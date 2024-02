Léo Kret revela que participará dos trios de Anitta e Ivete Sangalo | A TARDE

A ex-vereadora de Salvador Léo Kret foi uma das personalidades a marcar presença no lançamento do Carnaval 2024 nesta terça-feira, 23, em Salvador. Ao Portal A TARDE, ela revelou que estará nos trios de Anitta e Ivete Sangalo, além de comandar o trio da Diversidade.

“Vou estar no trio sexta-feira com a Anitta, vou estar também no trio de Ivete, no Camarote Expresso 2222. Outra novidade é que mais um ano estamos puxando o trio da diversidade, que sou eu, Léo Kret do Brasil, artista trans, trazendo também outros artistas soteropolitanos como as drags do pagode, outras que já tem uma história na nossa cidade. O Carnaval de Leo Kret sempre tem muita ousadia e alegria que não pode faltar”, contou.

O lançamento do Carnaval aconteceu na Senzala do Barro Preto, no bairro do Curuzu. A artista também elogiou o tema do carnaval "Salvador Capital Afro" e a ampliação da festa para o 2 de julho.

“Nós temos a capital mais preta, nós temos que valorizar nossa cultura negra. O Carnaval mais amplo é o que sempre sonhei, que é um carnaval divertido para todas as pessoas, para o povo LGBT, para o povo afoxé, para todos os segmentos, todo mundo pode se divertir, trabalhar, na paz. Temos a novidade que é ampliação do carnaval do 2 de Julho, porque o Santo Antônio já ficou pequeno. Contamos aí com 15 dias de festa e fico muito feliz quando vejo nomes de artistas LBGTs e pessoas pretas sendo anunciadas no Carnaval oficial”, disse.

O cantor Oh Polêmico também esteve presente no evento e revelou novidades para sua agenda.

“Expectativa está lá em cima, graças a deus. A agenda lotada. Sexta-feira a gente vai fazer o lançamento de mais uma música nova [...] Estamos preparando um DVD para esse ano também, vai fechar as atrações e a gente vai estar postando”, comentou.