, às 17h, o espetáculo “Memórias Afrodigitais”, no Teatro Gamboa, em Salvador. O show celebra o primeiro aniversário do álbum “Memórias”, lançado em novembro de 2025, e combina percussão afro-baiana, batidas eletrônicas e projeções digitais. O repertório reúne composições autorais e releituras de cantos tradicionais dos blocos afro, com referências ao Ilê Aiyê e ao samba de roda. Entre as músicas está “Rua de Baixo”, homenagem às comunidades historicamente invisibilizadas do Pelourinho, como o Maciel de Baixo. Ex-integrante da Timbalada, Mamah participou do álbum “Cada Cabeça É Um Mundo”, de 1993, e desenvolve uma trajetória marcada pelo diálogo entre tradição percussiva e experimentação sonora. A apresentação contará com participação especial de Fall Clássico, um dos convidados do disco, que também reúne colaborações de Otto, Nego Freeza e Pumpkila.
SERVIÇO
O quê: Mamah Soares – Memórias Afrodigitais
Quando: Sábado, 14 de novembro de 2026, às 17h
Onde: Teatro Gamboa, Rua Gamboa de Cima, 3, Aflitos
Ingressos/informações: Instagram @mamahsoaresoficial
Classificação indicativa: Livre
Motumbá e Soteropagotrap se encontram em festival gratuito no Pelourinho
O Festival Pelourinho Cultural reúne a banda Motumbá e o projeto Soteropagotrap neste sábado, 14, a partir das 19h, no Largo Quincas Berro d’Água, com entrada gratuita. Liderada por Alexandre Guedes, ex-Timbalada, a Motumbá leva ao palco sua mistura de ritmos afro-brasileiros e caribenhos, com sucessos como “Bororó”, “Odoyá”, “Reza pro Mar” e “Pra Balançar”. Já o Soteropagotrap apresenta a fusão entre pagodão baiano e trap, reunindo os cantores Gibi, Nêssa e Shook Na Vozz, ao lado do anfitrião Guedez, cantor, compositor e produtor musical. Realizado desde março, o festival aproxima diferentes gerações e expressões da música baiana, com uma programação que valoriza a produção artística local e amplia o acesso à cultura no Centro Histórico.
SERVIÇO
O quê: Festival Pelourinho Cultural, com Motumbá e Soteropagotrap
Quando: Sábado, 14 de novembro de 2026, a partir das 19h
Onde: Largo Quincas Berro d’Água, Pelourinho
Quanto: Gratuito, com acesso limitado à capacidade do espaço
Ingressos: Acesso livre
Grupo Garagem comemora 45 anos de trajetória na JAM no MAM
A JAM no MAM recebe neste sábado, 14, o Grupo Garagem, que celebra 45 anos de atuação na música instrumental baiana. Formado por Rowney Scott, Ivan Bastos e Ivan Huol, o trio apresenta composições que estabelecem conexões entre jazz, improvisação e música brasileira. A programação contará com participações de Bruno Aranha e Paulo Mutti. Após a apresentação do grupo, a Geleia Solar assume o palco para a tradicional sessão de improvisação musical no Museu de Arte Moderna da Bahia.
SERVIÇO
O quê: JAM no MAM – Grupo Garagem e Geleia Solar
Quando: Sábado, 14 de novembro de 2026, das 18h às 21h; acesso a partir das 17h
Onde: Museu de Arte Moderna da Bahia, Solar do Unhão, Avenida Lafayete Coutinho, s/n, Comércio
Quanto: De R$ 5 a R$ 40, conforme lote e modalidade
Ingressos: Sympla
Classificação indicativa: Livre
Sofia Pitta apresenta o álbum “Pureza Selvagem” no Rio Vermelho
A cantora e compositora baiana Sofia Pitta apresenta neste sábado, 14, às 20h, o show “Pureza Selvagem”, no Colaboraê, no Rio Vermelho. A apresentação leva ao palco o repertório de seu primeiro álbum, que aproxima pop e música brasileira de sonoridades contemporâneas da Bahia. As composições abordam temas como desejo, liberdade, relações e descoberta. O espetáculo reúne músicas autorais e releituras, explorando diferentes possibilidades de interpretação das canções.
SERVIÇO
O quê: Sofia Pitta – Pureza Selvagem
Quando: Sábado, 14 de novembro de 2026, às 20h
Onde: Colaboraê, Rua Borges dos Reis, 81, Rio Vermelho
Ingressos: Sympla
DOMINGO, 15
Timbalada abre temporada de ensaios no Candyall Guetho Square
Os tambores da Timbalada voltam a ocupar o Candyall Guetho Square, no Candeal, neste domingo, 15, para a abertura da temporada de ensaios de verão 2026/2027. Sob o comando de Denny Denan e Buja Ferreira, o grupo apresenta um repertório ligado à sua trajetória na música baiana, com destaque para a percussão e as canções que marcaram diferentes fases da banda. A temporada celebra os 35 anos da Timbalada e prevê seis apresentações até fevereiro.
SERVIÇO
O quê: Ensaio da Timbalada – abertura da temporada 2026/2027
Quando: Domingo, 15 de novembro de 2026; horário não informado nas fontes consultadas
Onde: Candyall Guetho Square, Candeal
Ingressos: Canais oficiais da Timbalada, @timbaladaoficial
OSBA reúne Dvořák e Strauss em concerto no Teatro Castro Alves
A Orquestra Sinfônica da Bahia apresenta neste domingo, 15, mais uma edição da série “OSBA em Família”, na Sala Principal do Teatro Castro Alves. Sob regência de Carlos Prazeres, o programa reúne obras de Mário Ferraro, Richard Strauss e Antonín Dvořák, com participações da violoncelista Marina Martins e da soprano Camila Titinger. O concerto também homenageia o centenário de nascimento de Genaro de Carvalho, artista baiano ligado à tapeçaria moderna brasileira.
