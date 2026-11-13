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HOME > VERÃO

AGENDA CULTURAL

Ivete, Simone e Timbalada: Salvador tem fim de semana de grandes shows

De sexta a domingo, samba, festivais e atrações gratuitas ampliam o roteiro cultural.

Mônica Carvalho
Por Mônica Carvalho
Ivete Sangalo, Simone, Chico César, Denny Denan e Buja Ferreira movimentam a cena musical de Salvador neste fim de semana.
Ivete Sangalo, Simone, Chico César, Denny Denan e Buja Ferreira movimentam a cena musical de Salvador neste fim de semana. - Foto: | Editoria de Arte A TARDE

Salvador chega ao fim de semana de 13 a 15 de novembro com uma programação que reúne grandes nomes da música brasileira, encontros dedicados à cultura afro-baiana e atrações gratuitas em diferentes pontos da cidade. Ivete Sangalo apresenta o projeto “Ivete Clareou”, Simone retorna ao Teatro Castro Alves e a Timbalada abre sua temporada de ensaios no Candeal. A agenda também destaca Aguidavi do Jêje, Hiran em homenagem a Carlinhos Brown, festivais no Centro Histórico, samba, jazz, espetáculos teatrais e exposições. Confira o que fazer na capital baiana de sexta-feira a domingo.

Atenção: horários, valores e locais podem ser alterados pelos organizadores. Antes de sair, consulte os canais oficiais dos eventos.

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MÚSICA E SHOWS

SEXTA-FEIRA, 13

Aguidavi do Jêje recebe Chico César, BaianaSystem e Ilessi na Concha

Aguidavi do Jêje reúne convidados especiais em apresentação na Concha Acústica do TCA.
Aguidavi do Jêje reúne convidados especiais em apresentação na Concha Acústica do TCA. - Foto: Bresani

A orquestra afro-percussiva Aguidavi do Jêje apresenta nesta sexta-feira, 13, o espetáculo “Encontro Ancestral”, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Formado por 14 ogãs ligados ao Terreiro do Bogum, o grupo recebe Chico César, BaianaSystem e Ilessi em uma apresentação que aproxima tradições musicais de matriz africana e sonoridades contemporâneas. O concerto reúne percussão, vozes e referências culturais presentes na trajetória do grupo.

SERVIÇO

O quê: Aguidavi do Jêje – Encontro Ancestral
Quando: Sexta-feira, 13 de novembro de 2026, às 19h
Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves, Campo Grande
Quanto: De R$ 48 a R$ 120, conforme modalidade divulgada
Ingressos: Sympla/Bileto

Hiran revisita a obra de Carlinhos Brown na CAIXA Cultural

Hiran é um dos nomes da nova geração da música baiana.
Hiran é um dos nomes da nova geração da música baiana. - Foto: Divulgação

O cantor e rapper baiano Hiran apresenta, de sexta-feira, 13, a domingo, 15, o espetáculo “Hiran Canta Carlinhos Brown”, na CAIXA Cultural Salvador. O repertório reúne novas interpretações de composições como “Muito Obrigado Axé”, “Dandalunda”, “Segue o Seco” e “Cadê Dalila?”, aproximando a obra de Brown das referências musicais de Hiran. A apresentação explora diferentes possibilidades de arranjos e destaca a contribuição do compositor para a música baiana.

SERVIÇO

O quê: Hiran Canta Carlinhos Brown
Quando: Sexta, 13, e sábado, 14, às 20h; domingo, 15, às 19h
Onde: CAIXA Cultural Salvador, Rua Carlos Gomes, 57, Centro
Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)
Ingressos: Sympla e canais oficiais da CAIXA Cultural
Classificação indicativa: Livre

JP revisita clássicos de Bob Marley em show na Lapinha

JP homenageia repertório de Bob Marley em apresentação especial.
JP homenageia repertório de Bob Marley em apresentação especial. - Foto: Divulgação

O reggae de Bob Marley ganha uma homenagem nesta sexta-feira, 13, às 21h, no restaurante Entre Folhas e Ervas, na Lapinha. No espetáculo “JP Toca Marley”, o artista revisita o repertório do músico jamaicano, referência mundial do gênero, em uma apresentação marcada pelo groove e pelas sonoridades do reggae. O tributo também representa um reencontro de JP com suas próprias influências musicais. Segundo o artista, interpretar as canções de Marley é a realização de um desejo antigo e uma oportunidade de revisitar as raízes do reggae em sua trajetória.

SERVIÇO

O quê: JP Toca Marley
Quando: Sexta-feira, 13 de novembro de 2026, às 21h
Onde: Restaurante Entre Folhas e Ervas, Largo da Lapinha, 15, Liberdade
Ingressos/reservas: WhatsApp (71) 99327-8997

Ricky Vallen apresenta espetáculo musical no Teatro Sesc Casa do Comércio

Ricky Vallen sobe ao palco em Salvador com show voltado à sua trajetória na música.
Ricky Vallen sobe ao palco em Salvador com show voltado à sua trajetória na música. - Foto: Divulgação

O cantor Ricky Vallen retorna a Salvador nesta sexta-feira, 13, com apresentação no Teatro Sesc Casa do Comércio, às 20h. Conhecido por suas interpretações de canções brasileiras e pelo repertório que percorre diferentes estilos da música popular, o artista leva ao palco um espetáculo centrado na expressão vocal. A apresentação integra a programação musical de novembro do teatro, no Caminho das Árvores.

SERVIÇO

O quê: Show de Ricky Vallen
Quando: Sexta-feira, 13 de novembro de 2026, às 20h
Onde: Teatro Sesc Casa do Comércio, Avenida Tancredo Neves, 1109, Caminho das Árvores
Ingressos: Bilheteria e canais oficiais do teatro

Brina Costa apresenta homenagem a Chico Buarque na Casa da Mãe

Brina Costa dá voz a canções marcantes da MPB em apresentação intimista no Rio Vermelho.
Brina Costa dá voz a canções marcantes da MPB em apresentação intimista no Rio Vermelho. - Foto: Divulgação

A cantora Brina Costa apresenta nesta sexta-feira, 13, o espetáculo “Chico Buarque e Eu”, na Casa da Mãe, no Rio Vermelho. O encontro é dedicado à obra do compositor brasileiro, cujo repertório reúne canções que atravessam diferentes períodos da música popular. A apresentação acontece às 21h e integra a programação musical do espaço, que recebe artistas ligados à produção autoral e à interpretação de clássicos brasileiros.

SERVIÇO

O quê: Chico Buarque e Eu, com Brina Costa
Quando: Sexta-feira, 13 de novembro de 2026, às 21h
Onde: Casa da Mãe, Rio Vermelho
Quanto: R$ 35 (primeiro lote), R$ 50 (segundo lote) e R$ 60 na porta, conforme divulgação
Ingressos: Canais oficiais da Casa da Mãe e da artista

SÁBADO, 14

Ivete Sangalo apresenta “Ivete Clareou” no Wet Eventos

Ivete Sangalo reúne Léo Santana e Toni Garrido em uma celebração do samba na capital baiana.
Ivete Sangalo reúne Léo Santana e Toni Garrido em uma celebração do samba na capital baiana. - Foto: Divulgação

Ivete Sangalo leva o projeto “Ivete Clareou” ao Wet Eventos, na Avenida Paralela, neste sábado, 14, a partir das 14h. Com o samba como eixo central, o espetáculo apresenta uma proposta diferente dos shows tradicionais da cantora, aproximando seu repertório de referências musicais ligadas ao gênero. A apresentação integra a circulação do projeto por diferentes cidades e marca o retorno de Ivete aos palcos de Salvador com um formato dedicado ao samba.

SERVIÇO

O quê: Ivete Clareou
Quando: Sábado, 14 de novembro de 2026, a partir das 14h
Onde: Wet Eventos, Avenida Luís Viana Filho, 9581, Paralela
Quanto: Conforme setor e lote; valores atualizados não informados
Ingressos: Ingresse

Simone apresenta “Que Mulher É Essa?” no Teatro Castro Alves

Imagem ilustrativa da imagem Ivete, Simone e Timbalada: Salvador tem fim de semana de grandes shows
Foto: Nana Moraes

A cantora Simone retorna a Salvador neste sábado, 14, às 20h, com o espetáculo “Que Mulher É Essa?”. A turnê propõe um percurso por diferentes representações do feminino, reunindo composições de Chico Buarque, Rita Lee e Marina Lima, entre outros nomes da música brasileira. Com direção musical e arranjos de Ana Frango Elétrico, o espetáculo tem direção artística e figurinos de Ronaldo Fraga, além de cenário e iluminação assinados por Mari Pitta.

