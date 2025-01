Feira da Gestante segue até esta quarta em shopping de Salvador

- Foto: Divulgação

A tradicional Feira da Gestante, Bebê e Criança permanece até estar quarta-feira, 8, no Shopping Bela Vista. Das 13h até às 21h, com entrada gratuita, no estacionamento G1.

A feira é um paraíso de compras para mamães, papais e familiares que querem garantir os melhores produtos para os pequenos, com opções completas para o enxoval a preços promocionais. A feira, que teve início no último sábado, 4, preparou uma seleção exclusiva de roupinhas de bebê, brinquedos educativos, itens de decoração personalizados e acessórios práticos para o dia a dia das crianças.

Para tornar a experiência ainda mais especial, os expositores oferecem diversas promoções com peças a partir de R$ 1,99, tornando o evento uma oportunidade única para explorar marcas exclusivas, produtos de qualidade e descobrir as últimas tendências no universo infantil.