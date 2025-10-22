Caramelo: Treinador do cão revela preparação do animal para filme

Rafa Vitti com cão protagonista no filme Caramelo da Netflix - Foto: Divulgação | Netflix

O mundo pet é bastante diverso e cada vez mais vemos que os animais são capazes de fazer as mais variadas tarefas, tornando-se grandes parceiros dos humanos.

Entre as diversas formas de suporte, está a utilização de cães nos hospitais como instrumento de terapia assistida para pacientes, para o tratamento de pessoas portadoras do Transtorno do Espectro Autista (TEA), além de ações policiais, onde o cão é treinado para auxiliar os agentes nas missões pelas ruas, como encontrar uma pessoa desaparecida, soterrada, localizar drogas ou fazer um ataque com o intuito de imobilizar alguém.

Desta vez, o portal A TARDE aborda a atuação em filmes, destacando o cão Amendoim, que interpretou "Caramelo", no filme lançado no dia 8 de outubro, na Netflix, em que um dos protagonistas é o ator Rafa Vitti.

Em entrevista exclusiva ao portal A TARDE, o CEO do grupo Estrelas Animais, Luis Estrela, responsável por treinar o animal para o filme,contou como funciona o treinamento desses animais e confessou que quando conheceu o Amendoim notou que era um animal especial e, por isso, daria super certo como protagonista. Ele pontuou também que para fazer qualquer atividade, o cão precisa passar pelo treinamento básico de adestramento com os comandos: "senta", "fica", "deita" e "aqui", porque há cenas onde eles ficam soltos e não podem fugir.

Sobre o filme Caramelo, ele explicou que a ideia era mostrar como funciona uma ONG, portanto, eram 83 cães envolvidos e muitos foram adotados. Contou ainda que o diretor do filme, Diego Freitas, fez uma exigência de que todos os envolvidos gostassem de cachorro para poder fazer o trabalho. Na equipe, segundo Luiz, tinham veterinários, nutricionistas e fisioterapeutas. Além disso, para os cães, tudo foi encarado como uma grande diversão.

"Quando o Amendoim começou a filmar, estava com sete meses de idade. Quando ele apareceu para mim no nosso sítio, ele tinha três meses de idade e eu já sabia que ele era um cachorro diferente, um cachorro especial", pontuou.

Cachorro Amendoim que interpretou Caramelo no filme

"Para o treinamento do caramelo, usamos a nossa metodologia de aplicar três pilares: carinho, brinquedo e alimento. Apesar de ele precisar destruir as coisas, precisava que fosse algo feito com método. Não é só destruir a almofada, ele tem que destruir a almofada pegando na ponta", exemplificou o empresário.

Com mais de 60 anos no mercado, a Estrela Animais já é especialista no ramo de treinamento. A escola atende o Brasil inteiro e outros países, como Canadá e Estados Unidos, devido à metodologia.

Por isso, Luis Estrela, o cachorro aprende por associação e repetição. "Então, no caso do Amendoim, não foi tão difícil para ele porque eu já sabia que ele era um cachorro diferente. Quando é um cachorro diferente, te entrega", celebrou. "O filme foi um sucesso porque era tudo espontâneo", acrescentou, ao relatar que Amendoim passava verdade no olhar.

Luis revelou durante a entrevista que, em uma das cenas com Rafa Vitti, onde o xixi deveria ser fake, o cão acabou urinando de verdade após a palavra "xixi" ser repetida várias vezes, outro treinamento que é dado ao cão para ele apontar que precisa de alguma coisa. "Essa cena foi real, de tanto que se falou a palavra 'xixi'", lembrou Luis. "É isso que você quer? É xixi? Aí ele levantou e fez xixi na cama", relatou.

"Se você falar para ele 'xixi', ele sabe o que que é, ele vai ao banheiro. Se você fala para ele 'água', ele sabe o que que é e aponta para a bolsa dele ou para a vasilha", complementou o treinador.

O CEO da Estrela Animais revelou ainda que Rafa Vitti acabou adotando um dos animais envolvidos no filme, que havia sido vítima de maus tratos e acabou perdendo uma pata. Luis contou que o cão, que tinha um temperamento reativo, foi reabilitado e depois acolhido pelo ator.