SERVIÇO

O quê: Simone – Que Mulher É Essa?
Quando: Sábado, 14 de novembro de 2026, às 20h
Onde: Teatro Castro Alves, Campo Grande. Sala a confirmar: a bilheteria indica Sala Principal, enquanto o site da cantora menciona a Concha Acústica
Quanto: De R$ 110 a R$ 340, conforme setor divulgado
Ingressos: Sympla e bilheteria do TCA

Mamah Soares celebra um ano do álbum “Memórias” no Teatro Gamboa

Mamah Soares revisita canções de seu primeiro disco em apresentação especial no Gamboa.
Mamah Soares revisita canções de seu primeiro disco em apresentação especial no Gamboa. - Foto: Divulgação

O percussionista, cantor e compositor baiano Mamah Soares apresenta, no sábado, 14 de novembro, às 17h, o espetáculo “Memórias Afrodigitais”, no Teatro Gamboa, em Salvador. O show celebra o primeiro aniversário do álbum “Memórias”, lançado em novembro de 2025, e combina percussão afro-baiana, batidas eletrônicas e projeções digitais. O repertório reúne composições autorais e releituras de cantos tradicionais dos blocos afro, com referências ao Ilê Aiyê e ao samba de roda. Entre as músicas está “Rua de Baixo”, homenagem às comunidades historicamente invisibilizadas do Pelourinho, como o Maciel de Baixo. Ex-integrante da Timbalada, Mamah participou do álbum “Cada Cabeça É Um Mundo”, de 1993, e desenvolve uma trajetória marcada pelo diálogo entre tradição percussiva e experimentação sonora. A apresentação contará com participação especial de Fall Clássico, um dos convidados do disco, que também reúne colaborações de Otto, Nego Freeza e Pumpkila.

SERVIÇO

O quê: Mamah Soares – Memórias Afrodigitais
Quando: Sábado, 14 de novembro de 2026, às 17h
Onde: Teatro Gamboa, Rua Gamboa de Cima, 3, Aflitos
Ingressos/informações: Instagram @mamahsoaresoficial
Classificação indicativa: Livre

Motumbá e Soteropagotrap se encontram em festival gratuito no Pelourinho

Motumbá, de Alexandre Guedes, divide a programação com Guedez e novos nomes do pagotrap baiano.
Motumbá, de Alexandre Guedes, divide a programação com Guedez e novos nomes do pagotrap baiano. - Foto: Uanderson Brittes

O Festival Pelourinho Cultural reúne a banda Motumbá e o projeto Soteropagotrap neste sábado, 14, a partir das 19h, no Largo Quincas Berro d’Água, com entrada gratuita. Liderada por Alexandre Guedes, ex-Timbalada, a Motumbá leva ao palco sua mistura de ritmos afro-brasileiros e caribenhos, com sucessos como “Bororó”, “Odoyá”, “Reza pro Mar” e “Pra Balançar”. Já o Soteropagotrap apresenta a fusão entre pagodão baiano e trap, reunindo os cantores Gibi, Nêssa e Shook Na Vozz, ao lado do anfitrião Guedez, cantor, compositor e produtor musical. Realizado desde março, o festival aproxima diferentes gerações e expressões da música baiana, com uma programação que valoriza a produção artística local e amplia o acesso à cultura no Centro Histórico.

SERVIÇO

O quê: Festival Pelourinho Cultural, com Motumbá e Soteropagotrap
Quando: Sábado, 14 de novembro de 2026, a partir das 19h
Onde: Largo Quincas Berro d’Água, Pelourinho
Quanto: Gratuito, com acesso limitado à capacidade do espaço
Ingressos: Acesso livre

Grupo Garagem comemora 45 anos de trajetória na JAM no MAM

Grupo Garagem leva seu jazz instrumental ao palco do MAM, com convidados especiais.
Grupo Garagem leva seu jazz instrumental ao palco do MAM, com convidados especiais. - Foto: Divulgação | Ligia Rizerio

A JAM no MAM recebe neste sábado, 14, o Grupo Garagem, que celebra 45 anos de atuação na música instrumental baiana. Formado por Rowney Scott, Ivan Bastos e Ivan Huol, o trio apresenta composições que estabelecem conexões entre jazz, improvisação e música brasileira. A programação contará com participações de Bruno Aranha e Paulo Mutti. Após a apresentação do grupo, a Geleia Solar assume o palco para a tradicional sessão de improvisação musical no Museu de Arte Moderna da Bahia.

SERVIÇO

O quê: JAM no MAM – Grupo Garagem e Geleia Solar
Quando: Sábado, 14 de novembro de 2026, das 18h às 21h; acesso a partir das 17h
Onde: Museu de Arte Moderna da Bahia, Solar do Unhão, Avenida Lafayete Coutinho, s/n, Comércio
Quanto: De R$ 5 a R$ 40, conforme lote e modalidade
Ingressos: Sympla
Classificação indicativa: Livre

Sofia Pitta apresenta o álbum “Pureza Selvagem” no Rio Vermelho

Sofia Pitta leva suas composições autorais ao palco do Colaboraê.
Sofia Pitta leva suas composições autorais ao palco do Colaboraê. - Foto: Divulgação

A cantora e compositora baiana Sofia Pitta apresenta neste sábado, 14, às 20h, o show “Pureza Selvagem”, no Colaboraê, no Rio Vermelho. A apresentação leva ao palco o repertório de seu primeiro álbum, que aproxima pop e música brasileira de sonoridades contemporâneas da Bahia. As composições abordam temas como desejo, liberdade, relações e descoberta. O espetáculo reúne músicas autorais e releituras, explorando diferentes possibilidades de interpretação das canções.

SERVIÇO

O quê: Sofia Pitta – Pureza Selvagem
Quando: Sábado, 14 de novembro de 2026, às 20h
Onde: Colaboraê, Rua Borges dos Reis, 81, Rio Vermelho
Ingressos: Sympla

DOMINGO, 15

Timbalada abre temporada de ensaios no Candyall Guetho Square

Denny Denan e Buja Ferreira comandam os tambores da Timbalada no Candeal.
Denny Denan e Buja Ferreira comandam os tambores da Timbalada no Candeal. - Foto: Divulgação

Os tambores da Timbalada voltam a ocupar o Candyall Guetho Square, no Candeal, neste domingo, 15, para a abertura da temporada de ensaios de verão 2026/2027. Sob o comando de Denny Denan e Buja Ferreira, o grupo apresenta um repertório ligado à sua trajetória na música baiana, com destaque para a percussão e as canções que marcaram diferentes fases da banda. A temporada celebra os 35 anos da Timbalada e prevê seis apresentações até fevereiro.

SERVIÇO

O quê: Ensaio da Timbalada – abertura da temporada 2026/2027
Quando: Domingo, 15 de novembro de 2026; horário não informado nas fontes consultadas
Onde: Candyall Guetho Square, Candeal
Ingressos: Canais oficiais da Timbalada, @timbaladaoficial

OSBA reúne Dvořák e Strauss em concerto no Teatro Castro Alves

Sob a regência de Carlos Prazeres, a OSBA recebe Marina Martins e Camila Titinger.
Sob a regência de Carlos Prazeres, a OSBA recebe Marina Martins e Camila Titinger. - Foto: : Divulgação | Caio Lirio

A Orquestra Sinfônica da Bahia apresenta neste domingo, 15, mais uma edição da série “OSBA em Família”, na Sala Principal do Teatro Castro Alves. Sob regência de Carlos Prazeres, o programa reúne obras de Mário Ferraro, Richard Strauss e Antonín Dvořák, com participações da violoncelista Marina Martins e da soprano Camila Titinger. O concerto também homenageia o centenário de nascimento de Genaro de Carvalho, artista baiano ligado à tapeçaria moderna brasileira.

