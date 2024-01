"Vim comer carangueijo", diz Ana Castela após show no Virada Salvador | A TARDE

Após sua apresentação no Festival Virada Salvador, Ana Castela foi junto com outras pessoas, comer uma das principais iguarias de Salvador, o caranguejo. A cantora, de 20 anos, do Mato Grosso do Sul, se apresentou neste sábado, 30, num show marcado pela presença de diversas “mini boiadeiras”.

“Gente, o show acabou, porque foi cedo, e eu vim comer caranguejo. Fiz a cabeça de todo mundo, só pra vim comer carangueijo”. A artista esteve no restaurante Boteco do Caranguejo, que tem várias unidades na capital baiana.

Ana Castela foi uma das atrações mais aguardadas do terceiro dia do Festival Virada Salvador, que acontece na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio. Também subiram ao palco neste sábado, os cantores João Gomes, Leonardo, Xanddy Harmonia, Claudia Leitte, Pabllo Vittar e Vintage Culture.

O show da artista foi marcado por cartazes suspensos por crianças e adolescentes, que estavam acompanhados de seus responsáveis. Muitas meninas estavam caracterizadas no estilo country, marca registrada da cantora, conhecida como “Boiadeira”, mas engana-se que só as crianças foram curtir a apresentação de Ana Castela. Muitas pessoas do público adulto estavam presentes, sem crianças.