ZONA PET
ZONA PET

Cães terapeutas são a nova atração em natal de shopping

Golden retrievers Hugo e Mike recebem visitantes no centro comercial

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

11/11/2025 - 21:16 h
Encontros com Hugo e Mike ocorrem às sextas, sábados e domingos
Encontros com Hugo e Mike ocorrem às sextas, sábados e domingos

O Parque Shopping Bahia irá apostar em um Natal diferente com a presença de Hugo e Mike, dois cães terapeutas da raça golden retriever. Batizados carinhosamente de “Cães Noel”, eles participam da programação natalina e recebem visitantes de todas as idades.

Os encontros com Hugo e Mike ocorrem às sextas, sábados e domingos, das 18h às 21h, na Praça Central do shopping. Durante as sessões, os cães têm intervalos para descanso, alimentação e hidratação, cumprindo protocolos de bem-estar animal.

Ricardo Ferreira, adestrador e condutor dos cães, ressalta a importância da presença terapêutica em ambientes públicos:

“A presença de cães terapeutas em ambientes públicos ajuda a despertar sentimentos de alegria e tranquilidade. Hugo e Mike são treinados para interagir de forma calma e afetuosa, criando conexões genuínas com quem se aproxima”, explica.

A ação com os “Cães Noel” integra a programação natalina do Parque Shopping Bahia, que também conta com o tradicional Papai Noel negro, decoração temática, escorrega gigante e outras experiências gratuitas para o público.

Serviços

O quê: Visitação com os Cães Noel (Hugo e Mike)

Quando: Sextas, sábados e domingos, das 18h às 21h

Onde: Praça Central — Parque Shopping Bahia

Valor: Gratuito

Observação: Os animais realizam pausas conforme necessidade para garantir descanso, alimentação e hidratação.

x