SERVIÇO

O quê: OSBA em Família
Quando: Domingo, 15 de novembro de 2026, às 17h
Onde: Sala Principal do Teatro Castro Alves, Campo Grande
Ingressos: Sympla/Bileto e bilheteria do TCA

Narcizinho apresenta ensaio no Espaço Cultural da Barroquinha

Ex-vocalista do Olodum, Narcizinho leva ritmos afro-baianos ao Centro Histórico.
Ex-vocalista do Olodum, Narcizinho leva ritmos afro-baianos ao Centro Histórico. - Foto: : Divulgação

O cantor e compositor Narcizinho realiza mais uma edição de seu ensaio neste domingo, 15, às 17h, no Espaço Cultural da Barroquinha. Com trajetória ligada à música afro-baiana, o artista foi vocalista do Olodum durante 16 anos e também integrou o Muzenza. A apresentação reúne referências musicais que marcaram sua carreira, destacando sua relação com os blocos afro e com as tradições culturais de Salvador.

SERVIÇO

O quê: Ensaio de Narcizinho – edição de novembro
Quando: Domingo, 15 de novembro de 2026, às 17h
Onde: Espaço Cultural da Barroquinha, Centro
Ingressos: Ticketmaker

Joyce Alane, Dani Black e convidados participam do Novos Ventos

Joyce Alane e Dani Black representam diferentes sonoridades da nova geração da música brasileira.
Joyce Alane e Dani Black representam diferentes sonoridades da nova geração da música brasileira. - Foto: Divulgação

O selo baiano FOGO comemora seis anos de atuação com o Festival Novos Ventos, neste domingo, 15, na Casa Rosa, no Rio Vermelho. A programação reúne Joyce Alane, Dani Black, a dupla Raiza & Cris e a cantora portuguesa Zinha, aproximando artistas de diferentes vertentes da música contemporânea. O encontro destaca a produção autoral e o intercâmbio de sonoridades, integrando a programação de novembro do espaço cultural.

SERVIÇO

O quê: Festival Novos Ventos – seis anos da FOGO
Quando: Domingo, 15 de novembro de 2026, às 16h
Onde: Casa Rosa, Praça Colombo, 106, Rio Vermelho
Ingressos: Canais oficiais do festival

Adelmo Assmar apresenta blues e rock na Varanda do SESI

Adelmo Assmar anima o fim de tarde de domingo no Rio Vermelho.
Adelmo Assmar anima o fim de tarde de domingo no Rio Vermelho. - Foto: Divulgação

O músico Adelmo Assmar ocupa a Varanda do Teatro SESI Rio Vermelho neste domingo, 15, com uma apresentação dedicada ao blues, ao rock e às baladas. A programação começa às 17h e integra as atividades musicais do espaço, que recebe artistas de diferentes estilos em apresentações de formato intimista. O repertório anunciado destaca referências da música internacional e sonoridades associadas à trajetória do artista.

SERVIÇO

O quê: Pôr do Sol com Blues e Rock, com Adelmo Assmar
Quando: Domingo, 15 de novembro de 2026, às 17h
Onde: Varanda do Teatro SESI Rio Vermelho
Quanto: Não informado
Ingressos: Canais oficiais do Teatro SESI

SAMBA, FESTAS E CULTURA POPULAR

SEXTA-FEIRA, 13

Furduncinho reúne DJs e pagode no Pátio da Ordem Terceira

DJ Ober, DJ Karmaleoa, Jean Oliver e DJ Francaz animam a noite no Centro Histórico.
DJ Ober, DJ Karmaleoa, Jean Oliver e DJ Francaz animam a noite no Centro Histórico. - Foto: Divulgação

O Pátio da Ordem Terceira, no Pelourinho, recebe nesta sexta-feira, 13, a segunda edição do Furduncinho Salvador. Promovida em parceria com a All Saints Entretenimento, a festa reúne DJ Ober, DJ Karmaleoa, Jean Oliver e DJ Francaz, em uma programação dedicada ao pagode e às sonoridades presentes nas festas da capital baiana. O evento começa às 19h e segue pela madrugada, ocupando um dos espaços de eventos do Centro Histórico.

SERVIÇO

O quê: Furduncinho Salvador – 2ª edição
Quando: Sexta-feira, 13 de novembro de 2026, a partir das 19h
Onde: Pátio da Ordem Terceira, Pelourinho
Quanto: Valores conforme lote
Ingressos: Sympla

Grupo Botequim promove roda de samba no Santo Antônio Além do Carmo

Grupo Botequim mantém viva a tradição do samba de raiz em Salvador.
Grupo Botequim mantém viva a tradição do samba de raiz em Salvador. - Foto: Daniel Pita

O Grupo Botequim realiza sua tradicional roda de samba nesta sexta-feira, 13, no pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo. A edição de novembro reúne músicos e público em torno de um repertório dedicado ao samba de raiz e às composições que marcaram diferentes gerações do gênero. A apresentação começa às 21h e ocupa um dos espaços culturais do Centro Histórico, mantendo a proposta de valorização do samba brasileiro.

SERVIÇO

O quê: Roda de Samba do Grupo Botequim – edição de novembro
Quando: Sexta-feira, 13 de novembro de 2026, às 21h
Onde: Pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo
Quanto: R$ 20 no primeiro lote divulgado
Ingressos: Canais oficiais do Grupo Botequim, @grupobotequim

Festa ARCADE realiza última edição do ano na Casa da Felicidade

A festa ARCADE promove sua terceira e última edição do ano nesta sexta-feira, 13, na Casa da Felicidade, em Salvador. A programação integra o circuito de festas voltadas à música e à dança, reunindo público em uma noite de entretenimento. Os ingressos foram anunciados entre R$ 20 e R$ 40, conforme a modalidade. A divulgação consultada confirma a data e o local, mas não apresenta a programação musical completa.

SERVIÇO

O quê: ARCADE – 3ª e última edição
Quando: Sexta-feira, 13 de novembro de 2026; horário não informado
Onde: Casa da Felicidade, Salvador
Quanto: De R$ 20 a R$ 40
Ingressos: Canais oficiais da festa, @festa.arcade

SÁBADO, 14

Banjo Novo e Grupo Botequim participam do Samba Abraço Negro

DJ Ober, DJ Karmaleoa, Jean Oliver e DJ Francaz animam a noite no Centro Histórico.
DJ Ober, DJ Karmaleoa, Jean Oliver e DJ Francaz animam a noite no Centro Histórico. - Foto: Divulgação

O Clube Fantoches da Euterpe recebe neste sábado, 14, o Samba Abraço Negro, encontro que destaca a presença de artistas negros na produção musical baiana. A programação anunciada reúne Banjo Novo, Grupo Botequim, Adilson Barbado e Kazen Sorriso. A festa aproxima diferentes projetos ligados ao samba e integra as atividades culturais realizadas durante o Novembro Negro, valorizando repertórios e tradições associados à música afro-brasileira.

SERVIÇO

O quê: Samba Abraço Negro
Quando: Sábado, 14 de novembro de 2026, a partir das 13h
Onde: Clube Fantoches da Euterpe, Salvador
Quanto: A partir de R$ 50, conforme divulgação
Ingressos: Ticketmaker

Taian Riachão homenageia o avô em roda de samba na Cantina da Lua

Neto de Riachão, Taian celebra o legado do sambista ao lado de convidados no Pelourinho.
Neto de Riachão, Taian celebra o legado do sambista ao lado de convidados no Pelourinho. - Foto: : Divulgação

O sambista Taian Riachão celebra os 105 anos de nascimento do avô, Riachão, com uma roda de samba neste sábado, 14, às 20h, na Cantina da Lua, no Pelourinho. A apresentação terá participações de Edil Pacheco, Guiga de Ogum, Chocolate da Bahia, Dom Chicla e Encontro de Sambistas, com repertório dedicado à obra do compositor baiano, autor de clássicos como “Cada Macaco no Seu Galho” e “Vá Morar com o Diabo”. O local também carrega uma ligação afetiva com o homenageado, que frequentava a Cantina da Lua e mantinha uma amizade com seu proprietário, Clarindo Silva. Autor de mais de 500 composições, Riachão morreu em 2020, deixando um legado que atravessa gerações do samba brasileiro.

