Cães terapeutas são a nova atração em natal de shopping
Golden retrievers Hugo e Mike recebem visitantes no centro comercial
Por Bianca Carneiro
O Parque Shopping Bahia irá apostar em um Natal diferente com a presença de Hugo e Mike, dois cães terapeutas da raça golden retriever. Batizados carinhosamente de “Cães Noel”, eles participam da programação natalina e recebem visitantes de todas as idades.
Os encontros com Hugo e Mike ocorrem às sextas, sábados e domingos, das 18h às 21h, na Praça Central do shopping. Durante as sessões, os cães têm intervalos para descanso, alimentação e hidratação, cumprindo protocolos de bem-estar animal.
Ricardo Ferreira, adestrador e condutor dos cães, ressalta a importância da presença terapêutica em ambientes públicos:
Leia Também:
“A presença de cães terapeutas em ambientes públicos ajuda a despertar sentimentos de alegria e tranquilidade. Hugo e Mike são treinados para interagir de forma calma e afetuosa, criando conexões genuínas com quem se aproxima”, explica.
A ação com os “Cães Noel” integra a programação natalina do Parque Shopping Bahia, que também conta com o tradicional Papai Noel negro, decoração temática, escorrega gigante e outras experiências gratuitas para o público.
Serviços
O quê: Visitação com os Cães Noel (Hugo e Mike)
Quando: Sextas, sábados e domingos, das 18h às 21h
Onde: Praça Central — Parque Shopping Bahia
Valor: Gratuito
Observação: Os animais realizam pausas conforme necessidade para garantir descanso, alimentação e hidratação.
