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Peixe altamente perigoso é encontrado em praia perto de Salvador

Município acionou alerta para banhistas e mergulhadores

Agatha Victoria Reis
Por
Peixe-leão
Peixe-leão - Foto: Divulgação

Um peixe conhecido por ser venenoso foi encontrado na praia de Ipitanga, em Lauro de Freitas. A espécie, popularmente chamada de peixe-leão, que é exótica, invasorae representa riscos à segurança de banhistas e pescadores, foi visto na terça-feira, 9.

A Prefeitura de Lauro de Freitas, por meio do Salvamento Aquático (Salvamar LF), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Civil e Ordem Pública (SSPLF), divulgou um alerta para banhistas e mergulhadores da região, reforçando a necessidade de atenção no litoral do município.

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Segundo o coordenador do Salvamento Aquático Municipal, Ismael Djalma, foram encontrados dois animais da espécie. Os peixes foram recolhidos e encaminhados aos órgãos ambientais competentes.

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Sobre o peixe-leão

O peixe-leão é um predador venenoso, nativo do Indo-Pacífico, que se tornou uma das maiores pragas ambientais no litoral do Brasil e do Caribe.

O animal tem aparência exótica, com listras em tons de branco, laranja, vermelho e marrom, além de longos espinhos e nadadeiras ornamentais.

A espécie invasora reproduz-se rapidamente e devasta as populações de peixes nativos, gerando um grave desequilíbrio ecológico e prejudicando a pesca.

Apesar de ser venenoso, a presença do peixe-leão exige atenção, mas não é motivo para pânico.

Sintomas do contato com o peixe-leão

Dentre os principais sintomas causados pelo contato com a espécie invasora estão dor intensa, inchaço, vermelhidão, sensação de queimação, náuseas, vômitos, tontura e mal-estar.

A gestão municipal orienta os banhistas e mergulhadores a reforçarem a atenção durante o banho de mar. Caso o banhista veja o animal, é instruído que não toque no animal e informe imediatamente ao salvamento aquático.

Imagem ilustrativa da imagem Peixe altamente perigoso é encontrado em praia perto de Salvador
Foto: Divulgação

Em caso de contato ou ferroada do peixe-leão, é orientado que a pessoa deixe o mar imediatamente para evitar riscos de afogamento e seja encaminhada o mais rápido para atendimento médico.

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