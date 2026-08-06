Além do tambaqui, outros peixes populares podem ter venda proibida no Brasil

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A inclusão do tambaqui na lista nacional oficial de espécies da fauna ameaçadas de extinção, por meio da Portaria número 1.666 do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, ampliou o debate sobre a sustentabilidade dos recursos pesqueiros no país.

O prazo estabelecido pelo Governo Federal para a criação de planos de recuperação populacional colocou em evidência a situação de outras espécies nativas consumidas em território nacional.

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Dados do Sistema de Avaliação do Risco de Extinção da Biodiversidade, gerenciado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, indicam que a pressão da pesca comercial, a alteração de cursos de água por barramentos e a degradação de habitats naturais afetam estoques de peixes fundamentais para a economia e para a cadeia de alimentação.

Caso novas restrições de captura entrem em vigor, o mercado consumidor pode registrar impacto nos preços e na disponibilidade de espécies tradicionais em diferentes regiões brasileiras.

Espécies monitoradas pelo setor pesqueiro e órgãos ambientais

Surubim e Pintado : encontrados nas bacias dos rios Paraná, São Francisco, Paraguai e Amazônica. O represamento de rios e a captura de exemplares antes da idade reprodutiva reduzem a reposição natural dos estoques.

e : encontrados nas bacias dos rios Paraná, São Francisco, Paraguai e Amazônica. O represamento de rios e a captura de exemplares antes da idade reprodutiva reduzem a reposição natural dos estoques. Dourado : presente na bacia da Prata e no Pantanal. A espécie sofre com a degradação ambiental e já possui controle de pesca em estados das regiões Sul e Sudeste.

: presente na bacia da Prata e no Pantanal. A espécie sofre com a degradação ambiental e já possui controle de pesca em estados das regiões Sul e Sudeste. Piau e Piaçu : espécies de ampla distribuição em bacias hidrográficas do interior do país. Dependem da preservação de matas ciliares e áreas de alagamento para reprodução, fatores ameaçados pelo desmatamento e pelo uso do solo.

e : espécies de ampla distribuição em bacias hidrográficas do interior do país. Dependem da preservação de matas ciliares e áreas de alagamento para reprodução, fatores ameaçados pelo desmatamento e pelo uso do solo. Robalo : peixe de manguezais e áreas estuarinas do litoral brasileiro. A alta vulnerabilidade durante o período de reprodução atrai fiscalização e debates sobre ampliação de períodos de defeso.

O papel da piscicultura na oferta de alimentos

Diante das restrições aplicadas à pesca em ambientes naturais, o mercado depende da piscicultura para manter o abastecimento.

A criação de peixes em cativeiro regulamentado assegura a presença de produtos de origem controlada nos pontos de venda, reduzindo a dependência do extrativismo em rios e mares.