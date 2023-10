Rachel no BBB? Boninho reage à expulsão da jornalista de A Fazenda | A TARDE

A expulsão de Rachel Sheherazade de “A Fazenda 15”, na manhã da quinta-feira, 19, repercutiu negativamente na web. Muita gente questionou a suposta agressão que a jornalista teria cometido contra a influenciadora Jenny Miranda após o reality rural só mostrar as imagens no programa, à noite.

E nem o diretor do BBB - o maior concorrente de A Fazenda - e do entretenimento da Globo parece ter engolido o motivo. Pelas redes sociais, Boninho reagiu a uma publicação sobre a saída de Sheherazade do reality show, dando a entender que a saída da peoa, poderia ter sido causada por outra ‘questão’, deixando alguns internautas reflexivos.

O comentário de Boninho se deu em uma notícia de Fábia Oliveira, do Metrópoles, com a manchete “Sheherazade dá a entender que saída de A Fazenda pode ter outro motivo”. O “chefão” da Globo não passou batido e opinou: “Algumas atitudes são usadas para sair sem ter que jogar a toalha. Usar a regra para eliminar e sair sem pedir é uma delas! Será???“, questionou.

Fãs de Rachel, claro, aproveitaram a oportunidade para pedir à Boninho uma vaga para Rachel no BBB: “@jbboninho não acho que aconteceu isso não. Acho mesmo é que você devia levar essa moça para o BBB“, pediu uma internauta, que acabou ficando sem resposta.

Veja momento da suposta agressão

A RecordTV exibiu apenas à noite o momento que causou a desclassificação de Rachel Sheherazade. No vídeo, Rachel e Jenny discutem sobre as tarefas dadas por Jenny, que se aproxima da jornalista e começa a gritar. Rachel coloca, então, a mão no rosto de Jenny para tentar afastá-la. A ação foi considerada uma agressão pela direção do programa, motivando a expulsão. Confira:





Reprodução | Twitter