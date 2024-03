Após boatos, Ana Hickmann e Edu Guedes assumem namoro | A TARDE

A apresentadora Ana Hickmann publicou uma sequência de fotos em seu Instagram nesta terça-feira, 12, confirmando o seu namoro com Edu Guedes. Na legenda, ela se declarou para o chef.

“É sobre termos um novo motivo pra sorrir, alguém pra dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas”, escreveu.



Veja as fotos:

O casal se conhece há mais de 20 anos e os rumores de que estavam namorando surgiram em meados de janeiro. Na época, a apresentadora negou o envolvimento com o chef de cozinha e chegou a chamá-lo de “gatinho”.



Os boatos de que eles estavam vivendo um relacionamento começaram depois do divórcio de Ana com o ex-marido, Alexandre Côrrea. A confirmação veio depois de os dois serem vistos juntos de mãos dadas em um jantar com os amigos na noite de segunda-feira, 11.



Além disso, no último dia 4, o apresentador participou do aniversário de 43 anos de Ana. A presença dele na festa reforçou ainda mais os boatos de que os dois estavam juntos. Apesar de não terem postado juntos, os dois deram pistas ao publicarem um story da mesma cerveja.



Até então, o único relacionamento de Ana Hickmann havia sido seu casamento de 25 anos com Alexandre Côrrea. A modelo se casou com o empresário aos 16 anos, enquanto ele tinha 26. O matrimônio chegou ao fim em novembro de 2023 após a apresentadora denunciar o ex-marido por violência doméstica.



Já Edu Guedes foi casado com a apresentadora Eliana entre 2004 e 2007. Depois, o chef se casou novamente com a empresária e herdeira da Nestlé, Daniela Zurita, entre 2008 e 2012. O relacionamento entre os dois deu fruto à única filha de Edu, Maria Eduarda Guedes, de 13 anos.