SERVIÇO

O quê: Roda de samba em homenagem aos 105 anos de Riachão
Quando: Sábado, 14 de novembro de 2026, às 20h
Onde: Cantina da Lua, Praça Quinze de Novembro, 2, Pelourinho
Quanto: R$ 35 (valor único)
Ingressos: Sympla
Atrações: Taian Riachão, Edil Pacheco, Guiga de Ogum, Chocolate da Bahia, Dom Chicla e Encontro de Sambistas

Samba no Parque ocupa a Arena Parque Santiago

Noelson do Cavaco, Jairinho e Renanzinho CBX comandam a 17ª edição do Samba no Parque.
Noelson do Cavaco, Jairinho e Renanzinho CBX comandam a 17ª edição do Samba no Parque. - Foto: Divulgação

A Arena Parque Santiago recebe neste sábado, 14, mais uma edição do Samba no Parque. A programação começa às 16h e integra o circuito de encontros musicais dedicados ao gênero em Salvador. O evento reúne público em torno do samba, em uma proposta de convivência e entretenimento. A grade detalhada de atrações e os valores atualizados dos ingressos não estavam disponíveis nas informações consultadas.

SERVIÇO

O quê: Samba no Parque
Quando: Sábado, 14 de novembro de 2026, às 16h
Onde: Arena Parque Santiago, Salvador
Ingressos: Canais oficiais, @sambanoparqueoficial

Club Classics leva festa à Casa da Felicidade

A Casa da Felicidade recebe neste sábado, 14, uma edição da Club Classics, festa voltada à música e à dança. A programação está marcada para as 22h e integra o circuito de eventos noturnos da cidade. A divulgação disponível confirma a realização da edição, mas não detalha o repertório, os artistas participantes ou os preços atualizados. As informações complementares devem ser consultadas nos canais oficiais do projeto.

SERVIÇO

O quê: Club Classics
Quando: Sábado, 14 de novembro de 2026, às 22h
Onde: Casa da Felicidade, Salvador
Ingressos: Instagram @clubclassicsbr

DOMINGO, 15

Fogo no Parquinho reúne Oh Polêmico, Bruno Magnata e samba no Terminal Náutico

Sete atrações se encontram no Terminal Náutico para uma tarde de samba e pagode.
Sete atrações se encontram no Terminal Náutico para uma tarde de samba e pagode. - Foto: Divulgação

O Terminal Náutico, em Salvador, recebe neste domingo, 15, a partir das 13h, a festa Fogo no Parquinho, com uma programação dedicada ao samba e ao pagode. Entre as atrações confirmadas estão Oh Polêmico, Bruno Magnata, Nego Damoé, Samba Trator, Noelson, Pagode do Segredo e Samba & Suor. O evento acontece em um novo espaço, com estrutura preparada para receber o público. Os ingressos adquiridos anteriormente continuam válidos, sem necessidade de troca.

SERVIÇO

O quê: Fogo no Parquinho
Quando: Domingo, 15 de novembro de 2026, a partir das 13h
Onde: Terminal Náutico, Salvador
Atrações: Nego Damoé, Samba Trator, Noelson, Bruno Magnata, Oh Polêmico, Pagode do Segredo e Samba & Suor
Ingressos: Ticket Maker

Samba de Última Hora realiza quarta edição do SDÚH na Laje

Samba de Última Hora leva seu repertório ao terraço do Cine Glauber Rocha, com vista para a Baía de Todos-os-Santos.
Samba de Última Hora leva seu repertório ao terraço do Cine Glauber Rocha, com vista para a Baía de Todos-os-Santos. - Foto: : Divulgação

O grupo Samba de Última Hora promove neste domingo, 15, a quarta edição do projeto “SDÚH na Laje”, no terraço do Cine Glauber Rocha, na Praça Castro Alves. Com início às 16h, a programação leva o samba ao espaço que oferece vista para a Baía de Todos-os-Santos. O encontro integra a agenda musical do feriado da Proclamação da República e reúne público e artistas no Centro Histórico de Salvador.

SERVIÇO

O quê: SDÚH na Laje – 4ª edição
Quando: Domingo, 15 de novembro de 2026, às 16h
Onde: Terraço do Cine Glauber Rocha, Praça Castro Alves, Centro
Ingressos: Shotgun

BTC40 promove edição de samba no Tatu Bola

O projeto BTC40 realiza uma edição neste domingo, 15, no Tatu Bola, em Salvador. A programação reúne público para uma tarde dedicada ao samba, com início anunciado às 15h. A divulgação apresenta condições diferenciadas de ingresso conforme o horário de entrada, incentivando a chegada antecipada. O evento integra o circuito de rodas de samba e encontros musicais realizados aos domingos na capital baiana.

SERVIÇO

O quê: BTC40
Quando: Domingo, 15 de novembro de 2026, às 15h
Onde: Tatu Bola, Salvador
Quanto: R$ 20 até as 18h; após esse horário, R$ 30 com nome na lista
Ingressos: Canais oficiais da produção

TEATRO E HUMOR

SEXTA-FEIRA, 13

Grupo Galpão apresenta “(Um) Ensaio sobre a cegueira” no Vila Velha

Montagem de Saramago aborda os limites da convivência humana.
Montagem de Saramago aborda os limites da convivência humana. - Foto: : Divulgação

O Grupo Galpão chega a Salvador com “(Um) Ensaio sobre a cegueira”, montagem inspirada no romance de José Saramago. Com direção e dramaturgia de Rodrigo Portella, o espetáculo acompanha uma epidemia de cegueira que coloca à prova a ética, a solidariedade e a convivência humana. Premiada nacionalmente, a produção tem direção musical de Federico Puppi. As apresentações acontecem de sexta-feira (13) a domingo (15), no Teatro Vila Velha. A montagem também oferece o “Ingresso Experiência”, modalidade imersiva e sensorial no palco, destinada a maiores de 18 anos, mediante condições específicas.

SERVIÇO

Data: 13, 14 e 15 de novembro de 2026
Local: Teatro Vila Velha, Passeio Público, Campo Grande
Horário: Sexta e sábado, às 19h; domingo, às 18h
Ingressos: Sympla e bilheteria do teatro
Classificação: 16 anos
Duração: 140 minutos

Agamenon de Abreu apresenta “A Última Dança” na Barroquinha

Agamenon de Abreu celebra 35 anos de trajetória teatral com novo solo.
Agamenon de Abreu celebra 35 anos de trajetória teatral com novo solo. - Foto: Fernanda Maia

O ator e multiartista baiano Agamenon de Abreu apresenta o espetáculo solo “A Última Dança” nesta sexta-feira, 13, e sábado, 14, às 19h, no Espaço Cultural da Barroquinha, em Salvador. Com direção de Joilson Nunes, a montagem celebra os 35 anos de trajetória teatral do artista e combina teatro, dança, música e artes visuais em uma reflexão sobre a vida, a morte e a ancestralidade. A história acompanha um costureiro que recebe uma encomenda misteriosa: confeccionar, em sete dias e sob absoluto sigilo, a roupa mais bela de sua carreira, destinada à última dança de alguém. Com duração de 50 minutos, a encenação utiliza elementos visuais, movimentos corporais e música ao vivo para construir uma experiência entre o real e o imaginário. Após as apresentações deste fim de semana, o espetáculo retorna à Barroquinha nos dias 21 e 22 de novembro. O projeto também inclui atividades formativas e apresentações gratuitas destinadas a estudantes da rede pública.

SERVIÇO

O quê: A Última Dança
Quando: Sexta, 13, e sábado, 14, às 19h; novas sessões nos dias 21, às 19h, e 22, às 18h
Onde: Espaço Cultural da Barroquinha, Centro de Salvador
Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)
Ingressos: Sympla
Duração: 50 minutos
Classificação indicativa: 13 anos

“Hamlet Cancelado” integra Mostra Sesc de Artes no Pelourinho

O clássico de Shakespeare ganha uma releitura contemporânea.
O clássico de Shakespeare ganha uma releitura contemporânea. - Foto: Tati Wexler

A 22ª Mostra Sesc de Artes apresenta nesta sexta-feira, 13, o espetáculo “Hamlet Cancelado”, no Teatro Sesc-Senac Pelourinho. A montagem integra a programação de artes cênicas do projeto, que reúne produções de diferentes regiões e linguagens. O trabalho parte de referências à obra de William Shakespeare, aproximando o clássico de uma abordagem contemporânea. A apresentação está marcada para as 19h30, no Centro Histórico de Salvador.

