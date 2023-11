CCXP23: confira horários, programação e artistas confirmados | A TARDE

A espera está quase no fim. Nesta quinta-feira, 30, terá início o evento que reúne mais aficionados por filmes, séries, quadrinhos, animes e cultura pop no geral por metro quadrado da América Latina: a Comic Con Experience (CCXP), que acontece no São Paulo Expo até o próximo domingo, 3.

Em 2023, a convenção completa uma década de existência e, apesar das incertezas causadas pela greve dos atores e atrizes de Hollywood, a edição deste ano promete muitas experiências bacanas para quem for ao evento, que neste ano vai homenagear a Rainha dos Baixinhos, Xuxa Meneghel.

O Cineinsite A TARDE preparou uma lista com as informações essenciais que você precisa saber para curtir a CCXP23 da melhor maneira possível.

Horários

Os quatro dias do evento (e Spoiler Night) terão diversas atrações e novidades. Para não perder nada, é importante ficar atento aos horários:

Quinta-feira (30): das 12h às 21h;

Sexta-feira (1): das 12h às 21h;

Sábado (2): das 12h às 21h;

Domingo (3): das 12h às 20h;

Spoiler Night (29): das 18h às 21h (somente para clientes Epic Experience, Full Experience, convidados e parceiros)

Mapa do evento

Em 2023, a CCXP23 ocupará 115 mil m² do São Paulo Expo, e terá também um recorde de marcas com ativações. Confira abaixo o mapa oficial do evento, com os principais pontos da convenção.

Aplicativo da CCXP

A CCXP23 possui um aplicativo oficial que oferece toda a programação e atualizações de line-up. Além disso, lá a pessoa tem a opção de personalizar a própria programação.

Para baixar basta ir a uma PlayStore ou Apple Store, procurar pelo aplicativo CCXP22 e baixá-lo.

Programação

Quinta-feira, 30 de novembro



13h30: Xuxa Meneghel: Rainha dos Baixinhos e imperatriz da cultura pop

17h00: Lana Parrilla: Rainha Má e prefeita da CCXP

18h00: CCXP apresenta: Bruce Dickinson

19h00: Evidências do Amor (com Sandy)

20h00: Furiosa (com Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth e o cineasta George Miller)

Sexta-feira, 1 de dezembro

13h30: [adult swim] please come to Brasil

14h30: Deuses do Trovão: Junji Ito

15h30: Deuses do Trovão: Roy Thomas

16h30: Universo MSP

17h30: Netflix apresenta Rebel Moon

Sábado, 2 de dezembro

9h20: CCXP apresenta: celebração dos 40 anos do Retorno do Jedi, com Anthony Daniels (C-3PO) e exibição do filme

12h00: Disney apresenta: Percy Jackson

13h00: Prime Video apresenta: Fallout (com Graham Wagner, Ella Purnell, Aaron Moten e Walton Goggins)

14h00: HBO apresenta: True Detective, House of the Dragon e mais

15h15: Momento surpresa

16h15: Paramount+ apresenta: Halo, Star Trek: Discovery, Thundermans Return e Drag Race Brasil

17h45: O Auto da Compadecida 2 (com Selton Melo e Mateus Nastergale)

18h45: Tyler Hoechlin: para o alto e avante!

19h45: Sony Pictures: Feriado Sangrento

Domingo, 3 dezembro

10h00: Mamonas Assassinas: o filme

12h30: Batman: Gárgula de Gotham, por Rafael Grampá

13h30: Monarch: Legado de Monstros

16h45: Duna: Parte 2 (com Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler, Florence Pugh e o diretor Denis Villeneuve)

17h30: Godzilla e o Kong: O Novo Império (com Adam Wingard)

18h00: Aquaman 2: O Reino Perdido (com Jason Momoa, Patrick Wilson, Yahya Abdul Mateen II, e o diretor James Wan)

Palco Thunder (o principal espaço do evento)

Quinta-feira, 30 de dezembro



13h30: Xuxa Meneghel: Rainha dos Baixinhos e Imperatriz da Cultura Pop

15h00: Anúncio em breve

16h00: Anúncio em breve

17h00: Lana Parrilla: Rainha Má e Prefeita da CCXP

18h00: CCXP Apresenta: Bruce Dickinson

19h00: Evidências do Amor com Sandy

20h00: Furiosa, com Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth e o cineasta George Miller

Sexta-feira, 01 de dezembro

13h30: [ADULT SWIM] Please Come To Brasil

14h30: Deuses do Trovão: Junji Ito

15h30: Deuses do Trovão: Roy Thomas

16h30: Universo Mauricio de Sousa Produções, com Mauricio de Sousa, Mônica Sousa, Marcos Saraiva, Sidney Gusman e convidados especiais

17h30: Netflix Apresenta: Rebel Moon, com o diretor Zack Snyder, a produtora Deborah Snyder e elenco

Sábado, 02 de dezembro

09h20: CCXP Apresenta: Celebração dos 40 anos do Retorno de Jedi com Anthony Daniels (C-3PO) e exibição do filme!

12h00: Disney Apresenta: Percy Jackson

13h00: Prime Video Apresenta: Fallout, com Aaron Moten, Ella Purnell, Jonathan Nolan e Walton Goggins e Graham Wagner, co-showrunner da série

14h00: HBO Max - Em breve

15h15: Anúncio em breve

16h15: Paramount+ Apresenta: Halo, Star Trek Discovery, Os Thundermans e Drag Race Brasil

17h45: O Auto da Compadecida 2 com Selton Mello, Matheus Nachtergaele e Taís Araújo

18h45: Tyler Hoechlin: Para o Alto e Avante!

