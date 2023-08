Após 72 horas, Faustão fala normalmente e tem função cardíaca estável

O apresentador Fausto Silva, que foi submetido a um transplante de coração no último domingo,27, está disposto, fala normalmente e tem a função cardíaca normalizada e estável, de acordo com boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein nesta segunda-feira,30.

"O paciente Fausto Silva continua evoluindo dentro do esperado. Está se comunicando normalmente e se mostra muito disposto, após 72 horas desde a realização do transplante de coração, ocorrida no último domingo, no Hospital Israelita Albert Einstein. A função cardíaca está normalizada e estável e, hoje, foram retirados o dreno e alguns cateteres, além de o paciente ter iniciado a fisioterapia."

Na terça-feira,29, ele foi extubado e passou a respirar sem auxílio de aparelhos, segundo o hospital. O apresentador segue na UTI. Faustão ocupava o segundo lugar na fila de espera por um coração, segundo a Central de Transplantes do Estado de São Paulo. A equipe médica responsável por cuidar do apresentador recebeu a oferta do órgão na madrugada de domingo,27. Segundo o Ministério da Saúde, o apresentador foi priorizado na fila de espera em razão de seu estado de saúde, que era considerado grave.