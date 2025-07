Passageiros voam com ‘viajantes ilustres’ sem nem repararem

Fato inusitado ocorreu em voo com destino a São Paulo/Guarulhos - Foto: Divulgação | LATAM

Alguns 'passageiros ilustres' embarcaram em um voo de forma gratuita na última terça-feira, 17, com destino a São Paulo/Guarulhos, por meio do programa Avião Solidário da LATAM. No casso, esses passageiros eram três filhotes da ave Jacutinga, espécie ameaçada do Brasil.

Os três filhotes da ave Jacutinga, Aburria jacutinga, nasceram no Parque das Aves, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Com penas pretas e detalhes brancos, essa já foi um ave muito conhecida nas matas brasileiras, porém, atualmente não são mais tão comuns e estão na lista de espécies ameaçadas.

As aves são resultado do do projeto “Voa, Jacutinga”. Agora, os pássaros de 6 a 10 meses de vida farão parte do “Projeto Jacutinga”, da SAVE Brasil, Sociedade para a Conservação das Aves do Brasil, iniciativa que busca a reinserção dessas aves na natureza.

Os animais farão um processo de ambientação, com treinos para facilitar sua adaptação ao ambiente natural, e depois, serão monitorados para uma soltura gradual. O processo todo é feito em parceira com a Azab (Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil).

Ave jacutinga | Foto: Divulgação | Parque das Aves

O transporte aéreo feito pela LATAM reduziu significativamente o tempo em que as aves estariam em trânsito. Elas precisaram sair de Foz do Iguaçu, no Paraná, e foram até São Paulo, viagem que duraria 14 horas por meio terrestre, foi concluída em apenas duas pelo ar.