Shows, torneios, yoga, dança e muito mais agitam orla de Salvador

Esporte e bem-estar marcam o Verão Pé na Areia 2026 em Salvador - Foto: Divulgação

A orla de Salvador, na região da 3ª ponte, será palco de uma intensa programação esportiva e cultural durante o verão. Entre os dias 8 de janeiro e 8 de março, o espaço recebe o Verão Pé na Areia 2026, projeto gratuito que transforma a praia em um grande ponto de encontro para esporte, lazer, música e bem-estar, com atividades concentradas ao longo dos fins de semana.

A proposta reúne torneios esportivos disputados na areia, aulas abertas ao público, apresentações musicais ao pôr do sol e ações voltadas à economia criativa e à sustentabilidade. A iniciativa reforça o uso da orla como ambiente de convivência e prática esportiva durante a temporada mais quente do ano.

Um dos destaques da programação são as competições esportivas previstas para o mês de janeiro. O calendário começa nos dias 10 e 11, com a Copa Pé na Areia de Futevôlei, seguida pelo Torneio Setpoint 4x4, nos dias 17 e 18. Na semana seguinte, em 24 e 25 de janeiro, a areia recebe o Circuito Baiano de Baleado na Areia, enquanto o dia 31 marca a abertura da Copa Open de Beach Tennis. Além dos torneios, o público também poderá participar de treinos abertos e vivências esportivas, aproximando atletas e curiosos das modalidades praticadas diariamente no litoral da capital baiana.

As atividades fixas acontecem gratuitamente todos os fins de semana. Aos sábados, a programação começa às 9h, com aulas de yoga, seguidas, às 10h, por aulas coletivas, como funcional e hammer. Entre 12h30 e 14h, o público pode participar de aulas de dança, que incluem ritmos como Zumba, Axé, Samba e FitDance. Aos domingos, a dinâmica se repete pela manhã, com yoga às 9h e aula coletiva às 10h, além das aulas de dança no início da tarde. Das 14h às 15h, o espaço recebe ainda o Concurso Dança Salvador.

A música também tem lugar garantido no Verão Pé na Areia. Todos os sábados, das 15h30 às 17h30, acontecem shows gratuitos ao pôr do sol. A abertura da programação musical será no dia 10 de janeiro, com apresentação de Uel, enquanto as demais atrações serão divulgadas semanalmente pela organização.

Além do esporte e da música, o projeto aposta em experiências paralelas para o público, como ações de flash tattoo, áreas de convivência e ativações de marcas. A programação inclui ainda iniciativas de sustentabilidade, com atividades de limpeza da praia e ações de conscientização ambiental, reforçando o compromisso com a preservação do espaço natural que abriga o evento.

TORNEIOS ESPORTIVOS (JANEIRO)

10 e 11/01 — Copa Pé na Areia de Futevôlei

17 e 18/01 — Torneio Setpoint 4x4

24 e 25/01 — Circuito Baiano de Baleado na Areia

31/01 — Abertura da Copa Open de Beach Tennis

Além das competições, o projeto recebe treinos abertos e vivências esportivas, aproximando o público das modalidades praticadas diariamente na orla.

AULAS E ATIVIDADES FIXAS GRATUITAS (TODOS OS FINS DE SEMANA)

Sábados

09h — Yoga

10h — Aula coletiva (funcional / hammer)

12h30 às 14h — Aula de dança (Zumba, Axé, Samba, FitDance)

Domingos

09h — Yoga

10h — Aula coletiva

12h30 às 14h — Aula de dança

14h às 15h — Concurso Dança Salvador

Todas as aulas são gratuitas e abertas ao público.

SHOWS AO PÔR DO SOL (SÁBADOS)

Os fins de tarde de sábado ganham trilha sonora especial com shows gratuitos ao pôr do sol, sempre das 15h30 às 17h30.

10/01 — Uel (show de abertura da programação musical)

Demais atrações serão divulgadas semanalmente

EXPERIÊNCIAS E ATIVAÇÕES