SERVIÇO
O quê: OSBA em Família
Quando: Domingo, 15 de novembro de 2026, às 17h
Onde: Sala Principal do Teatro Castro Alves, Campo Grande
Ingressos: Sympla/Bileto e bilheteria do TCA
Narcizinho apresenta ensaio no Espaço Cultural da Barroquinha
O cantor e compositor Narcizinho realiza mais uma edição de seu ensaio neste domingo, 15, às 17h, no Espaço Cultural da Barroquinha. Com trajetória ligada à música afro-baiana, o artista foi vocalista do Olodum durante 16 anos e também integrou o Muzenza. A apresentação reúne referências musicais que marcaram sua carreira, destacando sua relação com os blocos afro e com as tradições culturais de Salvador.
SERVIÇO
O quê: Ensaio de Narcizinho – edição de novembro
Quando: Domingo, 15 de novembro de 2026, às 17h
Onde: Espaço Cultural da Barroquinha, Centro
Ingressos: Ticketmaker
Joyce Alane, Dani Black e convidados participam do Novos Ventos
O selo baiano FOGO comemora seis anos de atuação com o Festival Novos Ventos, neste domingo, 15, na Casa Rosa, no Rio Vermelho. A programação reúne Joyce Alane, Dani Black, a dupla Raiza & Cris e a cantora portuguesa Zinha, aproximando artistas de diferentes vertentes da música contemporânea. O encontro destaca a produção autoral e o intercâmbio de sonoridades, integrando a programação de novembro do espaço cultural.
SERVIÇO
O quê: Festival Novos Ventos – seis anos da FOGO
Quando: Domingo, 15 de novembro de 2026, às 16h
Onde: Casa Rosa, Praça Colombo, 106, Rio Vermelho
Ingressos: Canais oficiais do festival
Adelmo Assmar apresenta blues e rock na Varanda do SESI
O músico Adelmo Assmar ocupa a Varanda do Teatro SESI Rio Vermelho neste domingo, 15, com uma apresentação dedicada ao blues, ao rock e às baladas. A programação começa às 17h e integra as atividades musicais do espaço, que recebe artistas de diferentes estilos em apresentações de formato intimista. O repertório anunciado destaca referências da música internacional e sonoridades associadas à trajetória do artista.
SERVIÇO
O quê: Pôr do Sol com Blues e Rock, com Adelmo Assmar
Quando: Domingo, 15 de novembro de 2026, às 17h
Onde: Varanda do Teatro SESI Rio Vermelho
Quanto: Não informado
Ingressos: Canais oficiais do Teatro SESI
SAMBA, FESTAS E CULTURA POPULAR
SEXTA-FEIRA, 13
Furduncinho reúne DJs e pagode no Pátio da Ordem Terceira
O Pátio da Ordem Terceira, no Pelourinho, recebe nesta sexta-feira, 13, a segunda edição do Furduncinho Salvador. Promovida em parceria com a All Saints Entretenimento, a festa reúne DJ Ober, DJ Karmaleoa, Jean Oliver e DJ Francaz, em uma programação dedicada ao pagode e às sonoridades presentes nas festas da capital baiana. O evento começa às 19h e segue pela madrugada, ocupando um dos espaços de eventos do Centro Histórico.
SERVIÇO
O quê: Furduncinho Salvador – 2ª edição
Quando: Sexta-feira, 13 de novembro de 2026, a partir das 19h
Onde: Pátio da Ordem Terceira, Pelourinho
Quanto: Valores conforme lote
Ingressos: Sympla
Grupo Botequim promove roda de samba no Santo Antônio Além do Carmo
O Grupo Botequim realiza sua tradicional roda de samba nesta sexta-feira, 13, no pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo. A edição de novembro reúne músicos e público em torno de um repertório dedicado ao samba de raiz e às composições que marcaram diferentes gerações do gênero. A apresentação começa às 21h e ocupa um dos espaços culturais do Centro Histórico, mantendo a proposta de valorização do samba brasileiro.
SERVIÇO
O quê: Roda de Samba do Grupo Botequim – edição de novembro
Quando: Sexta-feira, 13 de novembro de 2026, às 21h
Onde: Pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo
Quanto: R$ 20 no primeiro lote divulgado
Ingressos: Canais oficiais do Grupo Botequim, @grupobotequim
Festa ARCADE realiza última edição do ano na Casa da Felicidade
A festa ARCADE promove sua terceira e última edição do ano nesta sexta-feira, 13, na Casa da Felicidade, em Salvador. A programação integra o circuito de festas voltadas à música e à dança, reunindo público em uma noite de entretenimento. Os ingressos foram anunciados entre R$ 20 e R$ 40, conforme a modalidade. A divulgação consultada confirma a data e o local, mas não apresenta a programação musical completa.
SERVIÇO
O quê: ARCADE – 3ª e última edição
Quando: Sexta-feira, 13 de novembro de 2026; horário não informado
Onde: Casa da Felicidade, Salvador
Quanto: De R$ 20 a R$ 40
Ingressos: Canais oficiais da festa, @festa.arcade
SÁBADO, 14
Banjo Novo e Grupo Botequim participam do Samba Abraço Negro
O Clube Fantoches da Euterpe recebe neste sábado, 14, o Samba Abraço Negro, encontro que destaca a presença de artistas negros na produção musical baiana. A programação anunciada reúne Banjo Novo, Grupo Botequim, Adilson Barbado e Kazen Sorriso. A festa aproxima diferentes projetos ligados ao samba e integra as atividades culturais realizadas durante o Novembro Negro, valorizando repertórios e tradições associados à música afro-brasileira.
