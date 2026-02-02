Menu
SAMBA E AXÉ

Pelourinho oferece festas gratuitas no pré-Carnaval; saiba quais são

Cidade se enche de eventos imperdíveis durante o verão

Agatha Victoria Reis

Agatha Victoria Reis

02/02/2026 - 17:12 h

Cidade se enche de eventos imperdíveis durante o verão
Cidade se enche de eventos imperdíveis durante o verão -

O verão de Salvador ganha ainda mais ritmo com uma programação intensa de eventos espalhados pela cidade. Na Praça das Artes Neguinho do Samba, localizada no Pelourinho, o espaço movimenta a capital baiana ao receber eventos gratuitos e pagos entre os dias 2 e 6 de fevereiro.

Nas últimas semanas, o local se consolidou como ponto de encontro do público que circula pelo Centro Histórico, reunindo cerca de 15 mil pessoas. A programação foi marcada por ensaios de verão de bandas tradicionais como Cheiro de Amor, Pimenta Nativa, Ilê Aiyê e Patrulha do Samba.

Leia Também:

Palhaços do Rio Vermelho colorem Salvador com desfile de pré-Carnaval
Dia de Iemanjá: o que você precisa saber para celebrar a Rainha do Mar
Bloco famoso agita lavagem em Salvador com shows gratuitos

O espaço também contou com participações especiais de grandes nomes da música baiana, como Daniela Mercury, Léo Santana, Alinne Rosa, Ju Moraes e Jau, reforçando o protagonismo do Centro Histórico como polo cultural.

Entre os dias 2 e 6 de fevereiro, a animação continua com atrações imperdíveis como Olodum, É o Tchan e Samba Trator, em eventos gratuitos e pagos. A programação celebra o samba e a música afro-baiana, levando diversidade sonora e muita energia para o coração de Salvador.

Veja programação:

  • 02.02 – Cortejo Afro (Meu Bilhete)| A partir de R$100,00
  • 03.02 – Terça da Benção – Olodum (Meu Bilhete e Casa do Olodum)
  • 04.02 – É o Tchan (Gratuito)
  • 05.02 – Araketu (Gratuito)
  • 06.02 – Samba Trator + Omo Obá (Gratuito)

Tags:

eventos gratuitos Salvador pelourinho Praça das Artes

x