Carrapatos e casos de raiva em alta exigem atenção redobrada com os pets

Pet sendo atendido em uma clínica veterinária (ilustração) - Foto: Reprodução | Freepik

Os cuidados com os pets devem ser constantes e em algumas situações precisam ser intensificados. É o caso do aparecimento de carrapatos que costumam se proliferar em épocas onde as temperaturas estão mais altas, mas o cenário tem mostrado exatamente o contrário.

A médica veterinária Rita Araújo, em conversa com o Portal A TARDE, contou que tem atendido diversos cães e gatos com demandas de carrapato, o que, na visão dela, ocorre devido a alguns fatores, a exemplo do desmatamento.

Segundo a especialista, as mudanças climáticas como temperaturas mais amenas, alterações ambientais, desmatamento, urbanização e mudança nos padrões de uso do solo podem aumentar a presença de carrapatos em áreas urbanas e peri urbanas. Ela pontuou ainda que a falta de controle de vetores também pode contribuir para a proliferação de carrapatos.

A veterinária disse ainda que os carrapatos podem transmitir algumas doenças a exemplo de: erliquiose, anaplasmose, babesiose e doença de Lyme. Sobre os cuidados preventivos há o uso de produtos acaricidas (sprays, coleiras, comprimidos), além de vistorias regulares no pelo dos animais.

Cuidados com a raiva

Outra doença que já era considerada controlada, mas voltou a causar preocupação é a raiva. Enfermidade que possui vacina acessível nos postos de saúde tem sido alvo de queixas nas clínicas veterinárias. Dentre os fatores que podem contribuir para o cenário estão: falta de vacinação em massa de animais de rua e domésticos, movimentação de animais infectados e contato com animais silvestres infectados.

Para prevenir é preciso que haja vacinação regular de cães e gatos, além de evitar contato com animais desconhecidos. Outro ponto importante é o controle dos animais que vivem nas ruas, trabalho desenvolvido pelas prefeituras.

Araújo lembrou que é imprescindível que os tutores estejam atentos e tomem medidas preventivas para proteger a saúde de seus animais de estimação. Além disso, a colaboração com autoridades de saúde pública e veterinárias é essencial para controlar a propagação de doenças.