SERVIÇO
O quê: Samba Abraço Negro
Quando: Sábado, 14 de novembro de 2026, a partir das 13h
Onde: Clube Fantoches da Euterpe, Salvador
Quanto: A partir de R$ 50, conforme divulgação
Ingressos: Ticketmaker
Taian Riachão homenageia o avô em roda de samba na Cantina da Lua
O sambista Taian Riachão celebra os 105 anos de nascimento do avô, Riachão, com uma roda de samba neste sábado, 14, às 20h, na Cantina da Lua, no Pelourinho. A apresentação terá participações de Edil Pacheco, Guiga de Ogum, Chocolate da Bahia, Dom Chicla e Encontro de Sambistas, com repertório dedicado à obra do compositor baiano, autor de clássicos como “Cada Macaco no Seu Galho” e “Vá Morar com o Diabo”. O local também carrega uma ligação afetiva com o homenageado, que frequentava a Cantina da Lua e mantinha uma amizade com seu proprietário, Clarindo Silva. Autor de mais de 500 composições, Riachão morreu em 2020, deixando um legado que atravessa gerações do samba brasileiro.
SERVIÇO
O quê: Roda de samba em homenagem aos 105 anos de Riachão
Quando: Sábado, 14 de novembro de 2026, às 20h
Onde: Cantina da Lua, Praça Quinze de Novembro, 2, Pelourinho
Quanto: R$ 35 (valor único)
Ingressos: Sympla
Atrações: Taian Riachão, Edil Pacheco, Guiga de Ogum, Chocolate da Bahia, Dom Chicla e Encontro de Sambistas
Samba no Parque ocupa a Arena Parque Santiago
A Arena Parque Santiago recebe neste sábado, 14, mais uma edição do Samba no Parque. A programação começa às 16h e integra o circuito de encontros musicais dedicados ao gênero em Salvador. O evento reúne público em torno do samba, em uma proposta de convivência e entretenimento. A grade detalhada de atrações e os valores atualizados dos ingressos não estavam disponíveis nas informações consultadas.
SERVIÇO
O quê: Samba no Parque
Quando: Sábado, 14 de novembro de 2026, às 16h
Onde: Arena Parque Santiago, Salvador
Ingressos: Canais oficiais, @sambanoparqueoficial
Club Classics leva festa à Casa da Felicidade
A Casa da Felicidade recebe neste sábado, 14, uma edição da Club Classics, festa voltada à música e à dança. A programação está marcada para as 22h e integra o circuito de eventos noturnos da cidade. A divulgação disponível confirma a realização da edição, mas não detalha o repertório, os artistas participantes ou os preços atualizados. As informações complementares devem ser consultadas nos canais oficiais do projeto.
SERVIÇO
O quê: Club Classics
Quando: Sábado, 14 de novembro de 2026, às 22h
Onde: Casa da Felicidade, Salvador
Ingressos: Instagram @clubclassicsbr
DOMINGO, 15
Fogo no Parquinho reúne Oh Polêmico, Bruno Magnata e samba no Terminal Náutico
O Terminal Náutico, em Salvador, recebe neste domingo, 15, a partir das 13h, a festa Fogo no Parquinho, com uma programação dedicada ao samba e ao pagode. Entre as atrações confirmadas estão Oh Polêmico, Bruno Magnata, Nego Damoé, Samba Trator, Noelson, Pagode do Segredo e Samba & Suor. O evento acontece em um novo espaço, com estrutura preparada para receber o público. Os ingressos adquiridos anteriormente continuam válidos, sem necessidade de troca.
SERVIÇO
O quê: Fogo no Parquinho
Quando: Domingo, 15 de novembro de 2026, a partir das 13h
Onde: Terminal Náutico, Salvador
Atrações: Nego Damoé, Samba Trator, Noelson, Bruno Magnata, Oh Polêmico, Pagode do Segredo e Samba & Suor
Ingressos: Ticket Maker
Samba de Última Hora realiza quarta edição do SDÚH na Laje
O grupo Samba de Última Hora promove neste domingo, 15, a quarta edição do projeto “SDÚH na Laje”, no terraço do Cine Glauber Rocha, na Praça Castro Alves. Com início às 16h, a programação leva o samba ao espaço que oferece vista para a Baía de Todos-os-Santos. O encontro integra a agenda musical do feriado da Proclamação da República e reúne público e artistas no Centro Histórico de Salvador.
SERVIÇO
O quê: SDÚH na Laje – 4ª edição
Quando: Domingo, 15 de novembro de 2026, às 16h
Onde: Terraço do Cine Glauber Rocha, Praça Castro Alves, Centro
Ingressos: Shotgun
BTC40 promove edição de samba no Tatu Bola
O projeto BTC40 realiza uma edição neste domingo, 15, no Tatu Bola, em Salvador. A programação reúne público para uma tarde dedicada ao samba, com início anunciado às 15h. A divulgação apresenta condições diferenciadas de ingresso conforme o horário de entrada, incentivando a chegada antecipada. O evento integra o circuito de rodas de samba e encontros musicais realizados aos domingos na capital baiana.
SERVIÇO
O quê: BTC40
Quando: Domingo, 15 de novembro de 2026, às 15h
Onde: Tatu Bola, Salvador
Quanto: R$ 20 até as 18h; após esse horário, R$ 30 com nome na lista
Ingressos: Canais oficiais da produção
TEATRO E HUMOR
SEXTA-FEIRA, 13
Grupo Galpão apresenta “(Um) Ensaio sobre a cegueira” no Vila Velha
O Grupo Galpão chega a Salvador com “(Um) Ensaio sobre a cegueira”, montagem inspirada no romance de José Saramago. Com direção e dramaturgia de Rodrigo Portella, o espetáculo acompanha uma epidemia de cegueira que coloca à prova a ética, a solidariedade e a convivência humana. Premiada nacionalmente, a produção tem direção musical de Federico Puppi. As apresentações acontecem de sexta-feira (13) a domingo (15), no Teatro Vila Velha. A montagem também oferece o “Ingresso Experiência”, modalidade imersiva e sensorial no palco, destinada a maiores de 18 anos, mediante condições específicas.
