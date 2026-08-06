Peixe-boi entra em risco máximo de extinção e acende alerta no Brasil

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O peixe-boi-marinho (Trichechus manatus) entrou novamente em risco máximo de extinção. O alerta ocorreu após publicação na portaria nº 1704, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), em junho.

O animal havia sido rebaixado ao nível “Em Perigo (EN)”, em 2014. Agora, após 12 anos, o peixe retorna para o grau máximo da Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção, a categoria “Criticamente em Perigo (CR)”.

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A medida é uma correção científica, segundo o Projeto Viva o Peixe-Boi-Marinho (PVPBM).

Risco de extinção desde 2014

A colocação está embasada em estudos liderados por diferentes especialistas. Segundo as pesquisas, a espécie ainda estava em perigo quando o governo decidiu rebaixar o animal de categoria.

Entre as principais causas do desaparecimento da espécie estão a perda de habitat, a captura acidental em redes de pesca, a poluição dos mares brasileiros e até atropelamentos por embarcações. No litoral da Bahia, apenas cerca de 1.100 indivíduos da espécie sobrevivem.

