Vai ter "A Mulher Rei 2"? Marido de Viola Davis reage a pedido | A TARDE

Um dos maiores sucessos de bilheteria no Brasil, onde arrecadou seu segundo maior lucro, perdendo apenas para Estados Unidos, o épico “A Mulher Rei” (2022), estrelado por Viola Davis, deixou saudades no público brasileiro. Tanto que a campanha para a sequência chegou a ser pauta de fãs e críticos nas redes sociais.

Durante o jantar de boas-vindas do Festival Liberatum, do qual é um dos convidados, na noite de quinta-feira, 2, Julius Tennon, marido de Viola e um dos produtores do longa, foi questionado pela reportagem do Cineinsite A TARDE sobre os pedidos para um segundo filme. No entanto, ele se manifestou apenas reagindo com um sinal de gratidão.

Baseado em fatos reais, “A Mulher Rei” acompanha a jornada da General Nanisca, interpretada por Viola, enquanto ela treina guerreiras para proteger o reino africano de Dahomey de um inimigo estrangeiro.

Dirigido por Gina Prince-Bythewood (The Old Guard), o drama histórico é estrelado também por John Boyega e Lashana Lynch. Atualmente, o filme está disponível na HBO Max.