SERVIÇO

O quê: Hamlet Cancelado
Quando: Sexta-feira, 13 de novembro de 2026, às 19h30
Onde: Teatro Sesc-Senac Pelourinho
Quanto: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia) e R$ 16 (credencial Sesc)
Ingressos: Canais oficiais do Sesc
Classificação indicativa: 14 anos

“Enterrar Francisco” aborda memória e renascimento no Goethe-Institut

Leonardo Crusoé em cena no monólogo que revisita memórias familiares e questões de pertencimento.
Leonardo Crusoé em cena no monólogo que revisita memórias familiares e questões de pertencimento. - Foto: Divulgação

A Cia Acerola de Teatro apresenta “Enterrar Francisco” nesta sexta-feira, 13, e sábado, 14, no Goethe-Institut Salvador. Com dramaturgia e atuação de Leonardo Crusoé e direção de Terena França, o espetáculo acompanha a trajetória de Francisco, homem do interior da Bahia marcado por abandonos e adversidades. Inspirada em uma tradição relacionada ao enterro da placenta dos recém-nascidos, a narrativa aborda memória, pertencimento e o desejo de renascimento.

SERVIÇO

O quê: Enterrar Francisco
Quando: Sexta, 13, e sábado, 14 de novembro de 2026, às 20h
Onde: Goethe-Institut Salvador/ICBA, Avenida Sete de Setembro, 1809
Quanto: R$ 30, conforme divulgação; modalidade não informada
Ingressos: Sympla
Classificação indicativa: 14 anos

“Aleluia” ocupa o palco do Teatro Módulo

Frank Menezes interpreta uma dona de casa na comédia “Aleluia”.
Frank Menezes interpreta uma dona de casa na comédia “Aleluia”. - Foto: Divulgação

O Teatro Módulo recebe nesta sexta-feira, 13, às 20h, uma apresentação do espetáculo “Aleluia”. A montagem integra a programação teatral de novembro do espaço, na Pituba, e terá uma modalidade de ingresso solidário mediante doação de alimento não perecível. A divulgação consultada confirma o título, a data e a condição de acesso, mas não apresenta detalhes suficientes sobre a trama, o elenco e a direção.

SERVIÇO

O quê: Aleluia
Quando: Sexta-feira, 13 de novembro de 2026, às 20h
Onde: Teatro Módulo, Avenida Professor Magalhães Neto, 1177, Pituba
Quanto: Ingresso solidário mediante doação de 1 kg de alimento não perecível
Ingressos: Bilheteria e canais oficiais do Teatro Módulo

SÁBADO, 14

“O Segredo de Brokeback Mountain” chega ao Teatro Sesc Casa do Comércio

Clássico com Heath Ledger e Jake Gyllenhaal ganha nova versão em Salvador
Clássico com Heath Ledger e Jake Gyllenhaal ganha nova versão em Salvador - Foto: Divulgação

A adaptação teatral de “O Segredo de Brokeback Mountain” chega a Salvador para duas apresentações, neste sábado, 14, e domingo, 15, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Dirigida por Moacyr Góes e protagonizada por Daniel Tonsig e Júlio Oliveira, a montagem acompanha a história de Jack Twist e Ennis del Mar, dois homens que se conhecem durante um trabalho nas montanhas e desenvolvem uma relação marcada pelo afeto, pelo silêncio e pela intolerância. O espetáculo conta com trilha sonora original executada ao vivo.

SERVIÇO

O quê: O Segredo de Brokeback Mountain
Quando: Sábado, 14, às 20h; domingo, 15, às 19h
Onde: Teatro Sesc Casa do Comércio, Avenida Tancredo Neves, 1109, Caminho das Árvores
Quanto: R$ 200 (inteira), R$ 100 (meia) e R$ 160 (solidária, mediante doação de 1 kg de alimento)
Ingressos: Sympla e bilheteria do teatro
Classificação indicativa: 16 anos

Cia Baiana de Patifaria apresenta “A Vida é um Cabaré!” no Módulo

A companhia celebra 40 anos de trajetória com humor e música ao vivo.
A companhia celebra 40 anos de trajetória com humor e música ao vivo. - Foto: Divulgação

A Companhia Baiana de Patifaria continua sua temporada comemorativa de 40 anos com “A Vida é um Cabaré!”, neste sábado, 14, às 19h, no Teatro Módulo. Com direção de Daniel Marques e dramaturgia de Vini Morais e Lelo Filho, a montagem combina comédia, música ao vivo e crítica social. A trama acompanha as irmãs Dalva e Dolores, que tentam impedir o fechamento de um teatro herdado da família, enfrentando uma sucessão de conflitos e situações de humor.

SERVIÇO

O quê: A Vida é um Cabaré!
Quando: Sábado, 14 de novembro de 2026, às 19h; temporada anunciada também para 21 de novembro
Onde: Teatro Módulo, Avenida Professor Magalhães Neto, 1177, Pituba
Quanto: R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia)
Ingressos: Sympla e bilheteria do teatro
Classificação indicativa: 10 anos

“Clássicos: O Filme” integra programação da Mostra Sesc

O Teatro Sesc-Senac Pelourinho recebe neste sábado, 14, às 16h, o espetáculo “Clássicos: O Filme”, dentro de sua programação de novembro. A apresentação integra o calendário de atividades culturais promovidas pelo Sesc no Centro Histórico de Salvador. A divulgação disponível confirma o título, a data, o horário e os valores dos ingressos, mas não apresenta uma sinopse detalhada da montagem.

SERVIÇO

O quê: Clássicos: O Filme
Quando: Sábado, 14 de novembro de 2026, às 16h
Onde: Teatro Sesc-Senac Pelourinho
Quanto: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia) e R$ 16 (credencial Sesc)
Ingressos: Canais oficiais do Sesc
Classificação indicativa: Livre

“Tão Lindo Quanto Eu Me Lembro” chega à Aliança Francesa

A Aliança Francesa Salvador recebe neste sábado, 14, uma apresentação de “Tão Lindo Quanto Eu Me Lembro”. O espetáculo integra a programação de artes cênicas de novembro do espaço cultural e está anunciado para as 20h. A divulgação disponível confirma o evento, mas não oferece informações suficientes para detalhar a história, o elenco e a proposta de encenação. Os ingressos são disponibilizados pelos canais vinculados à produção.

SERVIÇO

O quê: Tão Lindo Quanto Eu Me Lembro
Quando: Sábado, 14 de novembro de 2026, às 20h
Onde: Aliança Francesa Salvador, Avenida Sete de Setembro, 401
Ingressos: Canais oficiais da produção

DANÇA E PERFORMANCES

Imagem ilustrativa da imagem Ivete, Simone e Timbalada: Salvador tem fim de semana de grandes shows
Foto: Divulgação

DOMINGO, 15

Black Barbie World Kiki Ball celebra cultura ballroom na Cidade Baixa

O Centro Cultural SESI Casa Branca recebe neste domingo, 15, o Black Barbie World Kiki Ball, encontro ligado à cultura ballroom e às suas expressões de dança, moda e performance. Com entrada gratuita, a programação presta homenagem a Lunna Montty e Tanesha Queen, reunindo categorias como look, face, realness e runway. O evento terá DJ, chanters e orientação de figurino rosa, destacando a criatividade e as manifestações artísticas da cena ballroom.

