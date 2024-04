Em apenas 3 dias, "Oppenheimer" quebra recorde de bilheteria no Japão | A TARDE

Oito meses após estrear no mundo inteiro, "Oppenheimer" finalmente chegou ao Japão na sexta-feira, 29, e já quebrou recordes. O épico de Christopher Nolan, vencedor do Oscar de Melhor Filme, registrou a maior abertura de fim de semana de 2024 para um lançamento hollywoodiano no país, superando "Aquaman and the Lost Kingdom" (US$ 1,6 milhão) e "Dune: Part Two" (US$ 1,3 milhão), de acordo com a Universal Pictures.

Em seu último mercado, o Japão, o longa arrecadou US$ 2,5 milhões em 343 cinemas. Ele ficou em terceiro lugar nas paradas de bilheteria do país, atrás apenas de dois lançamentos locais: o filme de terror "Strange House" e a animação "Haikyu!!".

Com isso, Oppenheimer agora acumula incríveis US$ 965 milhões globalmente, feito notável para um drama classificado como R, com três horas de duração, ambientado principalmente em laboratórios e nos corredores do governo americano. Além do sucesso de bilheteria, o filme, que teve um orçamento de US$ 100 milhões, conquistou sete Oscars, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor.

Antes da estreia, havia especulações sobre se o filme seria exibido no Japão, devido ao enredo sensível, que segue o físico teórico americano J. Robert Oppenheimer (interpretado por Cillian Murphy), líder da criação das bombas atômicas. Essas armas de destruição em massa foram detonadas em 1945 em Hiroshima e Nagasaki, resultando na morte de centenas de milhares de cidadãos japoneses.

A distribuidora Toho-Towa, responsável pela maioria dos lançamentos de Hollywood no Japão, optou por não se envolver com "Oppenheimer". Parecia que o filme não seria exibido no país até dezembro passado, quando a Bitters End adquiriu os direitos do filme "após meses de diálogo cuidadoso sobre o tema". A Bitters End já havia lidado com a distribuição do vencedor do Oscar "Parasita" no Japão e atualmente está exibindo "Dias Perfeitos", indicado ao Oscar japonês.

Comparando com os filmes anteriores de Nolan, as vendas de ingressos iniciais de "Oppenheimer" superaram "Interestelar", "Batman Begins", "Dunkirk" e "O Cavaleiro das Trevas"; ficaram no mesmo nível de "O Cavaleiro das Trevas Ressurge" e "Tenet"; e ficaram abaixo de "A Origem" no mesmo ponto de lançamento, de acordo com a Universal. "A Origem" é o filme de maior bilheteria de Nolan no Japão, arrecadando US$ 42 milhões, enquanto seus dois lançamentos mais recentes, "Tenet" e "Dunkirk", geraram US$ 25 milhões e US$ 14,8 milhões, respectivamente, nas bilheterias do país.