Após 1 ano e meio, Nicole Bahls descobre morte de Pelé: "Tadinho" | A TARDE

Rei do futebol, Pelé morreu em 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos, em decorrência de complicações de um câncer no cólon. Entretanto, somente agora, no início de 2024, Nicole Bahls soube da informação.

Ela participava de uma brincadeira em seu programa no YouTube, com Lexa, Patrícia Ramos, Zé Vaqueiro e Samira Close. O grupo brincava de “Quem Sou Eu?”, quando Nicole disparou que Pelé estava vivo.

"Está vivíssimo, o Rei”, disse ela, que foi informada sobre a morte de Pelé e ficou surpresa. “Meu Deus! Não estava sabendo, não. Tadinho”.

Apesar do assunto triste, os outros participantes do programa não conseguiram conter as gargalhadas com a situação.

Confira o vídeo.