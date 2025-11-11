Cães terapeutas são a nova atração em natal de shopping

Encontros com Hugo e Mike ocorrem às sextas, sábados e domingos - Foto: Divulgação

O Parque Shopping Bahia irá apostar em um Natal diferente com a presença de Hugo e Mike, dois cães terapeutas da raça golden retriever. Batizados carinhosamente de “Cães Noel”, eles participam da programação natalina e recebem visitantes de todas as idades.

Os encontros com Hugo e Mike ocorrem às sextas, sábados e domingos, das 18h às 21h, na Praça Central do shopping. Durante as sessões, os cães têm intervalos para descanso, alimentação e hidratação, cumprindo protocolos de bem-estar animal.

Ricardo Ferreira, adestrador e condutor dos cães, ressalta a importância da presença terapêutica em ambientes públicos:

“A presença de cães terapeutas em ambientes públicos ajuda a despertar sentimentos de alegria e tranquilidade. Hugo e Mike são treinados para interagir de forma calma e afetuosa, criando conexões genuínas com quem se aproxima”, explica.

A ação com os “Cães Noel” integra a programação natalina do Parque Shopping Bahia, que também conta com o tradicional Papai Noel negro, decoração temática, escorrega gigante e outras experiências gratuitas para o público.