Bonfim, Iemanjá e Carnaval: confira como aproveitar sem prejudicar a saúde

Com a chegada do verão, Salvador se enche de manifestações culturais que atraem multidões de soteropolitanos e turistas, como Iemanjá, Carnaval e a tradicional Lavagem do Bonfim, que acontece nesta quinta-feira, 15. No entanto, para curtir a folia da melhor forma, é fundamental adotar cuidados que garantam diversão sem prejuízos à saúde.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Paulo Novis Rocha, coordenador do Serviço de Nefrologia do Hospital da Bahia e professor titular do Departamento de Medicina da Faculdade de Medicina da Bahia (UFBA), compartilhou orientações importantes para aproveitar as festas com segurança:

1. Hidrate-se corretamente

De acordo com o especialista, a principal recomendação é beber água regularmente, mesmo sem sentir sede.

“O calor intenso e a transpiração aumentam muito a perda de líquidos. O ideal é alternar água com bebidas que contenham sais minerais, especialmente se a pessoa estiver suando muito ou caminhando longas distâncias”.

Ele alerta ainda para o consumo excessivo de álcool. “É importante evitar passar muitas horas apenas com bebidas alcoólicas, que desidratam. Urina muito escura e em pouca quantidade são sinais de alerta de hidratação inadequada”, destacou Rocha.

2. Mantenha uma alimentação balanceada

Segundo Paulo Novis Rocha, antes de sair para as festas, o ideal é optar por refeições leves, com boa quantidade de carboidratos, frutas e proteínas magras. Durante os eventos, a atenção com a alimentação deve ser redobrada, principalmente com comida de rua.

“É preciso observar a higiene do local, evitar alimentos crus, maionese caseira, frutos do mar mal conservados e comidas expostas ao sol. Prefira alimentos preparados na hora e bem cozidos. Em caso de dúvida, é melhor não consumir”, explicou.

3. Use protetor solar

O especialista reforça que o uso de protetor solar é indispensável, com fator de proteção adequado (FPS 30 ou maior), reaplicado a cada duas horas ou após suor intenso.

“Chapéus, bonés, óculos escuros e roupas leves ajudam muito na proteção. Sempre que possível, procure áreas de sombra e evite a exposição direta ao sol nos horários mais quentes do dia, entre 10h e 16h”, orientou Paulo.

4. Atenção às bebidas alcoólicas

O nefrologista chama atenção para os riscos associados ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas, como aumento da desidratação, queda de pressão, hipoglicemia, maior risco de acidentes e mal-estar geral.

“Além disso, em calor intenso, os efeitos do álcool são potencializados. Para reduzir danos, recomenda-se intercalar bebida alcoólica com água, evitar beber em jejum, estabelecer limites e nunca dirigir após consumir álcool. Pessoas com doenças crônicas devem ter cuidado redobrado”, destacou o nefrologista.

Sinais de alerta

O especialista listou sintomas que podem indicar desidratação, insolação ou exaustão e que exigem atenção imediata:

tontura

fraqueza intensa

confusão mental

dor de cabeça persistente

náuseas e vômitos

câimbras

pele muito quente ou seca

desmaio

redução importante do volume de urina

“Febre alta associada a esses sintomas é um sinal de alerta importante. Nesses casos, é fundamental procurar atendimento médico imediatamente”, alertou.

Atenção redobrada para pessoas com doenças crônicas

Pessoas com hipertensão, diabetes, doenças renais ou cardíacas, além daquelas que utilizam diuréticos, insulina ou outros medicamentos contínuos, devem ter cuidados especiais.

"Manter os horários das medicações, garantir boa hidratação e evitar excessos de álcool são medidas essenciais. Em caso de sintomas fora do habitual, a orientação é interromper a festa e buscar avaliação médica", ressaltou Paulo.