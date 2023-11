Netflix anuncia fim do plano básico sem anúncios | A TARDE

O fim plano básico da Netflix, que custa R$ 25,90 e não tem anúncios, foi anunciado pela plataforma em um comunicado para investidores. No mesmo relatório, a empresa mostrou os quase 9 milhões de novos assinantes.

>>> Netflix anuncia criação de prêmio para filmes brasileiros

Com isso, a partir da próxima semana, os assinantes não terão mais a opção do plano básico. Estarão disponíveis apenas os planos padrão (R$ 18,90), padrão sem anúncios (R$ 39,90) e premium (R$ 55,90).

>>> Cancelamento da Netflix aumenta 78% após fim de compartilhamento

O plano padrão permite assistir às produções da Netflix sem anúncios em qualidade 1080p (Full HD). Porém, não é possível baixar as séries para assistir offline.

Aumento dos valores

A Netflix estuda aumentar os valores de suas assinaturas com um possível fim da greve do Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), o sindicato dos atores de Hollywood.

Segundo o The Wall Street Journal, a decisão do streaming de alterar os preços após a greve é estratégica, para evitar que o aumento seja feito em um momento em que diversas produções estão paralisadas.

O aumento afetará, de acordo com o site, diversos mercados globalmente, começando por EUA e Canadá. Ainda é incerto o quanto as assinaturas aumentarão se esse novo ajuste se confirmar.