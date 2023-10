Filmes para assistir com os pequenos no Dia das Crianças | A TARDE

Nesta quinta-feira, 12, é comemorado o Dia das Crianças e não tem nada melhor do que aproveitar esta data ao lado dos pequenos, seja curtindo atividades culturais - confira dicas - ou em casa, assistindo a bons filmes. E é claro que o Cineinsite A TARDE preparou uma lista recheada de longas perfeitos para esse momento.

Tem opção para quem gosta de ação, fantasia, aventura e heróis improváveis. Tudo isso, recheado com mensagens interessantes que tratam de amizade, paternidade, representatividade e muito mais.



Agora é só conferir a curadoria, escolher um, ou mais filmes, preparar a pipoca e dar play!



Confira a lista:



1. Raya e o Último Dragão

Raya e o Último Dragão | Foto: DIvulgação

Sinopse: Há muito tempo, no mundo de fantasia de Kumandra, humanos e dragões viviam juntos em harmonia. Mas quando uma força maligna ameaçou a terra, os dragões se sacrificaram para salvar a humanidade. Agora, 500 anos depois, o mesmo mal voltou e cabe a uma guerreira solitária, Raya, rastrear o lendário último dragão para restaurar a terra despedaçada e seu povo dividido. No entanto, ao longo de sua jornada, ela aprenderá que será necessário mais do que um dragão para salvar o mundo – também será necessário confiança e trabalho em equipe.



Onde Assistir: Disney+

Assista ao trailer:







2. Família Mitchell e a Revolta das Máquinas

Família Mitchell e a Revolta das Máquinas | Foto: DIvulgação

Sinopse: “Família Mitchell e a Revolta das Máquinas” acompanha os Mitchells, família que decide fazer uma última viagem em grupo para levar Kate, a filha mais velha, para a faculdade de cinema. Buscando “sua tribo” em outros amantes da sétima arte, a garota quer mais do que nunca chegar à escola para se ver longe de sua família, que não acredita em seu sonho. O problema é que durante o trajeto ocorre um pequeno imprevisto: uma revolta das máquinas que coloca a responsabilidade de salvar o mundo na disfuncional família.



Onde Assistir: Netflix



Assista ao trailer:







3. Quadrilogia Toy Story

Toy Story | Foto: DIvulgação

Sinopse: “Toy Story” conta a vida secreta dos brinquedos que habitam o quarto do garoto Andy. O público conhece pela primeira vez os protagonistas no dia do aniversário do menino, quando ele recebe novos presentes. A ideia de serem substituídos por brinquedos melhores assusta a todos. Só Woody que segue confiante, já que o boneco cowboy é o favorito de Andy. No entanto, para terror do brinquedo, o garoto ganha o novo Buzz Lightyear, um pequeno astronauta cheio de recursos – e se encanta com ele. A partir daí, muitas confusões se desenrolam na trama.



Onde Assistir: Disney+

Assista ao trailer:







4. DOBRADINHA: Homem-Aranha no Aranhaverso e Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso | Foto: DIvulgação

Sinopse: Os filmes acompanham o Miles Morales, jovem que se torna o Homem-Aranha em seu universo e precisa aprender a lidar com seus novos poderes e responsabilidades. O Amigão da Vizinhança também terá que encontrar uma maneira de conciliar a sua vida de herói com a rotina familiar e com as suas versões de outros universos. “Homem-Aranha no Aranhaverso”, de 2018, é o primeiro filme da franquia e representa um marco no mundo das animações. Já “Homem-Aranha: Através do Aranhaverso”, lançado em 2023, expande ainda mais o mundo do Miles Morales e eleva tudo que o seu antecessor fez a um nível mais alto.



Onde Assistir: Homem-Aranha no Aranhaverso pode ser conferido no Disney+ e Homem-Aranha: Através do Aranhaverso está disponível para compra ou aluguel no Amazon Prime Video, Apple TV+, Google Play, Microsoft Play, Now, Vivo Play e YouTube.

Assista ao trailer:







5. Zootopia: Essa Cidade é o Bicho

Sinopse: Na cidade de Zootopia, Nick, uma esperta raposa que está tentando se dar bem, é obrigada a fugir quando é acusada de um crime que não cometeu. A melhor policial do local, uma coelha chamada Judy Hoops, está em sua perseguição quando ambos se tornam alvos de uma conspiração. Então eles são forçados a juntarem forças e descobrem que inimigos naturais podem se tornar melhores amigos.



Onde Assistir: Disney+



Assista ao trailer:







6. Encanto

Encanto | Foto: DIvulgação

Sinopse: A história acompanha Mirabel e sua família, os Madrigal, que moram em uma casa mágica no meio das montanhas da Colômbia. A família recebeu um milagre, o que faz com que cada um dos integrantes receba um dom único, com exceção de Mirabel.



Onde Assistir: Disney+

Assista ao trailer:







7. As Tartarugas Ninja Caos Mutante

As Tartarugas Ninja Caos Mutante | Foto: DIvulgação

Sinopse: Em “As Tartarugas Ninja: Caos Mutante”, os irmãos Raphael, Leonardo, Michelangelo e Donatello decidem se arriscar em atos heroicos em Nova York, após anos se escondendo, para tentar conquistar os corações dos humanos e serem aceitos como adolescentes normais. Com a ajuda de April O'Neil, eles enfrentarão um exército de mutantes liderado pelo Super Mosca. Essa, porém, não é a única ameaça com a qual eles terão que lidar, pois também há um misterioso sindicato do crime querendo capturá-los.



>>> "As Tartarugas Ninja: Caos Mutante" é para rir e aquecer o coração

Onde Assistir: Cinema

Assista ao trailer:







8. Divertida Mente

Divertida Mente | Foto: DIvulgação

Sinopse: Crescer pode ser complicado, e com a jovem Riley não seria diferente! Conforme ela e suas emoções – Alegria, Medo, Raiva, Nojinho e Tristeza – se esforçam para adaptar-se às mudanças da vida, uma enorme agitação toma conta do Centro de Controle em sua mente.



Onde Assistir: Disney+

Assista ao trailer: