HOME > ZONA PET
RESGATE

Menino de 6 anos resgata cães abandonados: “Nunca vou machucar vocês”

José encontrou os dois filhotes dentro de uma caixa de papelão

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

23/11/2025 - 8:55 h
José Marcos, de 6 anos
José Marcos, de 6 anos -

O pequeno José Marcos, de 6 anos, filho de um produtor rural, viralizou nas redes sociais após convencer os pais a adotar dois filhotes de cachorro abandonados na porteira da fazenda onde mora. O caso ganhou repercussão depois que o vídeo do resgate foi publicado no perfil do menino no Instagram, que já soma mais de 3 milhões de seguidores.

Durante um passeio com a mãe, José encontrou os dois cães dentro de uma caixa de papelão próxima à estrada. Preocupado com o risco de atropelamento, ele insistiu para que fossem levados para casa. Inicialmente, apenas um dos filhotes permitiu aproximação. O segundo, assustado, foi resgatado apenas dias depois, após novas tentativas do menino.

Com a permissão dos pais, ambos foram adotados e receberam cuidados na fazenda. Nos vídeos, José promete que “nunca iria machucá-los” e diz que a família deveria acolhê-los porque “já foram abandonados uma vez”.

A repercussão nas redes foi imediata, com milhares de comentários elogiando a atitude do garoto e a educação dada pelos pais. Os filhotes, um macho e uma fêmea, devem receber nomes inspirados em marcas de máquinas agrícolas: John Deere e Case.

Veja vídeo:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Gustavo • Giane • José • Maria ❤️ (@vidadejosemarcos)

x