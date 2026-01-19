Jau reúne Ivete, Rachel Reis e Cortejo Afro no coração do verão de Salvador

Jau promove encontro de gerações da música - Foto: Divulgação

O verão de Salvador fica ainda mais agitado nesta quinta-feira, 22, com a terceira edição do JauUAfro, projeto que vem transformando as noites de quinta no Terminal Náutico, no Comércio. A partir das 19h, o cantor Jau comanda o ensaio e recebe no palco participações especiais de Ivete Sangalo e Rachel Reis, além de um show completo do Cortejo Afro.

Desde o início de janeiro, o Jau UAfro tem se consolidado como um dos ensaios mais concorridos da estação, ocupando um dos cenários mais simbólicos da cidade e reforçando a conexão entre o Centro Histórico, o mar e a força da música afro-baiana. A proposta vai além do show: é uma experiência que une sucessos da trajetória de Jau, encontros inéditos e referências diretas à ancestralidade negra que molda o som da Bahia.

“É o verão da Bahia pulsando no palco: um show cheio de clássicos, músicas que marcam minha história e encontros especiais que deixam tudo ainda mais vibrante. O Jau UAfro é essa troca de energia com o público, celebrando a música e a alegria que só o nosso verão tem”, afirma o artista.

Os ingressos estão à venda pela plataforma Ticketmaker.