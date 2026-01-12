Menu
VERÃO
FESTA

Luiz Caldas leva Festa Magia a Salvador em clima de Carnaval

Às vésperas do aniversário, artista promete três horas de show ao pôr do sol

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

12/01/2026 - 12:57 h
Luiz promete um encontro pensado como aquecimento para a folia
Luiz promete um encontro pensado como aquecimento para a folia

Às vésperas de completar 63 anos, Luiz Caldas transforma Salvador em palco de uma prévia do Carnaval no próximo domingo, 18, quando comanda a tradicional Festa Magia no Museu de Arte Moderna da Bahia, a partir das 16h.

Na véspera do aniversário, celebrado no dia 19 de janeiro, o artista anuncia três horas de apresentação no MAM. O recado reforça a vitalidade e a alegria de comemorar a própria trajetória cantando e dançando ao lado do público fiel, como vem fazendo ao longo dos últimos anos.

Mais do que marcar a data, Luiz promete um encontro pensado como aquecimento para a folia, com repertório na medida para fazer os fãs pularem e sentirem a energia que toma conta da cidade nesta época.

"É um show com canções emblemáticas, um repertório que conta histórias, atravessa épocas e, ao mesmo tempo, é fresco. Vai ter muita música boa, minhas e de meus colegas da Axé Music. Será uma festa linda dentro do nosso verão, que é muito bonito”.

O cenário também é parte central da experiência. A apresentação começa ao pôr do sol, quando o visual do MAM ajuda a criar o clima da noite. “Eu adoro preparar espetáculos diferentes, mas que mantêm a mesma energia e magia. O cenário do MAM completa tudo: aquele visual já é um espetáculo à parte”,

No setlist, sucessos aguardados como 'Tieta', 'Magia', 'Ajayô' e 'O que é que essa nega quer' se misturam a surpresas e momentos de criação espontânea, em uma comunhão que traduz a essência do encontro com o criador da Axé Music. O convite ao público é direto: “Serão três horas de muita música. Preparem-se”, brinca ele.

A temporada de verão segue intensa. No dia 8 de fevereiro, Luiz Caldas retorna com o Baile do Luiz, na Chácara Baluarte, reforçando a tradição de eventos marcados por música, dança e celebração coletiva.

x