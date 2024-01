Mickey Mouse vira assassino em novo filme de terror | A TARDE

Esqueça o Mickey fofinho de bochechas coradas. Depois do Ursinho Pooh, famoso rato da Disney também virou um assassino no novo filme de terror "Mickey's Mouse Trap". O trailer da produção trash foi divulgado na segunda, 1º, dia em que a Disney perdeu os direitos do personagem e ele entrou em domínio público.

Com direção de Jamie Bailey, o longa traz Mickey bem sinistro atacando pessoas. “É o aniversário de 21 anos de Alex, mas ela está presa no fliperama no turno da noite, então seus amigos decidem surpreendê-la, mas um assassino mascarado vestido como Mickey Mouse decide jogar um jogo próprio com eles, ao qual ela deve sobreviver”, diz a sinopse do filme.

O rato assassino aparece usando uma camisa de hóquei, com referências que misturam “Friday Nights at Freddy’s” e a franquia super conhecida “Pânico”.

A produção será estrelada por Sophie McIntosh, Callum Sywyk, Allegra Nocita, Ben Harris, Damir Kovic, Mackenzie Mills, Nick Biskupek e Simon Phillips. Ainda não há data de lançamento confirmada.

Assista ao trailer:

Entenda a perda de direitos

O famoso personagem da Disney, Mickey Mouse, entrou em domínio público, segundo a legislação dos Estados Unidos. Com isso, a companhia internacional perdeu os direitos autorais do símbolo e qualquer pessoa ou marca poderá usar a imagem do personagem.

A liberação se refere apenas à reprodução do primeiro modelo feito e não às repaginações do mascote. O Mickey Mouse que ficou disponível foi criado em 1928 e apareceu pela primeira vez no curta-metragem do “Steamboat Willie", lançado ainda em preto e branco nos anos finais da década de 1920.

De acordo com a atual lei de propriedade intelectual dos EUA, personagens e outros trabalhos artísticos deixam de ser exclusividade de quem os criou depois de 95 anos de sua concepção. Este intervalo de quase um século — bem acima do período estabelecido no Brasil, de 70 anos — é resultado de uma lei de 1995.