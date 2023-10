HBO Max: "A Freira 2" e outras estreias de outubro no streaming | A TARDE

A HBO Max disponibilizou a lista completa de novidades que vão chegar ao catálogo do streaming em outubro. "A Freira 2", a sétima temporada de "Rick & Morty" e a quarta de "Patrulha do Destino" são alguns dos destaques.

A lista de estreias foi divulgada pela plataforma no X, antigo Twitter, no domingo, 1º.

Veja a lista:

Um mês de outubro bem tranquilo com piratas gays ☠️, freiras do mal 👿 e alienígenas 👽. pic.twitter.com/OBz4APNM2U — HBO Max Brasil (@HBOMaxBR) October 1, 2023

"A Freira 2", que está em cartaz nos cinemas brasileiros, já tem data para chegar ao HBO Max: 27 de outubro de 2023.



O novo capítulo da franquia iniciada com "Invocação do Mal" em 2013 estreou no início de setembro e já faturou US$ 231 milhões pelo mundo, ultrapassando "Sobrenatural: A Porta Vermelha" - que conseguiu US$188.4 milhões - como o terror mais lucrativo do ano.