CÃES E GATOS
Revelada maneira ideal de calcular a idade do seu pet; regra do 7 é errada
Veterinário é o profissional mais indicado para orientar sobre a melhor forma de cuidar do companheiro de quatro patas
Por Jair Mendonça Jr
É comum achar que um ano na vida de um cachorro ou gato equivale a sete anos dos humanos. Entretanto, estudos recentes sobre a equivalência entre a idade de pets e dos humanos foram divulgados, provando que essa regra não passa de mito.
Uma nova perspectiva leva em conta fatores como envelhecimento celular e metabolismo para calcular a idade de cães e gatos.
Conforme estudos da American Academy of Family Physicians (Academia Americana de Médicos de Família), uma organização profissional que promove a qualidade da atenção primária à saúde nos EUA:
- Cães de pequeno porte: A partir do terceiro ano de vida, cada ano de vida do cão equivale a cerca de 4 anos humanos.
- Cães de porte médio: A partir do terceiro ano de vida, cada ano de vida do cão equivale a cerca de 5 anos humanos.
- Cães de porte grande: A partir do terceiro ano de vida, cada ano de vida do cão equivale a cerca de 6 anos humanos.
Saber a idade real do seu pet é importante para garantir que ele tenha os cuidados de saúde e nutricionais necessários para cada fase da vida.
O veterinário é o profissional mais indicado para orientar sobre a melhor forma de cuidar do companheiro de quatro patas em todas as suas fases de vida.
