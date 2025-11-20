Menu
ZONA PET
SOLIDARIEDADE

Evento natalino reúne pets para adoção responsável

Adoção de cães e gatos movimenta shopping

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

20/11/2025 - 16:15 h
Ação reforça causa animal em Salvador
Ação reforça causa animal em Salvador -

O espírito natalino também vai abraçar os animais que aguardam um novo lar. No dia 22 de novembro, das 14h às 18h, o Parque Shopping Bahia realiza a edição especial de Natal do Adote no Parque, em parceria com a Rede de Mobilização pela Causa Animal (REMCA).

A ação vai reunir cerca de 22 cães e gatos disponíveis para adoção responsável, além de promover o encontro de pets adotados em edições anteriores.

Desde que foi criado, o Adote no Parque já transformou a vida de mais de 120 animais, conectando famílias e reforçando a cultura da adoção responsável. O evento acontece em um cenário desafiador: segundo levantamento com protetores independentes, pelo menos 700 cães ainda aguardam um lar em Salvador, a maioria deles vira-latas.

Leia Também:

Cães terapeutas são a nova atração em natal de shopping
Salvador recebe primeiro Instituto Médico Legal Veterinário; veja detalhes
Caramelo: Treinador do cão revela preparação do animal para filme

Além da feirinha de adoção, o público poderá participar de uma campanha de doação de ração, ampliando a rede de apoio aos animais assistidos pela REMCA. A programação natalina do shopping também inclui atrações para toda a família.

Quem doar 2kg de ração poderá brincar no escorrega gigante de 13 metros, e os visitantes ainda poderão encontrar o Cão Noel, interpretado por Hugo e Mick.

Critérios para adoção

Para adotar um pet, é necessário:

  • passar por entrevista de adoção;
  • ter mais de 18 anos;
  • apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência;
  • no caso de gatos, levar caixa de transporte.

Serviços

Adote no Parque – Edição Especial de Natal

22 de novembro (sábado)

14h às 18h

Parque Shopping Bahia

Tags:

Adoção de animais Adoção de Pets

Ver todas

x