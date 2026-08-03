Gata de 31 anos deve entrar no Guinness Book como mais velha do mundo

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Uma gata de 31 anos, o equivalente a 146 em idade humana, deve entrar no Guinness Book como a mais velha do mundo. Mille vive com o tutor Leslie Greenhough, de 71 anos, na cidade de Manchester, na Inglaterra.

Atualmente, a felina aguarda os trâmites de documentação para tentar desbancar a atual detentora do título pois, a única prova é um registro fotográfico feito em 1995.

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Caso a idade seja comprovada, Millie ultrapassa Flossie, uma gata britânica de 30 anos que detém o recorde atual de felina mais velha viva. No entanto, a marca histórica pertence a Creme Puff, uma americana que morreu aos 38 anos.

Conheça dieta e rotina de Mille

O idoso acredita que a rotina de cuidados rigorosos é o sucesso para a longevidade de Mille. A dieta do animal consiste em camarão fresco, salmão, frango e água mineral de marca específica.

Além disso, o bem-estar térmico é uma prioridade na residência onde vivem. Em entrevista ao Extra, Leslie contou que nos dias de calor intenso, a gata dispõe de dois ventiladores ligados e tem cubos de gelo na tigela de água.

O animal também não costuma sair de casa, devido ao medo desenvolvido após ataque de outros gatos há anos. O hábito contribui para mantê-la protegida de doenças e acidentes externos.

A felina foi adotada por Paula, esposa de Leslie, em 1995, com meses de vida. A mulher morreu em 2020, causando a perda de apetite na gata, que sofreu com o luto e viveu uma fase crítica.