SERVIÇO
Data: 13, 14 e 15 de novembro de 2026
Local: Teatro Vila Velha, Passeio Público, Campo Grande
Horário: Sexta e sábado, às 19h; domingo, às 18h
Ingressos: Sympla e bilheteria do teatro
Classificação: 16 anos
Duração: 140 minutos
Agamenon de Abreu apresenta “A Última Dança” na Barroquinha
O ator e multiartista baiano Agamenon de Abreu apresenta o espetáculo solo “A Última Dança” nesta sexta-feira, 13, e sábado, 14, às 19h, no Espaço Cultural da Barroquinha, em Salvador. Com direção de Joilson Nunes, a montagem celebra os 35 anos de trajetória teatral do artista e combina teatro, dança, música e artes visuais em uma reflexão sobre a vida, a morte e a ancestralidade. A história acompanha um costureiro que recebe uma encomenda misteriosa: confeccionar, em sete dias e sob absoluto sigilo, a roupa mais bela de sua carreira, destinada à última dança de alguém. Com duração de 50 minutos, a encenação utiliza elementos visuais, movimentos corporais e música ao vivo para construir uma experiência entre o real e o imaginário. Após as apresentações deste fim de semana, o espetáculo retorna à Barroquinha nos dias 21 e 22 de novembro. O projeto também inclui atividades formativas e apresentações gratuitas destinadas a estudantes da rede pública.
SERVIÇO
O quê: A Última Dança
Quando: Sexta, 13, e sábado, 14, às 19h; novas sessões nos dias 21, às 19h, e 22, às 18h
Onde: Espaço Cultural da Barroquinha, Centro de Salvador
Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)
Ingressos: Sympla
Duração: 50 minutos
Classificação indicativa: 13 anos
“Hamlet Cancelado” integra Mostra Sesc de Artes no Pelourinho
A 22ª Mostra Sesc de Artes apresenta nesta sexta-feira, 13, o espetáculo “Hamlet Cancelado”, no Teatro Sesc-Senac Pelourinho. A montagem integra a programação de artes cênicas do projeto, que reúne produções de diferentes regiões e linguagens. O trabalho parte de referências à obra de William Shakespeare, aproximando o clássico de uma abordagem contemporânea. A apresentação está marcada para as 19h30, no Centro Histórico de Salvador.
SERVIÇO
O quê: Hamlet Cancelado
Quando: Sexta-feira, 13 de novembro de 2026, às 19h30
Onde: Teatro Sesc-Senac Pelourinho
Quanto: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia) e R$ 16 (credencial Sesc)
Ingressos: Canais oficiais do Sesc
Classificação indicativa: 14 anos
“Enterrar Francisco” aborda memória e renascimento no Goethe-Institut
A Cia Acerola de Teatro apresenta “Enterrar Francisco” nesta sexta-feira, 13, e sábado, 14, no Goethe-Institut Salvador. Com dramaturgia e atuação de Leonardo Crusoé e direção de Terena França, o espetáculo acompanha a trajetória de Francisco, homem do interior da Bahia marcado por abandonos e adversidades. Inspirada em uma tradição relacionada ao enterro da placenta dos recém-nascidos, a narrativa aborda memória, pertencimento e o desejo de renascimento.
SERVIÇO
O quê: Enterrar Francisco
Quando: Sexta, 13, e sábado, 14 de novembro de 2026, às 20h
Onde: Goethe-Institut Salvador/ICBA, Avenida Sete de Setembro, 1809
Quanto: R$ 30, conforme divulgação; modalidade não informada
Ingressos: Sympla
Classificação indicativa: 14 anos
“Aleluia” ocupa o palco do Teatro Módulo
O Teatro Módulo recebe nesta sexta-feira, 13, às 20h, uma apresentação do espetáculo “Aleluia”. A montagem integra a programação teatral de novembro do espaço, na Pituba, e terá uma modalidade de ingresso solidário mediante doação de alimento não perecível. A divulgação consultada confirma o título, a data e a condição de acesso, mas não apresenta detalhes suficientes sobre a trama, o elenco e a direção.
SERVIÇO
O quê: Aleluia
Quando: Sexta-feira, 13 de novembro de 2026, às 20h
Onde: Teatro Módulo, Avenida Professor Magalhães Neto, 1177, Pituba
Quanto: Ingresso solidário mediante doação de 1 kg de alimento não perecível
Ingressos: Bilheteria e canais oficiais do Teatro Módulo
SÁBADO, 14
“O Segredo de Brokeback Mountain” chega ao Teatro Sesc Casa do Comércio
A adaptação teatral de “O Segredo de Brokeback Mountain” chega a Salvador para duas apresentações, neste sábado, 14, e domingo, 15, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Dirigida por Moacyr Góes e protagonizada por Daniel Tonsig e Júlio Oliveira, a montagem acompanha a história de Jack Twist e Ennis del Mar, dois homens que se conhecem durante um trabalho nas montanhas e desenvolvem uma relação marcada pelo afeto, pelo silêncio e pela intolerância. O espetáculo conta com trilha sonora original executada ao vivo.
SERVIÇO
O quê: O Segredo de Brokeback Mountain
Quando: Sábado, 14, às 20h; domingo, 15, às 19h
Onde: Teatro Sesc Casa do Comércio, Avenida Tancredo Neves, 1109, Caminho das Árvores
Quanto: R$ 200 (inteira), R$ 100 (meia) e R$ 160 (solidária, mediante doação de 1 kg de alimento)
Ingressos: Sympla e bilheteria do teatro
Classificação indicativa: 16 anos
Cia Baiana de Patifaria apresenta “A Vida é um Cabaré!” no Módulo
A Companhia Baiana de Patifaria continua sua temporada comemorativa de 40 anos com “A Vida é um Cabaré!”, neste sábado, 14, às 19h, no Teatro Módulo. Com direção de Daniel Marques e dramaturgia de Vini Morais e Lelo Filho, a montagem combina comédia, música ao vivo e crítica social. A trama acompanha as irmãs Dalva e Dolores, que tentam impedir o fechamento de um teatro herdado da família, enfrentando uma sucessão de conflitos e situações de humor.
