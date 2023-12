Ex-BBB Jaquelline Grohalski é a grande campeã de A Fazenda | A TARDE

A ex-BBB Jaquelline Grohalski é a grande campeã de A Fazenda 15, na madrugada desta sexta-feira, 22. Ela teve 56,17 % dos votos do público e disputou contra André Gonçalves, Márcia Fu e WL Guimarães, que ficaram em segundo, terceiro e quarto lugar, com 25,77%, 12,78% e 5,28% da preferência do público, respectivamente.

>>> Relembre as principais polêmicas, tretas e emoções de A Fazenda 15

Como prêmio, a influenciadora levou pra casa R$ 1,5 milhão mais um carro 0km. Além disso, ela conquistou outros itens e valores ao longo dos 94 dias de confinamento.

Ao longo da edição, a peoa conquistou três chapéus de Fazendeiro e conseguiu escapar de duas berlindas, sendo uma delas quíntupla. Ela conquistou o Top 6 e depois o Top 4 e foi para a final com muita alegria.