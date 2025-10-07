Revelada maneira ideal de calcular a idade do seu pet; regra do 7 é errada

Saber a idade real do seu pet é importante para garantir cuidados necessários - Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

É comum achar que um ano na vida de um cachorro ou gato equivale a sete anos dos humanos. Entretanto, estudos recentes sobre a equivalência entre a idade de pets e dos humanos foram divulgados, provando que essa regra não passa de mito.

Uma nova perspectiva leva em conta fatores como envelhecimento celular e metabolismo para calcular a idade de cães e gatos.

Conforme estudos da American Academy of Family Physicians (Academia Americana de Médicos de Família), uma organização profissional que promove a qualidade da atenção primária à saúde nos EUA:

Cães de pequeno porte : A partir do terceiro ano de vida, cada ano de vida do cão equivale a cerca de 4 anos humanos.

: A partir do terceiro ano de vida, cada ano de vida do cão equivale a cerca de 4 anos humanos. Cães de porte médio : A partir do terceiro ano de vida, cada ano de vida do cão equivale a cerca de 5 anos humanos.

: A partir do terceiro ano de vida, cada ano de vida do cão equivale a cerca de 5 anos humanos. Cães de porte grande : A partir do terceiro ano de vida, cada ano de vida do cão equivale a cerca de 6 anos humanos.

Saber a idade real do seu pet é importante para garantir que ele tenha os cuidados de saúde e nutricionais necessários para cada fase da vida.

O veterinário é o profissional mais indicado para orientar sobre a melhor forma de cuidar do companheiro de quatro patas em todas as suas fases de vida.

Confira a tabela