SERVIÇO
O quê: A Vida é um Cabaré!
Quando: Sábado, 14 de novembro de 2026, às 19h; temporada anunciada também para 21 de novembro
Onde: Teatro Módulo, Avenida Professor Magalhães Neto, 1177, Pituba
Quanto: R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia)
Ingressos: Sympla e bilheteria do teatro
Classificação indicativa: 10 anos
“Clássicos: O Filme” integra programação da Mostra Sesc
O Teatro Sesc-Senac Pelourinho recebe neste sábado, 14, às 16h, o espetáculo “Clássicos: O Filme”, dentro de sua programação de novembro. A apresentação integra o calendário de atividades culturais promovidas pelo Sesc no Centro Histórico de Salvador. A divulgação disponível confirma o título, a data, o horário e os valores dos ingressos, mas não apresenta uma sinopse detalhada da montagem.
SERVIÇO
O quê: Clássicos: O Filme
Quando: Sábado, 14 de novembro de 2026, às 16h
Onde: Teatro Sesc-Senac Pelourinho
Quanto: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia) e R$ 16 (credencial Sesc)
Ingressos: Canais oficiais do Sesc
Classificação indicativa: Livre
“Tão Lindo Quanto Eu Me Lembro” chega à Aliança Francesa
A Aliança Francesa Salvador recebe neste sábado, 14, uma apresentação de “Tão Lindo Quanto Eu Me Lembro”. O espetáculo integra a programação de artes cênicas de novembro do espaço cultural e está anunciado para as 20h. A divulgação disponível confirma o evento, mas não oferece informações suficientes para detalhar a história, o elenco e a proposta de encenação. Os ingressos são disponibilizados pelos canais vinculados à produção.
SERVIÇO
O quê: Tão Lindo Quanto Eu Me Lembro
Quando: Sábado, 14 de novembro de 2026, às 20h
Onde: Aliança Francesa Salvador, Avenida Sete de Setembro, 401
Ingressos: Canais oficiais da produção
DANÇA E PERFORMANCES
DOMINGO, 15
Black Barbie World Kiki Ball celebra cultura ballroom na Cidade Baixa
O Centro Cultural SESI Casa Branca recebe neste domingo, 15, o Black Barbie World Kiki Ball, encontro ligado à cultura ballroom e às suas expressões de dança, moda e performance. Com entrada gratuita, a programação presta homenagem a Lunna Montty e Tanesha Queen, reunindo categorias como look, face, realness e runway. O evento terá DJ, chanters e orientação de figurino rosa, destacando a criatividade e as manifestações artísticas da cena ballroom.
SERVIÇO
O quê: Black Barbie World Kiki Ball
Quando: Domingo, 15 de novembro de 2026, às 17h
Onde: Centro Cultural SESI Casa Branca, Avenida Caminho de Areia, 1454, Cidade Baixa
Quanto: Gratuito
Ingressos: Acesso conforme orientações da organização, @monttyexperience
CINEMA E AUDIOVISUAL
SEXTA-FEIRA, 13
CineSom homenageia Pink Floyd com filme e show da banda Astoria
O projeto CineSom dedica sua edição desta sexta-feira, 13, ao repertório do Pink Floyd, na Saladearte Cinema do Museu, no Corredor da Vitória. A programação começa às 18h35, com a exibição de “Zabriskie Point”, filme de 1970 dirigido por Michelangelo Antonioni, e continua às 20h30 com apresentação da banda Astoria, que interpreta clássicos do grupo britânico. O encontro estabelece uma conexão entre cinema e música, característica da proposta do CineSom.
SERVIÇO
O quê: CineSom Festival – Pink Floyd
Quando: Sexta-feira, 13 de novembro de 2026; filme às 18h35 e show às 20h30
Onde: Saladearte Cinema do Museu, Avenida Sete de Setembro, Corredor da Vitória
Quanto: Combo filme e show no dia: R$ 70 (inteira) e R$ 54 (meia); somente show: R$ 40
Ingressos: Saladearte, bilheteria ou WhatsApp (71) 99981-7560
FESTIVAIS, FEIRAS, MODA E GASTRONOMIA
SEXTA-FEIRA, 13, E SÁBADO, 14
Festival MURAL abre programação com samba, arte urbana e oficinas em São Joaquim
A Feira de São Joaquim recebe nesta sexta-feira, 13, a abertura do Festival MURAL, com programação gratuita das 10h às 18h. O primeiro dia terá inauguração do novo circuito de arte mural, às 10h30, feira criativa com mais de 20 expositores, pinturas ao vivo e oficinas de audiovisual, papietagem, escrita poética, desenho e fotografia. A música fica por conta do Grupo Família Nesse Samba, às 12h, e da Banda MYFRIENDS, às 17h. A programação inclui ainda bate-papos sobre arte urbana e ancestralidade, além de intervenções artísticas em barcos, carrinhos de café e paredes da feira.
SERVIÇO
O quê: Festival MURAL – primeiro dia
Quando: Sexta-feira, 13 de novembro de 2026, das 10h às 18h
Onde: Feira de São Joaquim
Quanto: Gratuito
Destaques: Abertura do circuito de arte mural (10h30), Grupo Família Nesse Samba (12h) e Banda MYFRIENDS (17h)
Oficinas: Audiovisual (10h), papietagem (11h), escrita poética (14h), desenho (15h) e fotografia com celular (16h)
Ingressos/inscrições: Entrada gratuita; oficinas com vagas limitadas
Classificação indicativa: Conforme atividade; algumas oficinas têm idade mínima
SÁBADO, 14
Afro Fashion Day ocupa o Terreiro de Jesus com desfile gratuito
O Afro Fashion Day chega à 12ª edição neste sábado, 14, no Largo do Terreiro de Jesus, no Pelourinho. Realizado pelo jornal CORREIO, o evento apresenta o tema “Rainhas e Reis”, com referências à realeza africana e à ancestralidade negra. O desfile começa às 19h, enquanto a programação gratuita inclui oficinas e atividades relacionadas à moda, como turbantes, croquis e costura, na Feira da Sé. O encontro reúne profissionais e iniciativas ligados à moda afro-brasileira.
