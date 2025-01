No Festival Virada, Luan Santana fala sobre 1ª filha: "Amor mais puro"

Cantor Luan Santana durante show em Salvador - Foto: Reprodução | A TARDE Play

Quarta atração do Festival Virada Salvador, já se apresentando na madrugada desta quarta-feira, 1º de janeiro, o cantor Luan Santana falou ao público de baianos e turistas sobre o recente nascimento de Serena, a sua primeira filha.

"Eu tenho um relacionamento de amor, de paixão, de cumplicidade, uma conexão fora desse planeta [com Salvador]. E é por isso que é tão especial estar aqui com vocês hoje, no melhor final de ano da minha vida, quando eu conheci o amor mais puro que existe", declarou durante sua apresentação na madrugada de Réveillon.

A filha do cantor com a influenciadora Jade Magalhães nasceu no sábado, 28, ou seja, há quatro dias.

No show em Salvador, Luan Santana apresentou sucessos, como "Morena", "Água com açúcar", "Vingança" e até "Meteoro", com músicas de todas as fases da sua carreira.

Antes de Luan Santana, também se apresentaram no último dia do Festival Virada Salvador, Parangolé, Jorge e Mateus, Léo Santana (responsável pela contagem na virada), Belo e Mari Fernandez.