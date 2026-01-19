Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > VERÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VERÃO

Jau reúne Ivete, Rachel Reis e Cortejo Afro no coração do verão de Salvador

Ensaio de verão transforma Terminal Náutico em templo da música afro

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

19/01/2026 - 20:29 h
Jau promove encontro de gerações da música
Jau promove encontro de gerações da música -

O verão de Salvador fica ainda mais agitado nesta quinta-feira, 22, com a terceira edição do JauUAfro, projeto que vem transformando as noites de quinta no Terminal Náutico, no Comércio. A partir das 19h, o cantor Jau comanda o ensaio e recebe no palco participações especiais de Ivete Sangalo e Rachel Reis, além de um show completo do Cortejo Afro.

Desde o início de janeiro, o Jau UAfro tem se consolidado como um dos ensaios mais concorridos da estação, ocupando um dos cenários mais simbólicos da cidade e reforçando a conexão entre o Centro Histórico, o mar e a força da música afro-baiana. A proposta vai além do show: é uma experiência que une sucessos da trajetória de Jau, encontros inéditos e referências diretas à ancestralidade negra que molda o som da Bahia.

Tudo sobre Verão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

"O Verão da década aqui de Salvador", aponta Isaac Edington
Margareth Menezes defende Rouanet na Noite da Beleza Negra e garante conquista
Verão aumenta geração de lixo e impacta turismo na Bahia

“É o verão da Bahia pulsando no palco: um show cheio de clássicos, músicas que marcam minha história e encontros especiais que deixam tudo ainda mais vibrante. O Jau UAfro é essa troca de energia com o público, celebrando a música e a alegria que só o nosso verão tem”, afirma o artista.

Os ingressos estão à venda pela plataforma Ticketmaker.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Cortejo Afro experiência cultural JauUAfro música afro-baiana show ao vivo verão em Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jau promove encontro de gerações da música
Play

VÍDEO: Ivete diz como conheceu Margareth Menezes: "Tesão nela"

Jau promove encontro de gerações da música
Play

Já é Carnaval? Timbalada leva multidão para o Farol da Barra

Jau promove encontro de gerações da música
Play

Carla Perez é flagrada disfarçada em show de pagodão de Saulo; veja

Jau promove encontro de gerações da música
Play

Filho de traficante, Oruam se revolta após cancelar show no Carnaval de Salvador

x