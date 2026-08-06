Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ZONA PET

FAUNA AMEAÇADA

Além do tambaqui, outros peixes populares podem ter venda proibida no Brasil

Governo avalia restrições a peixes nativos; saiba quais espécies podem sumir dos mercados

Jair Mendonça Jr
Por
Inclusão do tambaqui na lista nacional oficial de espécies da fauna ameaçadas de extinção
Inclusão do tambaqui na lista nacional oficial de espécies da fauna ameaçadas de extinção - Foto: Sebrae RO

A inclusão do tambaqui na lista nacional oficial de espécies da fauna ameaçadas de extinção, por meio da Portaria número 1.666 do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, ampliou o debate sobre a sustentabilidade dos recursos pesqueiros no país.

O prazo estabelecido pelo Governo Federal para a criação de planos de recuperação populacional colocou em evidência a situação de outras espécies nativas consumidas em território nacional.

Tudo sobre Zona Pet em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Dados do Sistema de Avaliação do Risco de Extinção da Biodiversidade, gerenciado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, indicam que a pressão da pesca comercial, a alteração de cursos de água por barramentos e a degradação de habitats naturais afetam estoques de peixes fundamentais para a economia e para a cadeia de alimentação.

Caso novas restrições de captura entrem em vigor, o mercado consumidor pode registrar impacto nos preços e na disponibilidade de espécies tradicionais em diferentes regiões brasileiras.

Espécies monitoradas pelo setor pesqueiro e órgãos ambientais

  • Surubim e Pintado: encontrados nas bacias dos rios Paraná, São Francisco, Paraguai e Amazônica. O represamento de rios e a captura de exemplares antes da idade reprodutiva reduzem a reposição natural dos estoques.
  • Dourado: presente na bacia da Prata e no Pantanal. A espécie sofre com a degradação ambiental e já possui controle de pesca em estados das regiões Sul e Sudeste.
  • Piau e Piaçu: espécies de ampla distribuição em bacias hidrográficas do interior do país. Dependem da preservação de matas ciliares e áreas de alagamento para reprodução, fatores ameaçados pelo desmatamento e pelo uso do solo.
  • Robalo: peixe de manguezais e áreas estuarinas do litoral brasileiro. A alta vulnerabilidade durante o período de reprodução atrai fiscalização e debates sobre ampliação de períodos de defeso.

O papel da piscicultura na oferta de alimentos

Diante das restrições aplicadas à pesca em ambientes naturais, o mercado depende da piscicultura para manter o abastecimento.

A criação de peixes em cativeiro regulamentado assegura a presença de produtos de origem controlada nos pontos de venda, reduzindo a dependência do extrativismo em rios e mares.

Leia Também:

PROIBIÇÃO

Peixe popular no Brasil entra em extinção e pode ter venda proibida
Peixe popular no Brasil entra em extinção e pode ter venda proibida imagem

BEM-ESTAR

Peixes de aquário: veja dicas essenciais de como cuidar dos animais
Peixes de aquário: veja dicas essenciais de como cuidar dos animais imagem

BAHIA

Peixe altamente perigoso é encontrado em praia perto de Salvador
Peixe altamente perigoso é encontrado em praia perto de Salvador imagem
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

fauna brasileira Tambaqui

Relacionadas

Mais lidas