SERVIÇO

O quê: Black Barbie World Kiki Ball
Quando: Domingo, 15 de novembro de 2026, às 17h
Onde: Centro Cultural SESI Casa Branca, Avenida Caminho de Areia, 1454, Cidade Baixa
Quanto: Gratuito
Ingressos: Acesso conforme orientações da organização, @monttyexperience

CINEMA E AUDIOVISUAL

Imagem ilustrativa da imagem Ivete, Simone e Timbalada: Salvador tem fim de semana de grandes shows
Foto: Divulgação

SEXTA-FEIRA, 13

CineSom homenageia Pink Floyd com filme e show da banda Astoria

O projeto CineSom dedica sua edição desta sexta-feira, 13, ao repertório do Pink Floyd, na Saladearte Cinema do Museu, no Corredor da Vitória. A programação começa às 18h35, com a exibição de “Zabriskie Point”, filme de 1970 dirigido por Michelangelo Antonioni, e continua às 20h30 com apresentação da banda Astoria, que interpreta clássicos do grupo britânico. O encontro estabelece uma conexão entre cinema e música, característica da proposta do CineSom.

SERVIÇO

O quê: CineSom Festival – Pink Floyd
Quando: Sexta-feira, 13 de novembro de 2026; filme às 18h35 e show às 20h30
Onde: Saladearte Cinema do Museu, Avenida Sete de Setembro, Corredor da Vitória
Quanto: Combo filme e show no dia: R$ 70 (inteira) e R$ 54 (meia); somente show: R$ 40
Ingressos: Saladearte, bilheteria ou WhatsApp (71) 99981-7560

FESTIVAIS, FEIRAS, MODA E GASTRONOMIA

SEXTA-FEIRA, 13, E SÁBADO, 14

Festival MURAL abre programação com samba, arte urbana e oficinas em São Joaquim

Banda MYFRIENDS leva música ao primeiro dia do Festival MURAL, na Feira de São Joaquim.
Banda MYFRIENDS leva música ao primeiro dia do Festival MURAL, na Feira de São Joaquim. - Foto: Divulgação

A Feira de São Joaquim recebe nesta sexta-feira, 13, a abertura do Festival MURAL, com programação gratuita das 10h às 18h. O primeiro dia terá inauguração do novo circuito de arte mural, às 10h30, feira criativa com mais de 20 expositores, pinturas ao vivo e oficinas de audiovisual, papietagem, escrita poética, desenho e fotografia. A música fica por conta do Grupo Família Nesse Samba, às 12h, e da Banda MYFRIENDS, às 17h. A programação inclui ainda bate-papos sobre arte urbana e ancestralidade, além de intervenções artísticas em barcos, carrinhos de café e paredes da feira.

SERVIÇO

O quê: Festival MURAL – primeiro dia
Quando: Sexta-feira, 13 de novembro de 2026, das 10h às 18h
Onde: Feira de São Joaquim
Quanto: Gratuito
Destaques: Abertura do circuito de arte mural (10h30), Grupo Família Nesse Samba (12h) e Banda MYFRIENDS (17h)
Oficinas: Audiovisual (10h), papietagem (11h), escrita poética (14h), desenho (15h) e fotografia com celular (16h)
Ingressos/inscrições: Entrada gratuita; oficinas com vagas limitadas
Classificação indicativa: Conforme atividade; algumas oficinas têm idade mínima

SÁBADO, 14

Afro Fashion Day ocupa o Terreiro de Jesus com desfile gratuito

Afro Fashion Day celebra a moda, a cultura e a representatividade negra.
Afro Fashion Day celebra a moda, a cultura e a representatividade negra. - Foto: Divulgação

O Afro Fashion Day chega à 12ª edição neste sábado, 14, no Largo do Terreiro de Jesus, no Pelourinho. Realizado pelo jornal CORREIO, o evento apresenta o tema “Rainhas e Reis”, com referências à realeza africana e à ancestralidade negra. O desfile começa às 19h, enquanto a programação gratuita inclui oficinas e atividades relacionadas à moda, como turbantes, croquis e costura, na Feira da Sé. O encontro reúne profissionais e iniciativas ligados à moda afro-brasileira.

SERVIÇO

O quê: Afro Fashion Day 2026 – Rainhas e Reis
Quando: Sábado, 14 de novembro de 2026; desfile das 19h às 21h, com outras atividades durante o dia
Onde: Largo do Terreiro de Jesus e Feira da Sé, Pelourinho
Quanto: Gratuito
Ingressos: Acesso livre
Classificação indicativa: Não informada

Palacete Arte | Trama reúne mais de 70 artistas no Centro Histórico

A criatividade e a experimentação artística ganham espaço em obras que exploram diferentes linguagens e materiais.
A criatividade e a experimentação artística ganham espaço em obras que exploram diferentes linguagens e materiais. - Foto: Divulgação

O Palacete Tirachapéu recebe até domingo, 15, a feira de arte contemporânea Palacete Arte | Trama, que reúne mais de 70 artistas e coletivos em Salvador. Com entrada gratuita, a programação apresenta pinturas, esculturas, fotografias, videoarte e performances, além de encontros sobre colecionismo e mercado de arte. Entre as iniciativas participantes estão o Acervo da Laje, a Pinacoteca do Beiru e o Coletivo Zumví, aproximando artistas e público no Centro Histórico.

SERVIÇO

O quê: Palacete Arte | Trama – Feira de Arte Contemporânea
Quando: De 12 a 15 de novembro de 2026; sexta e sábado, das 14h às 22h; domingo, das 14h às 19h
Onde: Palacete Tirachapéu, Rua Chile, Centro Histórico
Quanto: Gratuito
Ingressos: Acesso livre
Classificação indicativa: Não informada

Festival MURAL reúne Filhas de Odé, Bambeia e atividades gratuitas

Filhas de Odé e Bambeia estão entre as atrações musicais do segundo dia do festival.
Filhas de Odé e Bambeia estão entre as atrações musicais do segundo dia do festival. - Foto: Divulgação

O Festival MURAL continua neste sábado, 14, na Feira de São Joaquim, com programação gratuita das 10h às 18h. O segundo dia reúne apresentações musicais, feira de artes e criatividade, pinturas ao vivo e oficinas de cianotipia, serigrafia, bordado e criação de acessórios autorais. O Grupo Filhas de Odé se apresenta às 12h, enquanto a programação musical também anuncia o grupo Bambeia, sem horário especificado. Entre os bate-papos estão encontros sobre moda, artivismo indígena e fotografia em festejos populares. O público poderá acompanhar ainda as intervenções do artista Samuca Santos e performances de Os Rastas Crew.

SERVIÇO

O quê: Festival MURAL – segundo dia
Quando: Sábado, 14 de novembro de 2026, das 10h às 18h
Onde: Feira de São Joaquim, Salvador
Quanto: Gratuito
Destaques: Grupo Filhas de Odé (12h), Bambeia (horário não informado), pinturas ao vivo e performances de Os Rastas Crew
Oficinas: Cianotipia (11h), serigrafia em ecobag (14h), bordado livre (15h) e acessórios autorais (16h)
Ingressos/inscrições: Entrada gratuita; oficinas com vagas limitadas
Classificação indicativa: Conforme atividade; algumas oficinas têm idade mínima

SÁBADO, 14, E DOMINGO, 15

Salvador Cocktail Festival reúne bares internacionais no Centro Histórico

O Centro Histórico de Salvador ganha cores, luzes e movimento com a programação do Salvador Cocktail Festival.
O Centro Histórico de Salvador ganha cores, luzes e movimento com a programação do Salvador Cocktail Festival. - Foto: Divulgação

O Salvador Cocktail Festival realiza uma programação aberta ao público nas noites de sábado, 14, e domingo, 15, nas imediações do Palacete Tirachapéu, no Centro Histórico. A iniciativa reúne mais de 40 bares brasileiros e internacionais ao longo dos dois dias, com convidados de países da América Latina, África e Europa. Além da coquetelaria, a festa terá apresentações musicais, manifestações artísticas e praça de alimentação, integrando diferentes atividades ligadas à gastronomia e ao entretenimento.

