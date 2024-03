Angela Bassett se decepcionou por não ganhar o Oscar em Pantera Negra2 | A TARDE

A atriz Angela Bassett revelou ter ficado muito decepcionada por não receber um Oscar por sua atuação em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre. A artista recebeu o Globo de Ouro e o Critics Choice Award, mas o Oscar ficou com Jamie Lee Curtis por seu papel em Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo.

Segundo o Portal Variety, a informação foi revelada durante uma entrevista ao programa de Oprah Winfrey.

"Eu fiquei chocada. Eu acho que lidei bem com isso", disse a atriz. "Essa era minha intenção, lidar bem com a situação. Foi, claro, uma decepção suprema, e a decepção é humana. Então eu pensei, sim, eu estava decepcionada e lidei com isso como um ser humano", completou.

A cerimônia de premiação do Oscar 2024 acontece no próximo dia 10 de março, em Los Angeles.

