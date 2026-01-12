FESTA
Luiz Caldas leva Festa Magia a Salvador em clima de Carnaval
Às vésperas do aniversário, artista promete três horas de show ao pôr do sol
Por Beatriz Santos
Às vésperas de completar 63 anos, Luiz Caldas transforma Salvador em palco de uma prévia do Carnaval no próximo domingo, 18, quando comanda a tradicional Festa Magia no Museu de Arte Moderna da Bahia, a partir das 16h.
Na véspera do aniversário, celebrado no dia 19 de janeiro, o artista anuncia três horas de apresentação no MAM. O recado reforça a vitalidade e a alegria de comemorar a própria trajetória cantando e dançando ao lado do público fiel, como vem fazendo ao longo dos últimos anos.
Mais do que marcar a data, Luiz promete um encontro pensado como aquecimento para a folia, com repertório na medida para fazer os fãs pularem e sentirem a energia que toma conta da cidade nesta época.
"É um show com canções emblemáticas, um repertório que conta histórias, atravessa épocas e, ao mesmo tempo, é fresco. Vai ter muita música boa, minhas e de meus colegas da Axé Music. Será uma festa linda dentro do nosso verão, que é muito bonito”.
O cenário também é parte central da experiência. A apresentação começa ao pôr do sol, quando o visual do MAM ajuda a criar o clima da noite. “Eu adoro preparar espetáculos diferentes, mas que mantêm a mesma energia e magia. O cenário do MAM completa tudo: aquele visual já é um espetáculo à parte”,
No setlist, sucessos aguardados como 'Tieta', 'Magia', 'Ajayô' e 'O que é que essa nega quer' se misturam a surpresas e momentos de criação espontânea, em uma comunhão que traduz a essência do encontro com o criador da Axé Music. O convite ao público é direto: “Serão três horas de muita música. Preparem-se”, brinca ele.
A temporada de verão segue intensa. No dia 8 de fevereiro, Luiz Caldas retorna com o Baile do Luiz, na Chácara Baluarte, reforçando a tradição de eventos marcados por música, dança e celebração coletiva.