SERVIÇO

O quê: Salvador Cocktail Festival – festa de rua
Quando: Sábado, 14, e domingo, 15 de novembro de 2026, no período noturno; horários exatos não informados
Onde: Imediações do Palacete Tirachapéu, Rua Chile, Centro Histórico
Quanto: Entrada gratuita; consumo pago à parte
Ingressos: Acesso livre
Informações: Site oficial
Classificação indicativa: Não informada

EM CARTAZ

TEATRO

“Idas e Vindas Secas” encerra temporada na Sala do Coro do TCA

Espetáculo “Idas e Vindas Secas” utiliza a palhaçaria para revisitar a obra de Graciliano Ramos na Sala do Coro do TCA.
Espetáculo “Idas e Vindas Secas” utiliza a palhaçaria para revisitar a obra de Graciliano Ramos na Sala do Coro do TCA. - Foto: Divulgação

A Cia Buffa encerra neste fim de semana a temporada de “Idas e Vindas Secas”, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves. Inspirada em “Vidas Secas”, de Graciliano Ramos, a montagem dirigida por Joice Aglae combina palhaçaria, circo, cinema mudo e teatro de animação. Em vez de reproduzir literalmente a narrativa do romance, o espetáculo investiga diferentes formas de aridez presentes na vida e nas relações humanas, construindo uma linguagem centrada no corpo e na imagem.

SERVIÇO

O quê: Idas e Vindas Secas
Quando: Em temporada até domingo, 15 de novembro de 2026; horários de cada sessão a confirmar
Onde: Sala do Coro do Teatro Castro Alves, Campo Grande
Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), conforme divulgação anterior; valores atuais a confirmar
Ingressos: Sympla e bilheteria do TCA
Classificação indicativa: Livre

“Tempo Rei” segue em temporada no Teatro Módulo

Espetáculo infantojuvenil “Tempo Rei” reúne música, fantasia e memórias afetivas em uma viagem pelos laços familiares no Teatro Módulo.
Espetáculo infantojuvenil “Tempo Rei” reúne música, fantasia e memórias afetivas em uma viagem pelos laços familiares no Teatro Módulo. - Foto: Divulgação

O Teatro Módulo recebe neste domingo, 15, às 11h, mais uma apresentação do espetáculo “Tempo Rei”. A montagem integra a programação de novembro do espaço, com temporada anunciada até o dia 22. O título faz referência à passagem do tempo, tema presente em diferentes expressões artísticas. A divulgação consultada confirma a sessão deste domingo, mas não apresenta informações suficientes para detalhar a trama e a ficha artística do espetáculo.

SERVIÇO

O quê: Tempo Rei
Quando: Domingo, 15 de novembro de 2026, às 11h; temporada até 22 de novembro
Onde: Teatro Módulo, Avenida Professor Magalhães Neto, 1177, Pituba
Quanto: Não informado
Ingressos: Canais oficiais do Teatro Módulo

EXPOSIÇÕES E ARTES VISUAIS

“Atlântico Sertão” reúne mais de 80 artistas no Museu de Arte da Bahia

A exposição “Atlântico Sertão” reúne obras de mais de 80 artistas e propõe novos olhares sobre o sertão brasileiro no Museu de Arte da Bahia
A exposição “Atlântico Sertão” reúne obras de mais de 80 artistas e propõe novos olhares sobre o sertão brasileiro no Museu de Arte da Bahia - Foto: Maiara Cerqueira _ Estúdio Valente

O Museu de Arte da Bahia recebe “Atlântico Sertão”, exposição realizada pelo Centro Cultural Banco do Brasil que reúne obras de mais de 80 artistas, em sua maioria das regiões Norte e Nordeste. Com pinturas, esculturas, fotografias, vídeos e instalações, a mostra estabelece conexões entre os territórios do Atlântico e do sertão, abordando memória, ancestralidade, deslocamentos e direitos humanos. Entre os artistas participantes estão Adenor Gondim, Ayrson Heráclito, J. Cunha, Lita Cerqueira, Nádia Taquary e Ventura Profana.

SERVIÇO

O quê: Exposição Atlântico Sertão
Quando: Em cartaz até 29 de janeiro de 2027; terça a domingo, das 10h às 18h
Onde: Museu de Arte da Bahia, Avenida Sete de Setembro, 2340, Corredor da Vitória
Quanto: Gratuito
Ingressos: Acesso livre

“Narrativas da Beleza” apresenta a produção artística do Subúrbio

Obras de 15 artistas revelam diferentes olhares sobre o Subúrbio Ferroviário.
Obras de 15 artistas revelam diferentes olhares sobre o Subúrbio Ferroviário. - Foto: Divulgação | Manuela Cavadas

A CAIXA Cultural Salvador apresenta “Narrativas da Beleza”, exposição coletiva realizada pelo Acervo da Laje, museu-casa-escola fundado em São João do Cabrito. Reunindo trabalhos de 15 artistas, a mostra valoriza a memória, as paisagens e os saberes do Subúrbio Ferroviário. Com curadoria de José Eduardo Ferreira Santos e Vilma Santos e curadoria adjunta de Renata da Silva Cardoso, o percurso aborda questões ligadas à natureza, ao protagonismo feminino, à religiosidade e à vida cotidiana do território.

SERVIÇO

O quê: Narrativas da Beleza – Acervo da Laje
Quando: Até 17 de janeiro de 2027; terça a domingo, das 9h às 18h
Onde: CAIXA Cultural Salvador, Rua Carlos Gomes, 57, Centro
Quanto: Gratuito
Ingressos: Acesso livre
Classificação indicativa: Livre

“3 Obás de Xangô” homenageia Jorge Amado, Carybé e Caymmi

A exposição “3 Obás de Xangô” reúne obras, documentos e registros históricos de mais de 45 artistas na CAIXA Cultural Salvador, no Pelourinho
A exposição “3 Obás de Xangô” reúne obras, documentos e registros históricos de mais de 45 artistas na CAIXA Cultural Salvador, no Pelourinho - Foto: Divulgação | Ricardo Prado

A CAIXA Cultural Salvador, na unidade Pelourinho, apresenta “3 Obás de Xangô”, exposição dedicada às relações de Jorge Amado, Carybé e Dorival Caymmi com a cultura afro-baiana e o Ilê Axé Opô Afonjá. A mostra estabelece conexões entre literatura, artes visuais, música e religiosidade, destacando a contribuição dos três artistas para a valorização das tradições afro-brasileiras. O percurso integra a programação de artes visuais do espaço cultural no Centro Histórico.

SERVIÇO

O quê: Exposição 3 Obás de Xangô
Quando: Até 6 de dezembro de 2026; terça a domingo, das 9h às 18h
Onde: CAIXA Cultural Salvador, Rua do Saldanha, 14, Pelourinho
Quanto: Gratuito
Ingressos: Acesso livre

Roxinha Lisboa apresenta “Meu Brasil Interior” na CAIXA Cultural

Roxinha Lisboa traduz a cultura sertaneja em suas obras.
Roxinha Lisboa traduz a cultura sertaneja em suas obras. - Foto: Divulgação

A artista popular alagoana Roxinha Lisboa apresenta, na CAIXA Cultural Salvador, a exposição “Meu Brasil Interior”, que reúne mais de 60 produções relacionadas à memória, ao cotidiano e às paisagens do sertão. Natural de Lagoa de Pedra, em Alagoas, Roxinha começou a pintar na maturidade e encontrou na arte uma forma de registrar experiências, afetos e manifestações culturais do interior brasileiro. A mostra destaca a relação entre criação artística, trabalho e autonomia feminina.

SERVIÇO

O quê: Meu Brasil Interior – Roxinha Lisboa
Quando: Até 22 de novembro de 2026; terça a domingo, das 9h às 18h
Onde: CAIXA Cultural Salvador, Rua Carlos Gomes, 57, Centro
Quanto: Gratuito
Ingressos: Acesso livre
Classificação indicativa: Livre

“O Reinado do Riso” explora o humor na cultura popular brasileira

Máscaras e personagens da cultura popular ganham destaque na exposição O Reinado do Riso.
Máscaras e personagens da cultura popular ganham destaque na exposição O Reinado do Riso. - Foto: Divulgação

A CAIXA Cultural Salvador recebe “O Reinado do Riso”, exposição que investiga a presença do humor e da brincadeira nas manifestações populares brasileiras. Com fantasias, mamulengos, fantoches, esculturas, pinturas, textos e fotografias, a mostra apresenta diferentes expressões da comicidade no país. Em Salvador, a cenografia estabelece relações com as festas populares da Bahia e seus cortejos terrestres e marítimos, aproximando elementos das tradições locais do universo artístico da exposição.

