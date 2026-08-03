Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ZONA PET

ZONA PET

Gata de 31 anos deve entrar no Guinness Book como mais velha do mundo

A dieta do animal consiste em camarão fresco, salmão, frango e água mineral de marca específica

Luiza Nascimento
Por
Mille, gata de 31 anos
Mille, gata de 31 anos - Foto: Reprodução/X/LorenzoTheCat

Uma gata de 31 anos, o equivalente a 146 em idade humana, deve entrar no Guinness Book como a mais velha do mundo. Mille vive com o tutor Leslie Greenhough, de 71 anos, na cidade de Manchester, na Inglaterra.

Atualmente, a felina aguarda os trâmites de documentação para tentar desbancar a atual detentora do título pois, a única prova é um registro fotográfico feito em 1995.

Tudo sobre Zona Pet em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Caso a idade seja comprovada, Millie ultrapassa Flossie, uma gata britânica de 30 anos que detém o recorde atual de felina mais velha viva. No entanto, a marca histórica pertence a Creme Puff, uma americana que morreu aos 38 anos.

Leia Também:

VAI VIRAR LEI?

Cães da raça pitbull podem ser proibidos no Brasil
Cães da raça pitbull podem ser proibidos no Brasil imagem

SAÚDE PET

Hábito comum pode encurtar a vida do seu cachorro
Hábito comum pode encurtar a vida do seu cachorro imagem

DIA MUNDIAL DO TIGRE

Pet de R$ 400 mil: relembre a história maluca de Mike Tyson e sua tigresa
Pet de R$ 400 mil: relembre a história maluca de Mike Tyson e sua tigresa imagem

Conheça dieta e rotina de Mille

O idoso acredita que a rotina de cuidados rigorosos é o sucesso para a longevidade de Mille. A dieta do animal consiste em camarão fresco, salmão, frango e água mineral de marca específica.

Além disso, o bem-estar térmico é uma prioridade na residência onde vivem. Em entrevista ao Extra, Leslie contou que nos dias de calor intenso, a gata dispõe de dois ventiladores ligados e tem cubos de gelo na tigela de água.

O animal também não costuma sair de casa, devido ao medo desenvolvido após ataque de outros gatos há anos. O hábito contribui para mantê-la protegida de doenças e acidentes externos.

A felina foi adotada por Paula, esposa de Leslie, em 1995, com meses de vida. A mulher morreu em 2020, causando a perda de apetite na gata, que sofreu com o luto e viveu uma fase crítica.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Animais Guinness World Records inglaterra

Relacionadas

Mais lidas