SERVIÇO
O quê: Afro Fashion Day 2026 – Rainhas e Reis
Quando: Sábado, 14 de novembro de 2026; desfile das 19h às 21h, com outras atividades durante o dia
Onde: Largo do Terreiro de Jesus e Feira da Sé, Pelourinho
Quanto: Gratuito
Ingressos: Acesso livre
Classificação indicativa: Não informada
Palacete Arte | Trama reúne mais de 70 artistas no Centro Histórico
O Palacete Tirachapéu recebe até domingo, 15, a feira de arte contemporânea Palacete Arte | Trama, que reúne mais de 70 artistas e coletivos em Salvador. Com entrada gratuita, a programação apresenta pinturas, esculturas, fotografias, videoarte e performances, além de encontros sobre colecionismo e mercado de arte. Entre as iniciativas participantes estão o Acervo da Laje, a Pinacoteca do Beiru e o Coletivo Zumví, aproximando artistas e público no Centro Histórico.
SERVIÇO
O quê: Palacete Arte | Trama – Feira de Arte Contemporânea
Quando: De 12 a 15 de novembro de 2026; sexta e sábado, das 14h às 22h; domingo, das 14h às 19h
Onde: Palacete Tirachapéu, Rua Chile, Centro Histórico
Quanto: Gratuito
Ingressos: Acesso livre
Classificação indicativa: Não informada
Festival MURAL reúne Filhas de Odé, Bambeia e atividades gratuitas
O Festival MURAL continua neste sábado, 14, na Feira de São Joaquim, com programação gratuita das 10h às 18h. O segundo dia reúne apresentações musicais, feira de artes e criatividade, pinturas ao vivo e oficinas de cianotipia, serigrafia, bordado e criação de acessórios autorais. O Grupo Filhas de Odé se apresenta às 12h, enquanto a programação musical também anuncia o grupo Bambeia, sem horário especificado. Entre os bate-papos estão encontros sobre moda, artivismo indígena e fotografia em festejos populares. O público poderá acompanhar ainda as intervenções do artista Samuca Santos e performances de Os Rastas Crew.
SERVIÇO
O quê: Festival MURAL – segundo dia
Quando: Sábado, 14 de novembro de 2026, das 10h às 18h
Onde: Feira de São Joaquim, Salvador
Quanto: Gratuito
Destaques: Grupo Filhas de Odé (12h), Bambeia (horário não informado), pinturas ao vivo e performances de Os Rastas Crew
Oficinas: Cianotipia (11h), serigrafia em ecobag (14h), bordado livre (15h) e acessórios autorais (16h)
Ingressos/inscrições: Entrada gratuita; oficinas com vagas limitadas
Classificação indicativa: Conforme atividade; algumas oficinas têm idade mínima
SÁBADO, 14, E DOMINGO, 15
Salvador Cocktail Festival reúne bares internacionais no Centro Histórico
O Salvador Cocktail Festival realiza uma programação aberta ao público nas noites de sábado, 14, e domingo, 15, nas imediações do Palacete Tirachapéu, no Centro Histórico. A iniciativa reúne mais de 40 bares brasileiros e internacionais ao longo dos dois dias, com convidados de países da América Latina, África e Europa. Além da coquetelaria, a festa terá apresentações musicais, manifestações artísticas e praça de alimentação, integrando diferentes atividades ligadas à gastronomia e ao entretenimento.
SERVIÇO
O quê: Salvador Cocktail Festival – festa de rua
Quando: Sábado, 14, e domingo, 15 de novembro de 2026, no período noturno; horários exatos não informados
Onde: Imediações do Palacete Tirachapéu, Rua Chile, Centro Histórico
Quanto: Entrada gratuita; consumo pago à parte
Ingressos: Acesso livre
Informações: Site oficial
Classificação indicativa: Não informada
EM CARTAZ
TEATRO
“Idas e Vindas Secas” encerra temporada na Sala do Coro do TCA
A Cia Buffa encerra neste fim de semana a temporada de “Idas e Vindas Secas”, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves. Inspirada em “Vidas Secas”, de Graciliano Ramos, a montagem dirigida por Joice Aglae combina palhaçaria, circo, cinema mudo e teatro de animação. Em vez de reproduzir literalmente a narrativa do romance, o espetáculo investiga diferentes formas de aridez presentes na vida e nas relações humanas, construindo uma linguagem centrada no corpo e na imagem.
SERVIÇO
O quê: Idas e Vindas Secas
Quando: Em temporada até domingo, 15 de novembro de 2026; horários de cada sessão a confirmar
Onde: Sala do Coro do Teatro Castro Alves, Campo Grande
Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), conforme divulgação anterior; valores atuais a confirmar
Ingressos: Sympla e bilheteria do TCA
Classificação indicativa: Livre
“Tempo Rei” segue em temporada no Teatro Módulo
O Teatro Módulo recebe neste domingo, 15, às 11h, mais uma apresentação do espetáculo “Tempo Rei”. A montagem integra a programação de novembro do espaço, com temporada anunciada até o dia 22. O título faz referência à passagem do tempo, tema presente em diferentes expressões artísticas. A divulgação consultada confirma a sessão deste domingo, mas não apresenta informações suficientes para detalhar a trama e a ficha artística do espetáculo.
