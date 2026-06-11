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Além de Feira de Santana, outras 21 cidades sofreram apagão; veja o motivo

Falha afetou municípios do Recôncavo Baiano e mobilizou equipes para a recomposição do sistema

Luan Julião
Por
Interrupção no sistema elétrico atingiu cidades baianas
Interrupção no sistema elétrico atingiu cidades baianas - Foto: Rafaela Araújo / Ag. A TARDE - 09/02/2023

A interrupção no fornecimento de energia elétrica registrada na manhã desta quinta-feira, 11, em cidades do Recôncavo Baiano foi provocada por um desligamento na subestação Governador Mangabeira. A informação foi confirmada pela AXIA Energia, responsável pela operação da unidade.

Segundo a empresa, a ocorrência foi registrada às 9h04 e afetou parcialmente o abastecimento de energia em 21 municípios da região. Logo após a identificação do problema, equipes técnicas iniciaram os procedimentos para recompor as instalações e restabelecer o sistema.

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De acordo com a AXIA Energia, a subestação voltou a operar às 11h05, permitindo o retorno gradual do fornecimento nas áreas atingidas. A normalização do serviço ocorreu de forma progressiva após autorização da Neoenergia Coelba, com o último alimentador sendo religado às 11h11.

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Durante a manhã, moradores de diversas cidades relataram falta de energia, situação que impactou residências, estabelecimentos comerciais e serviços em diferentes localidades do Recôncavo.

A empresa informou ainda que segue monitorando o funcionamento do sistema elétrico para garantir a estabilidade da operação após a ocorrência.

Veja a nota na íntegra

A AXIA Energia informa que, às 9h04 desta quinta-feira, 11, ocorreu um desligamento na subestação Governador Mangabeira, localizada no município de Governador Mangabeira (BA), impactando o fornecimento de energia em parte de 21 municípios do Recôncavo Baiano.

A empresa iniciou imediatamente as ações para recomposição das instalações e normalização do atendimento aos consumidores.

Às 11h05, a subestação voltou a ser energizada, possibilitando o restabelecimento do fornecimento de energia nas regiões afetadas. Após autorização da Neoenergia Coelba, os alimentadores foram gradualmente restabelecidos, sendo o último energizado às 11h11.

A AXIA Energia segue acompanhando a operação do sistema.

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