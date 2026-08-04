Descubra o segredo por trás da pelagem dos gatos tricolores

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Misturando as cores preto, laranja e branco, os gatos tricolores, também conhecidos como calicôs, são animais únicos cujas cores guardam um segredo: a genética.

Podendo também apresentar as cores branca e preta, o motivo dos gatos serem tricolores está na combinação de genes nos cromossomos sexuais X e no mosaico celular que ocorre no embrião.

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Além disso, a coloração tricolor não pertence a uma raça específica, podendo ser encontrada em gatos Angorá, Persa, Maine Coon e na grande maioria entre gatos do sexo feminino.

Isso ocorre porque os genes para as cores preta e laranja estão ligados ao cromossomo X. Como as fêmeas são XX, elas podem manifestar ambas as cores simultaneamente.

Cultura e crenças

Muito mais do que genética, os tricolores carregam uma mistura de curiosidades e crenças.

Em diversas culturas, esses gatos são vistos como talismãs que atraem proteção, prosperidade e fortuna. Além de serem símbolo de sorte, devido à predominância feminina.

Tricolores machos são exceção

Estima-se que apenas um em cada 3 mil gatos tricolores seja macho. Isso acontece devido a uma anomalia genética onde o gato nasce com cromossomos XXY.

Com isso, os raros machos tricolores costumam ser inférteis e podem apresentar problemas de saúde, como danos cerebrais e deformidades nos órgãos.