'Vingadores': saiba quanto a Marvel vai pagar para ter diretores de volta

Diretores comandaram títulos como ‘Vingadores: Guerra Infinita’ e ‘Vingadores: Ultimato’ - Foto: Divulgação | Marvel Studios

A Marvel Studios vai desembolsar uma grana para ter os irmãos Anthony e Joe Russo (‘Vingadores: Guerra Infinita’ e ‘Vingadores: Ultimato’). Eles vão dirigir os próximos dois filmes da franquia ‘Vingadores’: ‘Doomsday’ e ‘Secret Wars’, que foram oficializados durante o painel da Marvel na San Diego Comic-Con 2024.

Segundo a Variety, o estúdio vai pagar US$ 80 milhões à dupla, mas a cifra ainda pode aumentar se os filmes alcançarem determinadas marcas de bilheteria. Os Russo receberão pagamentos bônus se ‘Doomsday’ e/ou ‘Secret Wars’ superarem US$ 750 milhões e US$ 1 bilhão de bilheteria, de acordo com o veículo.

Além disso, outra condição de retorno imposta pelos Russo foi o envolvimento da sua produtora, a AGBO, nos bastidores de Vingadores. A parceria não é comum para o Marvel Studios, que raramente se alia a outras produtoras em seus grandes títulos.

‘Vingadores: Doomsday’ e ‘Vingadores: Secret Wars’ tem estreias previstas para maio de 2026 e maio de 2027.