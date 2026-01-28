Lavagem de Odoyá: evento gratuito leva samba e fé ao Rio Vermelho

Lavagem de Odoyá ocorre no dia 31 de janeiro, às 16h - Foto: Divulgação

Abrindo as alas para a Festa de Iemanjá, já é tradição a Lavagem de Odoyá, ritual em torno da escultura do artista Ray Vianna, localizada no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. O evento gratuito ocorre no dia 31 de janeiro, às 16h, no Largo de Santana, com o objetivo de renovar a homenagem à orixá.

Mas como a lavagem deixou de ser um simples ato de limpeza para se tornar uma festa pré-Iemanjá? Realizada desde 2018, a celebração simboliza a purificação da arte e é acompanhada por samba. Em entrevista ao Portal A TARDE, Ray Vianna explica o propósito do evento. “O objetivo verdadeiro do negócio é deixar ela brilhando na festa, para homenagear, para reverenciar Iemanjá”, afirma.

História da Lavagem de Odoyá

Em saudação à Rainha do Mar, a escultura surgiu em 2008 e, segundo o artista, nasceu como um marco para a tradicional festa em homenagem à orixá.

“Em 2008, o dia 2 de fevereiro caiu no sábado de Carnaval. Então se juntou o evento de Carnaval com o Rio Vermelho, e eu fiz uma grande decoração no teto do bairro, com peixes, uma rede por todo o Rio Vermelho e os postes. Foi uma grande decoração, ficou linda”, relembra Ray.

O artista revela que a obra surgiu a partir de um pedido da prefeitura e foi pensada como uma homenagem integrada à paisagem marítima do bairro. “Eu imaginei uma oferenda, uma homenagem feita por um grande peixe, que sai da água com sua barbatana dorsal e vem reverenciar Iemanjá no dia dela”, conta.

A escultura possui 9 metros de comprimento e 4,3 metros de altura, sendo construída em aço inox. Por estar exposta ao mar, o salitre exige uma limpeza anual com água e sabão, prática que deu origem ao ritual de lavagem e que, com o tempo, se consolidou como marco da festa pré-Iemanjá.

De limpeza à festa

O ato, que começou como uma simples manutenção, passou, a partir de 2018, dez anos após a construção da obra, a integrar o calendário cultural do verão soteropolitano.

Atualmente, a Lavagem de Odoyá é considerada a principal prévia da Festa de Iemanjá, reunindo centenas de pessoas em um momento de devoção popular e resistência cultural. Ray Vianna explica que a atitude simboliza renovação.

“Com bucha e sabão, ela fica brilhando para o dia da festa. No dia 2, ela está sempre renovada. É uma atitude que começa com a manutenção da própria escultura, mas é como se eu estivesse renovando toda a homenagem a cada lavagem”, afirma.

Lavagem de Odoyá 2026

Ainda em entrevista ao Portal A TARDE, o artista convida o público para participar do evento, envolto em símbolos sagrados e celebração à Rainha do Mar:“É um evento muito gostoso, com pessoas amigas, um samba bom, samba raiz, samba junino. E pronto, 'o couro come'”, brinca Ray.