19h45: Sony Pictures Apresenta: Feriado Sangrento, com Eli Roth

19h45: Anúncio em breve

Domingo, 03 de dezembro

10h00: Mamonas Assassinas: O Filme - O Painel, com Fefe Schneider, Beto Hinoto, Ruy Brissac, Adriano Tunes, Rhener Freitas, Robson Lima, Jessica Córes e Edson Spinello

12h30: Batman: Gárgula de Gotham por Rafael Grampá

13h30: Monarch: Legado de Monstros, com Kurt Russel, Wyatt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons e Ren Watabe

14h30: Lançamentos Globoplay

16h00: Anúncio em breve

16h45: Duna: Parte 2, com Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler, Florence Pugh e o diretor Denis Villeneuve

17h30: Godzilla vs Kong: O Novo Império, com o diretor Adam Wingard

18h00: Aquaman 2: O Reino Perdido, com Jason Momoa, Patrick Wilson, Yahya Abdul-Mateen II e o diretor James Wan

Artistas confirmados

Warner Bros Filmes



Entre os anunciados pelo estúdio, estão Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, George Miller (diretor), Adam Wingard (diretor), Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler, Florence Pugh, Jason Momoa, Patrick Wilson e Yahya Abdul Mateen II e o diretor James Wan.

Netflix

A empresa vai levar para CCXP o elenco de “Rebel Moon - Parte 1: A Menina do Fogo”, composto pelo diretor Zack Snyder, sua esposa e produtora Deborah Snyder, além dos atores Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michiel Huisman, Ray Fisher, Charlie Hunnam, Staz Nair e E. Duffy.

HBO Max

O streaming confirmou Jodie Foster, Kali Reis e Issa López que virão pela quarta temporada de “True Detective”, bem como os atores Steve Toussaint e Ewan Mitchell, para falar da segunda temporada de “House of the Dragon”.

Além disso, a HBO Max vai levar Spencer Grammer, dubladora de Summer de Rick and Morty; o roteirista Ian SBF; Thobias Daneluz, ilustrador e cocriador; Guilherme Briggs, dublador de personagem consagrados que dá voz à Pantera Ruiva; e Alexandre Ottoni e Deive Passos, criadores do Jovem Nerd.

Os artistas brasileiros Andreia Horta, Roberta Rodrigues, Alexandre Rodrigues e Aly Muritiba, de “Cidade de Deus”, assim como Camila Pitanga, Camila Queiroz, David Junior, Giovanna Antonelli e Grazi Massafera também estarão no evento.

Prime Vídeo

A Prime Video levará o elenco da série “Fallout” para a CCXP23. Foram confirmados o produtor executivo e diretor Jonathan Nolan, da Kilter Films, produtor executivo e co-showrunner Graham Wagner, e as estrelas da série Ella Purnell, Aaron Moten e Walton Goggins.

Disney

A Disney anunciou a presença do elenco e diretores de “Overman”, “O Sequestro do Voo 375”, “Impuros” e “Magia de Aruna”. Estão confirmados o diretor Marcus Baldini e a produtora Joana Henning (“O Sequestro do Voo 375”); Laerte Coutinho, Tomás Portella, Iafa Britz e Caco Ciocler ("Overman - O Filme"); Giovanna Ewbank, Erika Januza e Cleo (A Magia de Aruna); e Tomás Portella, René Sampaio, Rui Ricardo Diaz, Lorena Comparato e Leandro Firmino (Impuros).

Paramount +

O estúdio confirmou a presença do elenco de “Halo”, com Pablo Schreiber (“Master Chief”), Joseph Morgan (“James Ackerson”), David Wiener (Showrunner e Produtor Executivo) e Kiki Wolfkill (Produtora Executiva); Sonequa Martin-Green (“Capitã Michael Burnham”) e Michelle Paradise (Co-showrunner e Produtora Executiva) de Star Trek: Discovery; Kira Kosarin (“Phoebe Thunderman”) e Jack Griffo (“Max Thunderman”) de "The Thundermans Return"; e Aquarela, Betina Polaroid, Dallas de Vil, Diva More, Hellena Malditta, Melusine Sparkle, Miranda Lebrão, Naza, Organzza, Rubi Ocean, Shannon Skarllet e Tristan Soledade de Drag Race Brasil.

No Artist's Valley, patrocinado pela BIS nesse ano, também foram anunciados cinco nomes: Pepe Larraz, Rafael Grampá, Fabiane Langona, Joshua Cassara, Juni Ba, Eduardo Risso, entre outros.

Apple TV+

Estreando na CCXP, a Apple TV anunciou a presença do elenco da aguardada série “Monarch - Legado de Monstros”, composto por Chris Black (produtor e showrunner), Tory Tunnell e Joby Harold (atores).

Sony Pictures

O estúdio confirmou a presença de Eli Roth, diretor de “Feriado Sangrento”.

Paris Filmes

No palco Thunder, o estúdio trará Ingrid Guimarães e a diretora Susana Garcia, com conteúdo inédito da comédia “Minha Irmã e Eu”. O diretor Halder Gomes e do ator Edmilson Filho também estarão presentes.

A atriz e cantora Maria (Vitória Nascimento Câmara) e Milhem Cortaz comparecerão para a divulgação de “Bandida: A Número Um da Rocinha”. Giulia Benite e o ator Pedro Motta virão pelo filme “Chama a Bebel”.

A Paris Filmes também apresenta “Homem com H”, cinebiografia inspirada na vida de Ney Matogrosso.

Acompanhe a cobertura completa da CCXP23 no Cineinsite A TARDE e nas redes sociais do Portal A TARDE (atardeoficial).

A programação será atualizada conforme novos anúncios forem oficializados pela CCXP.