SERVIÇO

O quê: O Reinado do Riso
Quando: Até 17 de janeiro de 2027; terça a domingo, das 9h às 18h
Onde: CAIXA Cultural Salvador, Rua Carlos Gomes, 57, Centro
Quanto: Gratuito
Ingressos: Acesso livre

“De papel crepom e prata” apresenta outros olhares sobre a Caatinga

O Teatro Gamboa recebe, na Galeria Jayme Figura, a exposição fotoetnográfica “De papel crepom e prata”, do pesquisador Marcos Cajaíba. A mostra é um desdobramento visual de sua tese de doutorado e investiga representações da Caatinga para além das imagens de seca e escassez. O trabalho apresenta o território como um socioecossistema marcado por riquezas, singularidades e relações culturais, propondo ao público outras perspectivas sobre a paisagem e os modos de vida da região.

SERVIÇO

O quê: De papel crepom e prata
Quando: Em cartaz até fevereiro de 2027; horários de visitação a consultar
Onde: Galeria Jayme Figura, Teatro Gamboa, Rua Gamboa de Cima, 3, Aflitos
Quanto: Gratuito
Ingressos: Acesso livre, conforme funcionamento da galeria
Classificação indicativa: Não informada

“Ntangulumeso” relaciona memória e filosofia Kongo na Casa do Benin

A Casa do Benin recebe a exposição gratuita “Ntangulumeso”, do artista baiano Júnior Pakapym. Reunindo obras digitais e instalações, a mostra investiga conexões entre memória, tradição e filosofia Kongo em diáspora. O projeto parte das experiências do artista ao lado de Makota Valdina, referência do Candomblé Kongo/Angola, e propõe um diálogo entre produção artística contemporânea e saberes ancestrais. A ocupação integra a programação cultural do Pelourinho durante novembro.

SERVIÇO

O quê: Ntangulumeso
Quando: Em cartaz desde 6 de novembro; sexta, das 10h às 17h, e sábado, das 9h às 16h
Onde: Casa do Benin, Pelourinho
Quanto: Gratuito
Ingressos: Acesso livre
Classificação indicativa: Não informada

MUNCAB recebe itinerância da 36ª Bienal de São Paulo

O Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira apresenta a itinerância da 36ª Bienal de São Paulo, intitulada “Nem todo viandante anda estradas – Da humanidade como prática”. A exposição reúne obras que abordam experiências da diáspora africana, deslocamentos, território e produção artística contemporânea. A edição de Salvador conta com curadoria de Thiago de Paula Souza e Keyna Eleison e apresenta artistas como Alberto Pitta, Antonio Társis, Nádia Taquary, Ming Smith e Márcia Falcão.

SERVIÇO

O quê: 36ª Bienal de São Paulo – itinerância Salvador
Quando: Até 29 de novembro de 2026; terça a domingo, das 10h às 17h
Onde: MUNCAB, Rua das Vassouras, 25, Centro Histórico
Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); entrada gratuita aos domingos
Ingressos: Sympla e bilheteria do MUNCAB
Classificação indicativa: Não informada

“Padê Onã” apresenta esculturas de Sandro Aiyê no MUNCAB

Imagem ilustrativa da imagem Ivete, Simone e Timbalada: Salvador tem fim de semana de grandes shows
Foto: Daniel Cerqueira

O artista visual Sandro Aiyê apresenta no MUNCAB a exposição “Padê Onã – Encontrar Caminhos”, que reúne sete esculturas de grandes dimensões produzidas com madeira de demolição. Com curadoria de Jamile Coelho e Jil Soares, a mostra investiga relações entre matéria, memória e transformação. A figura de Exu aparece como referência simbólica associada ao movimento, à comunicação e à abertura de caminhos, estabelecendo conexões entre arte contemporânea e cultura afro-brasileira.

SERVIÇO

O quê: Padê Onã – Encontrar Caminhos
Quando: Até 13 de janeiro de 2027; terça a domingo, das 10h às 17h
Onde: MUNCAB, Rua das Vassouras, 25, Centro Histórico
Quanto: Gratuito aos domingos; demais dias conforme bilheteria
Ingressos: Bilheteria do MUNCAB
Classificação indicativa: Não informada

“OMI TUTU” relaciona água e ancestralidade no MUNCAB

Hariel Revignet explora a relação entre água e ancestralidade em exposição no MUNCAB.
Hariel Revignet explora a relação entre água e ancestralidade em exposição no MUNCAB. - Foto: Divulgação

A artista Hariel Revignet apresenta “OMI TUTU – Água Fresca”, exposição que investiga os significados culturais, espirituais e simbólicos da água a partir de experiências afro-diaspóricas. Com curadoria de Jamile Coelho, a mostra estabelece conexões entre referências do Brasil e do Gabão, aproximando arte contemporânea, memória e ancestralidade. O trabalho integra a programação de artes visuais do Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira, no Centro Histórico de Salvador.

SERVIÇO

O quê: OMI TUTU – Água Fresca
Quando: Até 14 de fevereiro de 2027; terça a domingo, das 10h às 17h
Onde: MUNCAB, Rua das Vassouras, 25, Centro Histórico
Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); gratuidade aos domingos
Ingressos: Bilheteria do MUNCAB

“Ìrókó” apresenta árvore como símbolo de memória e ancestralidade

A mostra destaca a relação entre natureza, espiritualidade e ancestralidade africana.
A mostra destaca a relação entre natureza, espiritualidade e ancestralidade africana. - Foto: Levi Fanan

O Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira recebe “Ìrókó: A Árvore Cósmica”, exposição que integra sua programação de novembro. A mostra utiliza referências à árvore sagrada para estabelecer relações entre natureza, espiritualidade e memória, valorizando aspectos culturais ligados às tradições afro-brasileiras. O projeto permanece em cartaz até o dia 29 e amplia o conjunto de exposições dedicadas à ancestralidade e às expressões da diáspora africana no museu.

SERVIÇO

O quê: Ìrókó: A Árvore Cósmica
Quando: Até 29 de novembro de 2026; terça a domingo, das 10h às 17h
Onde: MUNCAB, Rua das Vassouras, 25, Centro Histórico
Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); gratuito às quartas e domingos
Ingressos: Bilheteria do MUNCAB

“MAM no TCA” recupera a trajetória de Lina Bo Bardi na Bahia

Foyer do Teatro Castro Alves recebe exposição dedicada ao legado de Lina Bo Bardi na Bahia.
Foyer do Teatro Castro Alves recebe exposição dedicada ao legado de Lina Bo Bardi na Bahia. - Foto: Mauricio Serra

O foyer do Teatro Castro Alves recebe “MAM no TCA – Ocupação Lina Bo Bardi”, mostra que recupera a relação histórica entre o Museu de Arte Moderna da Bahia e o complexo cultural do Campo Grande. A exposição apresenta aspectos da atuação de Lina Bo Bardi e do período em que o museu funcionou nas instalações do teatro, entre 1960 e 1963. A proposta valoriza a memória institucional e a contribuição da arquiteta para os espaços culturais da Bahia.

SERVIÇO

O quê: MAM no TCA – Ocupação Lina Bo Bardi
Quando: Até 20 de dezembro de 2026; horários de visitação a consultar
Onde: Foyer do Teatro Castro Alves, Campo Grande
Quanto: Gratuito
Ingressos: Acesso livre, conforme funcionamento do TCA

REGIÃO METROPOLITANA — FORA DA AGENDA DE SALVADOR

Jau, Edson Gomes e Jorge Vercillo se apresentam em Vilas do Atlântico

O Pôr do Jau reúne axé, reggae e MPB neste domingo (15), em Vilas do Atlântico.
O Pôr do Jau reúne axé, reggae e MPB neste domingo (15), em Vilas do Atlântico. - Foto: Divulgação

O evento “Pôr do Jau” está anunciado para domingo, 15 de novembro, na Praia de Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas. A programação reúne Jau, Edson Gomes e Jorge Vercillo, aproximando diferentes estilos da música brasileira. Por acontecer fora de Salvador, a apresentação deve ficar separada da agenda da capital. As informações de ingressos e horários precisam ser consultadas nos canais oficiais do evento.

SERVIÇO

O quê: Pôr do Jau
Quando: Domingo, 15 de novembro de 2026; horário divulgado às 14h
Onde: Praia de Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas
Ingressos: Canais oficiais da organização

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