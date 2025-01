Olodum leva clássicos e anima público do Festival Virada Salvador

Olodum abriu a segunda noite do Festival Virada Salvador - Foto: Raphael Muller | AG. A TARDE

A banda Olodum marcou presença mais um ano no Festival Virada Salvador. Na Arena O Canto da Cidade, o grupo levou os seus grandes clássicos e embalou o público presente, na noite deste sábado, 28.

Hits como 'Alegria Geral', 'Lindo demais' e 'Avisa lá' abriram a apresentação da Olodum, que ainda interpretou 'Rosa', 'É Lindo de Se Ver' e 'Vem Meu Amor'.

"Essa é a banda Olodum, a banda criadora do samba reggae. A alegria reina", destacou Lucas di Fiori, na abertura do show no Festival Virada Salvador, que seguirá até o próximo dia 31 de dezembro.

Num outro momento da performance, a Olodum levou uma nova canção: 'Saudade', de Pedro Pondé, que conta com a participação da banda baiana e de Saulo Fernandes.

Antes de subir ao palco com o grupo, na coletiva de imprensa, Fiori comentou das referências do grupo para a noite. "O Olodumaré rege a nossa musicalidade, então com certeza no palco já tem canções que a gente vai estar levando para o carnaval", declarou.

O cantor completou: "Já é uma forma festiva da gente iniciar as comemorações e esperamos que com a bênção do Olodumaré a gente possa ter um Carnaval de muita paz, que é o que a gente necessita, que é o que a gente sonha".

Sobre o Carnaval 2025, o grupo confirmou a pipoca na sexta e terça-feira da folia. No domingo, a banda estará com o tradicional bloco.