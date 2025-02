Noite da Beleza Negra homenageia berço do Ilê e Dete Lima

44ª Noite da Beleza Negra 2025 acontece neste final de semana - Foto: Divulgação

O Curuzu, em Salvador, recebe no próximo sábado, 15, a 44ª Noite da Beleza Negra 2025. Neste ano, o tema tem relação com o bairro berço do bloco afro, “O Curuzu é o mundo: e a porta de entrada é a percussão”. A festa acontece na Senzala do Barro Preto, a partir das 20h30.

No palco, irão acontecer encontros musicais, performances e, nesta edição histórica, uma homenagem a Ekedi Dete Lima, uma das fundadoras do Ilê Aiyê e estilista do bloco.

A Noite da Beleza Negra 2025 tem como atrações já confirmadas as cantoras e compositoras baianas Rachel Reis e Larissa Luz, o Coletivo Afrobapho, a orquestra Aguidavi do Jêje, a atriz e cantora Denise Correia e as atrizes Cris Vianna e Jennifer Nascimento.

A anfitriã é Band’Aiyê, sob regência dos maestros Mário Pam e Kehindê Boa Morte. O roteiro e a direção artística são assinados por Ridson Reis.

O evento vai eleger a Rainha do Ilê Aiyê 2025, que irá desfilar no Carnaval em que o bloco celebra 50 anos do seu primeiro desfile carnavalesco. Com apresentação de Arany Santana, Sandro Teles e Val Benvindo, o evento traz, este ano, uma quarta personalidade surpresa que integrará o time de apresentadores.

Adriane, Camila, Caroline, Cecilia, Ivana, Isis, Lorena, Maria Victoria, Nayara, Rafaela, Stephanie, Tainã, Thuane, Wania e Yasmin são as finalistas que levarão sua torcida para reforçar os aplausos pelo seu carisma, beleza e desenvoltura na dança afro e provar que merecem a tão almejada coroa, que será entregue pela atual Deusa do Ébano, Larissa Valéria Sá Sacramento.

SERVIÇO:

44ª Noite da Beleza Negra

Data: 15 de fevereiro (sábado)

Local: Senzala do Barro Preto - Curuzu

Horário: 22h I Abertura dos portões: 20h30

Ingressos: Ticket Maker e Senzala do Barro Preto

Pista - R$ 200 (inteira) e R$ 100,00 (meia) - Lote 1 (Valor convencional)

R$ 45 (inteira) e R$ 22,50 (Ingresso social)

R$ 100 (inteira) e R$ 50 (Ingresso promocional)

Camarote - R$ 300 (inteira) e R$ 150 (meia) - Lote 1 (Valor convencional)