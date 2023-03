Andressa Urach sobre sexo com CR7: ‘É grande e depilado’

A modelo Andressa Urach detalhou um encontro com o jogador Cristiano Ronaldo, em São Paulo, que teria acontecido entre 2012 e 2013. A declaração foi dada em participação no podcast Entrevista LTDA, no último dia 7.

Ela ainda confessou que ter mencionado o relacionamento com o CR7, ainda que o mesmo tenha negado, teria gerado uma crise em seu noivado, na época.

“Ele não tinha nenhum pelinho no corpo, todo depilado. É grande. Ele é bom. [...] Eu quase não falo sobre isso. Não gosto. Ele tinha uma noiva, coitadinho. Eu que estraguei o relacionamento dele. Até pedi perdão em meu livro. Ele nega, mas sabe que aconteceu. Fiquei com raiva à época. Eu era muito barraqueira”, disse Andressa.

Em movimento recente, a modelo anunciou que agora tem um perfil no OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto sob assinatura. Ela criou o perfil após deixar a igreja cristã que frequentava.