Museus em Salvador terão programação especial ao longo do mês; confira

Museus vão promover momentos de lazer para toda família - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Os museus de Arte Contemporânea da Bahia (MAC_Bahia), de Arte da Bahia (MAB) e o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) terão uma programação especial, entre os dias 7 e 12 de janeiro. A ação é uma iniciativa do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC), unidade da Secretaria de Cultura da Bahia (SecultBa), que administra os espaços.

Leia mais:

>> Feira da Gestante segue até esta quarta em shopping de Salvador

>> Bombeiros controlam princípio de incêndio no TCA

Além de todas as exposições de arte que já estão disponíveis nos espaços culturais, os museus se dividirão em diversas opções de lazer, com oficinas de arte, teatro, dança, música, apresentações artísticas e um leque de atividades para o público infanto-juvenil.

No Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC_Bahia), a programação desta semana inclui atividades para todas as idades, como oficinas de desenho com Realidade Aumentada, oficina de cartões postais e oficinas de criação de músicas. Além das exposições permanentes, o Museu de Arte da Bahia (MAB), oferece em sua programação semanal oficinas de teatro e espetáculo teatral no auditório do museu.

Já no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), o destaque vai para a oficina de circo para crianças de 8 a 12 anos, que será realizada no espaço das Arcadas.





Confira programação semanal completa dos museus do IPAC para esta semana:





Programação Museus - 07/01 a 12/01

Museu de Arte Contemporânea da Bahia

- Último lote;

- “Muro” Galeria de Arte Urbana;

- Dona Fulô e outras Joias Negras;

- Trans Laerte.

07/01 (terça-feira)

- FÉRIAS NO MAC (vagas limitadas por ordem de chegada)

COMBO INFANTIL (6 a 11 anos)

14h - OFICINA: CÂMERA FOTOGRÁFICA DE PAPEL CARTÃO

15h30 - Experiência com RA na Galeria de Arte Urbana

16h - VISITA GUIADA

18h - OFICINA NOTURNA: “Transformando Imagens 2D em Modelos 3D para Impressão” (A partir de 16 anos. Vagas limitadas por ordem de chegada)

08/01 (quarta-feira)

- FÉRIAS NO MAC (vagas limitadas por ordem de chegada)

COMBO INFANTIL (6 a 11 anos)

10h - VISITA GUIADA

10h45 - Experiência com RA na Galeria de Arte Urbana

11h - OFICINA: CARTÕES POSTAIS COMBO JUVENIL (12 a 16 anos)

14h - OFICINA: LIGHT PAINTING COM CELULAR

15h - Experiência com RA na Galeria de Arte Urbana

15h30 - VISITA GUIADA

18h - OFICINA NOTURNA: “Fotoperformance” (A partir de 16 anos. Vagas limitadas por ordem de chegada)

09/01 (quinta-feira)

- FÉRIAS NO MAC (vagas limitadas por ordem de chegada)

COMBO INFANTIL (6 a 11 anos)

10h - VISITA GUIADA

10h45 - Experiência com RA na Galeria de Arte Urbana

11h - OFICINA: CARTÕES POSTAIS COMBO JUVENIL (12 a 16 anos)

14h - VISITA GUIADA

15h - Experiência com RA na Galeria de Arte Urbana

15h30 - OFICINA: COLAGEM DIGITAL

10/01 (sexta-feira)

- FÉRIAS NO MAC (vagas limitadas por ordem de chegada)

COMBO JUVENIL (12 a 16 anos)

16h - VISITA GUIADA

17h - OFICINA: STOP MOTION COM CELULAR

18h30 - CINE PAREDÃO

11/01 (sábado) - Sessões às 11h, 14h e 16h

OFICINA INFANTIL: Criando música com o Song Maker (a partir de 6 anos/ vagas limitadas por ordem de chegada)

17h - VISITA GUIADA “CIRCUITO MAC_BAHIA” (ponto de encontro mini rampa de Skate)

12/01 (domingo)

- AMANHECER NO MAC Programa de bem-estar

08h - AMANHECER COM YOGA por Carla Dantas

10h - CLASSE DE MOVIMENTO VITAL EXPRESSIVO com Mar Vaquer

16h - RECREAÇÃO INFANTIL Aula de Circo com Gio. Faixa etária: 5 a 10 anos

17h - VISITA GUIADA “CIRCUITO MAC_BAHIA” (ponto de encontro mini rampa de Skate)

Museu de Arte da Bahia (MAB)

(De terça a domingo das 10h às 18h:)

- OLGA GÓMEZ - ALEGRIA DA CRIAÇÃO;

- CARYBÉ E O POVO DA BAHIA.

07/01 (terça-feira)

09h - 13h Vila Verão: Oficina de Corpos Inventados;

15h - 18h Oficina de Interpretação em Shakespeare;

18h - 21h Oficina de Zootomia - Inscrições pelo Sympla

08/01 (quarta-feira)

09h - 13h Vila Verão: Oficina o museu através da criança;

15h - 18h Oficina de Teatro para iniciantes;

18h - 21h Oficina de Afro Fabulação e arte drag - Inscrições pelo Sympla

09/01 (quinta-feira)

09h - 13h Vila Verão: Oficina o museu através da criança;

18h - 21h Oficina de Zootomia - Inscrições pelo Sympla

10/01 (sexta-feira)

09h - 13h Vila Verão: Oficina de Corpos Inventados;

15h - 18h Oficina de Interpretação em Shakespeare;

18h - 21h Oficina de Afro Fabulação e arte drag - Inscrições pelo Sympla;

19h - 21h Espetáculo Teatral “O Sonho de Um Homem Ridículo”, com Kaika Alves - Ingressos pelo Sympla

11/01 (sábado)

09h - 13h Vila Verão: Oficina de Corpos Inventados - Inscrições pelo Sympla;

19h - 21h Espetáculo Teatral “O Sonho de Um Homem Ridículo”, com Kaika Alves - Ingressos pelo Sympla.

Museu de Arte Moderna (MAM)

(De terça-feira a domingo de 10h às 18h):

- EXPOSIÇÃO “VILA VELHA, POR EXEMPLO 60 ANOS DE UM TEATRO NO BRASIL” (Casarão e Galeria 3);

- COLEÇÃO de ARTE POPULAR LINA BO BARDI (Espaço Lina);

- LINHA DO TEMPO DO MAM e LIVRARIA CARAMURÊ (Espaço Solar);

- MOSTRA DE TRABALHOS DAS OFICINAS DE XILO (Galpão das Oficinas).

11/01 (sábado)

- Educativo da Exposição “Vila Velha por Exemplo - 60 anos de um teatro no Brasil”

10h - Oficina de Circo para Crianças de 08 a 12 anos - gratuita (ministrada por Yerko Haupt)

Local: Arcadas

Inscrições pelo instagram (instagram.com/teatrovilavelha) ou no local, no dia da atividade.