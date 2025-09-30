Saiba como identificar seletividade alimentar nos gatos e anorexia

Dom e Romeu curtindo a cama da sua tutora (ilustração) - Foto: Leitor | Portal A TARDE

Cuidar de pets parece ser simples e prático no imaginário popular, mas exige algumas ponderações para que o pet tenha boa saúde e bem-estar.

No campo da alimentação, por exemplo, os animais não costumam aceitar qualquer tipo de ração e, em alguns casos, não comem de forma alguma. Nessa hora aparece a preocupação sobre o que fazer e, além disso, saber se o animal está com alguma doença a exemplo da anorexia.

Para ajudar a entender sobre a temática o Portal A TARDE conversou com a médica veterinária Simone de Sá Laste, pós graduada em Neurologia de Pequenos Animais.

Simone chamou atenção de que os gatos são carnívoros estritos, portanto a fisiologia depende quase que exclusivamente de nutrientes que vem de tecidos animais. Diferentemente dos cães, que são onívoros adaptados a uma dieta mais ampla, os gatos têm exigências específicas, especialmente em relação à proteína.

A veterinária pontuou que os gatos gostam da proteína não só para construir músculos ou reparar tecidos, mas por ser uma fonte de energia contínua, dependem de aminoácidos essenciais que provém de fontes animais.

Ela citou a Taurina, um aminoácido que os gatos não conseguem sintetizar em quantidade suficiente e sua deficiência pode causar problemas cardíacos, visão e até infertilidade.

Simone diz ainda que são estabelecidos um mínimo de 26% de proteína em uma base de matéria seca para gatos adultos e até mais para filhotes ou fases de reprodução.

Pensando nesse aspecto, uma ração que na sua descrição está escrito “proteína mecanicamente separada” quer dizer que é a proteína propriamente dita ou de melhor qualidade, tornando a ração mais interessante para gatos seletivos.

"A palatabilidade pode sofrer com textura ruim, aromas alterados, menor atratividade olfativa. O odor é um critério determinante para os gatos que mais “cheiram” do que “provam”. É muito comum os tutores pensarem que rações caras tem mais aceitação dos gatos, mas isso não é uma regra. Muitas rações Super Premium são nutricionalmente excelentes mas não ganham o paladar deles", explicou.

Ela sugere que no momento da escolha da ração o tutor olhe a origem da proteína, se há ingredientes com nomes vagos como “subprodutos”, “proteína animal não especificada”, ou alta quantidade de farinhas e farelos, avaliar as trocas de forma gradual e observar sempre se a ração está ficando no prato, se ele perde peso, se muda a pelagem, são sinais que algo não está adequado.

A veterinária também frisou que a seletividade alimentar é algo esporádico, já que o animal não fica longos períodos sem se alimentar. Para se detectar um quadro de anorexia é preciso observar o desprazer em se alimentar.

Segundo a especialista, a anorexia pode estar associada a vômitos frequentes, desidratação e queda de pelo (que não são tão determinantes), mas quando vem acompanhado de um emagrecimento progressivo, ossos da pelve e costelas aparecendo acende um alerta para que o tutor busque ajuda de um profissional.