Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ZONA PET

CURIOSIDADE PET

Descubra o segredo por trás da pelagem dos gatos tricolores

Felinos tricolores são uma mistura de curiosidades e crenças

Agatha Victoria Reis
Por
Gatos tricolores
Gatos tricolores - Foto: Reprodução| Freepik

Misturando as cores preto, laranja e branco, os gatos tricolores, também conhecidos como calicôs, são animais únicos cujas cores guardam um segredo: a genética.

Podendo também apresentar as cores branca e preta, o motivo dos gatos serem tricolores está na combinação de genes nos cromossomos sexuais X e no mosaico celular que ocorre no embrião.

Tudo sobre Zona Pet em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Além disso, a coloração tricolor não pertence a uma raça específica, podendo ser encontrada em gatos Angorá, Persa, Maine Coon e na grande maioria entre gatos do sexo feminino.

Leia Também:

PROIBIÇÃO

Peixe popular no Brasil entra em extinção e pode ter venda proibida
Peixe popular no Brasil entra em extinção e pode ter venda proibida imagem

ZONA PET

Gata de 31 anos deve entrar no Guinness Book como mais velha do mundo
Gata de 31 anos deve entrar no Guinness Book como mais velha do mundo imagem

VAI VIRAR LEI?

Cães da raça pitbull podem ser proibidos no Brasil
Cães da raça pitbull podem ser proibidos no Brasil imagem

Isso ocorre porque os genes para as cores preta e laranja estão ligados ao cromossomo X. Como as fêmeas são XX, elas podem manifestar ambas as cores simultaneamente.

Cultura e crenças

Muito mais do que genética, os tricolores carregam uma mistura de curiosidades e crenças.

Em diversas culturas, esses gatos são vistos como talismãs que atraem proteção, prosperidade e fortuna. Além de serem símbolo de sorte, devido à predominância feminina.

Tricolores machos são exceção

Estima-se que apenas um em cada 3 mil gatos tricolores seja macho. Isso acontece devido a uma anomalia genética onde o gato nasce com cromossomos XXY.

Com isso, os raros machos tricolores costumam ser inférteis e podem apresentar problemas de saúde, como danos cerebrais e deformidades nos órgãos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

gatos gatos e cachorros

Relacionadas

Mais lidas