SERVIÇO
O quê: Tempo Rei
Quando: Domingo, 15 de novembro de 2026, às 11h; temporada até 22 de novembro
Onde: Teatro Módulo, Avenida Professor Magalhães Neto, 1177, Pituba
Quanto: Não informado
Ingressos: Canais oficiais do Teatro Módulo
EXPOSIÇÕES E ARTES VISUAIS
“Atlântico Sertão” reúne mais de 80 artistas no Museu de Arte da Bahia
O Museu de Arte da Bahia recebe “Atlântico Sertão”, exposição realizada pelo Centro Cultural Banco do Brasil que reúne obras de mais de 80 artistas, em sua maioria das regiões Norte e Nordeste. Com pinturas, esculturas, fotografias, vídeos e instalações, a mostra estabelece conexões entre os territórios do Atlântico e do sertão, abordando memória, ancestralidade, deslocamentos e direitos humanos. Entre os artistas participantes estão Adenor Gondim, Ayrson Heráclito, J. Cunha, Lita Cerqueira, Nádia Taquary e Ventura Profana.
SERVIÇO
O quê: Exposição Atlântico Sertão
Quando: Em cartaz até 29 de janeiro de 2027; terça a domingo, das 10h às 18h
Onde: Museu de Arte da Bahia, Avenida Sete de Setembro, 2340, Corredor da Vitória
Quanto: Gratuito
Ingressos: Acesso livre
“Narrativas da Beleza” apresenta a produção artística do Subúrbio
A CAIXA Cultural Salvador apresenta “Narrativas da Beleza”, exposição coletiva realizada pelo Acervo da Laje, museu-casa-escola fundado em São João do Cabrito. Reunindo trabalhos de 15 artistas, a mostra valoriza a memória, as paisagens e os saberes do Subúrbio Ferroviário. Com curadoria de José Eduardo Ferreira Santos e Vilma Santos e curadoria adjunta de Renata da Silva Cardoso, o percurso aborda questões ligadas à natureza, ao protagonismo feminino, à religiosidade e à vida cotidiana do território.
SERVIÇO
O quê: Narrativas da Beleza – Acervo da Laje
Quando: Até 17 de janeiro de 2027; terça a domingo, das 9h às 18h
Onde: CAIXA Cultural Salvador, Rua Carlos Gomes, 57, Centro
Quanto: Gratuito
Ingressos: Acesso livre
Classificação indicativa: Livre
“3 Obás de Xangô” homenageia Jorge Amado, Carybé e Caymmi
A CAIXA Cultural Salvador, na unidade Pelourinho, apresenta “3 Obás de Xangô”, exposição dedicada às relações de Jorge Amado, Carybé e Dorival Caymmi com a cultura afro-baiana e o Ilê Axé Opô Afonjá. A mostra estabelece conexões entre literatura, artes visuais, música e religiosidade, destacando a contribuição dos três artistas para a valorização das tradições afro-brasileiras. O percurso integra a programação de artes visuais do espaço cultural no Centro Histórico.
SERVIÇO
O quê: Exposição 3 Obás de Xangô
Quando: Até 6 de dezembro de 2026; terça a domingo, das 9h às 18h
Onde: CAIXA Cultural Salvador, Rua do Saldanha, 14, Pelourinho
Quanto: Gratuito
Ingressos: Acesso livre
Roxinha Lisboa apresenta “Meu Brasil Interior” na CAIXA Cultural
A artista popular alagoana Roxinha Lisboa apresenta, na CAIXA Cultural Salvador, a exposição “Meu Brasil Interior”, que reúne mais de 60 produções relacionadas à memória, ao cotidiano e às paisagens do sertão. Natural de Lagoa de Pedra, em Alagoas, Roxinha começou a pintar na maturidade e encontrou na arte uma forma de registrar experiências, afetos e manifestações culturais do interior brasileiro. A mostra destaca a relação entre criação artística, trabalho e autonomia feminina.
SERVIÇO
O quê: Meu Brasil Interior – Roxinha Lisboa
Quando: Até 22 de novembro de 2026; terça a domingo, das 9h às 18h
Onde: CAIXA Cultural Salvador, Rua Carlos Gomes, 57, Centro
Quanto: Gratuito
Ingressos: Acesso livre
Classificação indicativa: Livre
“O Reinado do Riso” explora o humor na cultura popular brasileira
A CAIXA Cultural Salvador recebe “O Reinado do Riso”, exposição que investiga a presença do humor e da brincadeira nas manifestações populares brasileiras. Com fantasias, mamulengos, fantoches, esculturas, pinturas, textos e fotografias, a mostra apresenta diferentes expressões da comicidade no país. Em Salvador, a cenografia estabelece relações com as festas populares da Bahia e seus cortejos terrestres e marítimos, aproximando elementos das tradições locais do universo artístico da exposição.
SERVIÇO
O quê: O Reinado do Riso
Quando: Até 17 de janeiro de 2027; terça a domingo, das 9h às 18h
Onde: CAIXA Cultural Salvador, Rua Carlos Gomes, 57, Centro
Quanto: Gratuito
Ingressos: Acesso livre
“De papel crepom e prata” apresenta outros olhares sobre a Caatinga
O Teatro Gamboa recebe, na Galeria Jayme Figura, a exposição fotoetnográfica “De papel crepom e prata”, do pesquisador Marcos Cajaíba. A mostra é um desdobramento visual de sua tese de doutorado e investiga representações da Caatinga para além das imagens de seca e escassez. O trabalho apresenta o território como um socioecossistema marcado por riquezas, singularidades e relações culturais, propondo ao público outras perspectivas sobre a paisagem e os modos de vida da região.
SERVIÇO
O quê: De papel crepom e prata
Quando: Em cartaz até fevereiro de 2027; horários de visitação a consultar
Onde: Galeria Jayme Figura, Teatro Gamboa, Rua Gamboa de Cima, 3, Aflitos
Quanto: Gratuito
Ingressos: Acesso livre, conforme funcionamento da galeria
Classificação indicativa: Não informada
“Ntangulumeso” relaciona memória e filosofia Kongo na Casa do Benin
A Casa do Benin recebe a exposição gratuita “Ntangulumeso”, do artista baiano Júnior Pakapym. Reunindo obras digitais e instalações, a mostra investiga conexões entre memória, tradição e filosofia Kongo em diáspora. O projeto parte das experiências do artista ao lado de Makota Valdina, referência do Candomblé Kongo/Angola, e propõe um diálogo entre produção artística contemporânea e saberes ancestrais. A ocupação integra a programação cultural do Pelourinho durante novembro.
