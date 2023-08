Estreia simultânea de Barbie e Oppenheimer gera disputa nos cinemas

De um lado o rosa icônico da boneca mais famosa do mundo. Do outro a sobriedade ao tratar de uma das invenções mais letais do mundo: a bomba atômica. Chegam aos cinemas nesta quinta-feira, 20, os aguardados filmes “Barbie” e “Oppenheimer”. O evento cinematográfico, curioso e contrastado, gerou um apelido inusitado: “Barbenheimer”, e deve render milhões na bilheteria.

Qual a bilheteria de Barbie?

Apontado como o queridinho entre a disputa, Barbie provocou uma verdadeira onda rosa no mundo. Da moda, passando pelas trends da internet, e chegando até mesmo aos alimentos - nem o acarajé escapou -, é fácil encontrar quem já tenha se rendido ao chamado “Barbie Core”. O sucesso reflete já nas bilheterias: o filme registrou a maior pré-venda do ano na plataforma Ingresso.com e se tornou o responsável pela maior pré-venda da Warner Bros. no Brasil.

Qual a bilheteria de Oppenheimer?

De olho na oportunidade, alguns cinemas estão apostando na “venda casada” de ingressos para os dois filmes. Segundo a associação de exibidores dos EUA, 200 mil pessoas já adquiriram o combo para ver os filmes no mesmo dia. No entanto, de acordo com DiscussingFilm, Barbie deve arrecadar mais que o dobro que Oppenheirmer no primeiro fim de semana do Barbenheimer nos país.

Ao IGN, Christopher Nolan, diretor de Oppenheirmer, negou que estaria irritado com a coincidência das estreias no mesmo dia. “O mercado do verão norte-americano é saudável, está sempre lotado, e fazemos isso há muito tempo. Acho que para aqueles de nós que se preocupam com filmes, estávamos realmente esperando por ter um mercado lotado novamente, e agora está aqui e isso é ótimo”, afirmou o diretor.

Sinopse de Barbie

O filme da Barbie acompanha uma das bonecas, interpretada pela atriz Margot Robbie, em um dia que parece ser normal na idílica e plástica “Barbielândia”. No entanto, a rotina perfeita de festas e bate-papo com as amigas muda drasticamente quando ela começa a ter pensamentos sombrios e pasmem, pés chatos, que dificultam o uso de salto alto. Ao lado de Ken (Ryan Gosling), ela parte em uma jornada no mundo real para decifrar o que está causando estas “anomalias”.

Sinopse de Oppenheimer

Baseado no livro biográfico vencedor do Prêmio Pulitzer, Prometeu Americano: O Triunfo e a Tragédia de J. Robert Oppenheimer, o longa acompanha a vida de J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), físico teórico da Universidade da Califórnia e diretor do Laboratório de Los Alamos durante o Projeto Manhattan - que tinha a missão de projetar e construir as primeiras bombas atômicas. A trama acompanha o físico e um grupo formado por outros cientistas ao longo do processo de desenvolvimento da arma nuclear que foi responsável pelas tragédias nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, em 1945.