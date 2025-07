Cremação ou sepultamento: saiba qual melhor opção para pets

População de cães é de cerca de 60 milhões - Foto: Reprodução | Freepik

Criar pets no Brasil é um hábito de muitos lares que servem como companhia e, em muitos casos, são tratados como filhos. Há uma estimativa de que haja entre 150 e 160 milhões de animais de estimação no país, mais de três vezes a população do estado de São Paulo.

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet), os cães são a maioria dos pets: cerca de 60 milhões. Em segundo lugar aparecem as aves (40 milhões); em terceiro, os gatos (30 milhões); e, em quarto, os peixes ornamentais (20 milhões).

Mas, no momento em que os animais se despedem no plano terrestre, muitos tutores não sabem como proceder. Alguns acabam sepultando no quintal de casa ou em uma área de mata.

O Portal A TARDE conversou com a médica veterinária Lissa Glória para entender melhor o tema e conhecer qual o procedimento ideal no momento de despedida.

A especialista pontuou que a cremação é a opção mais segura e higiênica, mas é possível fazer o sepultamento com os devidos cuidados.

“A escolha entre cremação e enterro deve levar em consideração a causa da morte, as condições do local e as normas da sua cidade. A cremação é considerada a opção mais segura e higiênica. O corpo é incinerado em alta temperatura, o que elimina qualquer agente infeccioso e impede a contaminação do solo e da água. É o método mais indicado, principalmente em casos de óbitos por doenças infectocontagiosas como por exemplo a cinomose, parvovirose, leptospirose e leishmaniose. Em situações como essas, enterrar não é recomendado”, chamou atenção.

Caso o tutor opte pelo sepultamento, a veterinária salientou que deve ser em um local autorizado, longe de mananciais e fontes de água, com profundidade mínima entre 1 e 1,5 metro e, de preferência, com uso de cal virgem, que ajuda no processo de decomposição e reduz riscos sanitários.

Glória disse ainda que fazer o enterro em quintais, terrenos baldios ou em áreas públicas não é permitido e pode causar problemas legais e ambientais.

Cremação ou sepultamento

Quando chega o momento da partida dos pets, os tutores ficam na dúvida sobre fazer o sepultamento ou cremação. Ao A TARDE, o crematório Pet For Life informou que não há cemitério veterinário legalizado na Bahia, por isso a opção legal possível é a cremação.

Segundo a empresa, enterrar é crime ambiental previsto no artigo 54 da Lei nº 9.605/98, que trata de crimes ambientais.

O Bye Bye crematório também salientou a responsabilidade ambiental nos casos de enterro. A empresa oferece a cremação individual comum onde o tutor recebe as cinzas em uma urna básica padrão e certificado da cremação é enviado por e-mail.

Há também a possibilidade da cremação individual assistida onde o tutor pode assistir ao procedimento. Além disso, existe a opção de cremação coletiva onde as cinzas são depositadas em um espaço do crematório.

Os valores variam entre R$ 300 e R$ 1500, pois dependem de fatores como peso, tipo de cremação, local de busca e outros detalhes que os tutores podem solicitar.