SERVIÇO
O quê: Ntangulumeso
Quando: Em cartaz desde 6 de novembro; sexta, das 10h às 17h, e sábado, das 9h às 16h
Onde: Casa do Benin, Pelourinho
Quanto: Gratuito
Ingressos: Acesso livre
Classificação indicativa: Não informada
MUNCAB recebe itinerância da 36ª Bienal de São Paulo
O Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira apresenta a itinerância da 36ª Bienal de São Paulo, intitulada “Nem todo viandante anda estradas – Da humanidade como prática”. A exposição reúne obras que abordam experiências da diáspora africana, deslocamentos, território e produção artística contemporânea. A edição de Salvador conta com curadoria de Thiago de Paula Souza e Keyna Eleison e apresenta artistas como Alberto Pitta, Antonio Társis, Nádia Taquary, Ming Smith e Márcia Falcão.
SERVIÇO
O quê: 36ª Bienal de São Paulo – itinerância Salvador
Quando: Até 29 de novembro de 2026; terça a domingo, das 10h às 17h
Onde: MUNCAB, Rua das Vassouras, 25, Centro Histórico
Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); entrada gratuita aos domingos
Ingressos: Sympla e bilheteria do MUNCAB
Classificação indicativa: Não informada
“Padê Onã” apresenta esculturas de Sandro Aiyê no MUNCAB
O artista visual Sandro Aiyê apresenta no MUNCAB a exposição “Padê Onã – Encontrar Caminhos”, que reúne sete esculturas de grandes dimensões produzidas com madeira de demolição. Com curadoria de Jamile Coelho e Jil Soares, a mostra investiga relações entre matéria, memória e transformação. A figura de Exu aparece como referência simbólica associada ao movimento, à comunicação e à abertura de caminhos, estabelecendo conexões entre arte contemporânea e cultura afro-brasileira.
SERVIÇO
O quê: Padê Onã – Encontrar Caminhos
Quando: Até 13 de janeiro de 2027; terça a domingo, das 10h às 17h
Onde: MUNCAB, Rua das Vassouras, 25, Centro Histórico
Quanto: Gratuito aos domingos; demais dias conforme bilheteria
Ingressos: Bilheteria do MUNCAB
Classificação indicativa: Não informada
“OMI TUTU” relaciona água e ancestralidade no MUNCAB
A artista Hariel Revignet apresenta “OMI TUTU – Água Fresca”, exposição que investiga os significados culturais, espirituais e simbólicos da água a partir de experiências afro-diaspóricas. Com curadoria de Jamile Coelho, a mostra estabelece conexões entre referências do Brasil e do Gabão, aproximando arte contemporânea, memória e ancestralidade. O trabalho integra a programação de artes visuais do Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira, no Centro Histórico de Salvador.
SERVIÇO
O quê: OMI TUTU – Água Fresca
Quando: Até 14 de fevereiro de 2027; terça a domingo, das 10h às 17h
Onde: MUNCAB, Rua das Vassouras, 25, Centro Histórico
Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); gratuidade aos domingos
Ingressos: Bilheteria do MUNCAB
“Ìrókó” apresenta árvore como símbolo de memória e ancestralidade
O Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira recebe “Ìrókó: A Árvore Cósmica”, exposição que integra sua programação de novembro. A mostra utiliza referências à árvore sagrada para estabelecer relações entre natureza, espiritualidade e memória, valorizando aspectos culturais ligados às tradições afro-brasileiras. O projeto permanece em cartaz até o dia 29 e amplia o conjunto de exposições dedicadas à ancestralidade e às expressões da diáspora africana no museu.
SERVIÇO
O quê: Ìrókó: A Árvore Cósmica
Quando: Até 29 de novembro de 2026; terça a domingo, das 10h às 17h
Onde: MUNCAB, Rua das Vassouras, 25, Centro Histórico
Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); gratuito às quartas e domingos
Ingressos: Bilheteria do MUNCAB
“MAM no TCA” recupera a trajetória de Lina Bo Bardi na Bahia
O foyer do Teatro Castro Alves recebe “MAM no TCA – Ocupação Lina Bo Bardi”, mostra que recupera a relação histórica entre o Museu de Arte Moderna da Bahia e o complexo cultural do Campo Grande. A exposição apresenta aspectos da atuação de Lina Bo Bardi e do período em que o museu funcionou nas instalações do teatro, entre 1960 e 1963. A proposta valoriza a memória institucional e a contribuição da arquiteta para os espaços culturais da Bahia.
SERVIÇO
O quê: MAM no TCA – Ocupação Lina Bo Bardi
Quando: Até 20 de dezembro de 2026; horários de visitação a consultar
Onde: Foyer do Teatro Castro Alves, Campo Grande
Quanto: Gratuito
Ingressos: Acesso livre, conforme funcionamento do TCA
REGIÃO METROPOLITANA — FORA DA AGENDA DE SALVADOR
Jau, Edson Gomes e Jorge Vercillo se apresentam em Vilas do Atlântico
O evento “Pôr do Jau” está anunciado para domingo, 15 de novembro, na Praia de Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas. A programação reúne Jau, Edson Gomes e Jorge Vercillo, aproximando diferentes estilos da música brasileira. Por acontecer fora de Salvador, a apresentação deve ficar separada da agenda da capital. As informações de ingressos e horários precisam ser consultadas nos canais oficiais do evento.
SERVIÇO
O quê: Pôr do Jau
Quando: Domingo, 15 de novembro de 2026; horário divulgado às 14h
Onde: Praia de Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas
Ingressos: Canais oficiais da organização